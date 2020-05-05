Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазваны два сценария роста безработицы в России

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
Читать в источнике
Комментировать17
с чего всё началось

Определены два сценария роста безработицы и снижения зарплат

Александр Сафонов: Думаю, с учетом тех факторов, которые работают у нас на рынке труда: большая занятость в бюджетном секторе, практика предприятий вместо увольнений сокращать расходы на оплату труда и персонал, административные отпуска, - все-таки будет реализован оптимистичный сценарий.
Российская газетавчера в 23:00

Подробнее о событии

Эксперт описал два сценария роста безработицы в России

Московский Комсомолец00:23

Эксперт объяснил, чем грозит России «пессимистичный» сценарий роста безработицы

Life.ru00:57

Профессор назвал два сценария роста безработицы в России

Аргументы недели00:51

Эксперт: из-за коронавируса в России могут остаться без работы от пяти до семи миллионов человек

Европейско-Азиатские новости00:24

Российский ученый назвал оптимистичным прогнозом уровень безработицы в 7%

VSE42.RU01:02

Названы два сценария роста безработицы в России

РИА Новостивчера в 23:56

Определены два сценария роста безработицы и снижения зарплат

Российская газетавчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:22, Ашберн
Футбол

Смолов прилетел в Испанию и поделился планами на следующий сезон

Советский спорт 00:51
Происшествия

В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом

По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 180 случаев заболевания коронавирусом, 25 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, четыре пациента скончались.
РИА Новости 00:50
9
Политика

В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»

В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия вчера в 07:23
531
Политика

Госдеп сообщил о «цунами» онлайн-антисемитизма в США

Госдепартамент США отмечает в стране "цунами" антисемитизма в интернете, связанного со вспышкой коронавируса, сообщил спецпосланник по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Илан Карр.
РИА Новости вчера в 17:35
7
Политика

Кремлевский шеф-повар раскрыл гастрономические вкусы первых лиц страны

РБК вчера в 22:30
78
Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
119
Политика

В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы

В столице в понедельник состоялась репетиция воздушной части парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.
РИАМО вчера в 04:41
955
Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа

ТАСС вчера в 22:21
170
Общество

В Латвии потеряли крупный беспилотник

Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
Национальная служба новостей 03 мая в 05:44
295
Авто

Покупка автомобиля после отмены самоизоляции станет невыгодной

Чтобы не переплачивать за машину, которая еще недавно стоила намного дешевле и наверняка вернется в прежний ценовой диапазон через несколько месяцев, лучше отказаться от ее покупки, по крайней мере, до конца года.
Автоновости дня вчера в 02:23
132
Общество

Названы самые востребованные профессии после окончания пандемии

Специалисты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии станут востребованными в краткосрочной перспективе после стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
RT на русском 00:00
1
Происшествия

В Подмосковье сгорел частный дом: есть погибшие

REGNUM 01:16
Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
5,3K
Общество

«Россия 24» не откажется от программы Никиты Михалкова

Программа Михалкова выходит на канале дважды по пятницам, а затем по три раза в субботу и воскресенье.
Газета.Ru вчера в 04:22
4,1K
Политика

Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
2,6K
Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

REGNUM вчера в 20:43
732
Общество

У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок

О рождении ребенка сообщил Маск в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:45
1
Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
1,6K
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $28

ТАСС вчера в 21:01
63
Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
1,4K
Гаджеты

Apple представила новый MacBook Pro

NewInform вчера в 13:01
49
Экономика

Дворкович предрек скорое наступление экономического кризиса

Экономический кризис только начинается, и его последствия пока не затронули часть сегментов экономики, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости вчера в 14:49
1,1K
Происшествия

В Шереметьево из-за отказа двигателя экстренно сел самолет SSJ-100

REGNUM 00:43
3
Общество

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая

Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва вчера в 05:15
80
Футбол

Россияне призывают Кадырова уволить тренера «Ахмата»

Большинство комментариев сводится к тому, чтобы глава Чеченской республики Рамзан Кадыров уволил Шалимова для того, чтобы тренер понял, как живут обычные россияне.
ГЛАС.RU вчера в 05:28
1,2K
Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на скандальную статью о ее сыне

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у сына Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко якобы может быть психическое расстройство.
Аргументы и Факты вчера в 23:50
6
Здоровье

В Саратовской области село Озерное закрывают на карантин

В Саратовской области закрывается на карантин село Озерное в Аткарском районе.
Четвертая Власть вчера в 10:22
8
Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
249
Футбол

Врачи АПЛ опасаются ответственности за возможные заражения игроков

Уточняется, что руководство АПЛ ведет переговоры со страховыми компаниями по вопросу ответственности клубов и врачей.
Газета.Ru 01:06
Шоу-бизнес

Актриса Валентина Титова выживает на 10 тыс. рублей в месяц

Как объяснила Валентина Антиповна, 10 тыс руб. она сразу отдаёт за квартплату, поэтому на жизнь ей остаётся только половина от пенсии.
Bimru.ru вчера в 09:40
56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное