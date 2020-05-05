Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНазваны два сценария роста безработицы в России

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
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с чего всё началось

Определены два сценария роста безработицы и снижения зарплат

Александр Сафонов: Думаю, с учетом тех факторов, которые работают у нас на рынке труда: большая занятость в бюджетном секторе, практика предприятий вместо увольнений сокращать расходы на оплату труда и персонал, административные отпуска, - все-таки будет реализован оптимистичный сценарий.
Российская газетавчера в 23:00

Подробнее о событии

Профессор Сафонов оценил развитие ситуации на рынке труда на фоне пандемии

ФАН01:58

Названы два сценария роста безработицы в России

РИА Новостивчера в 23:56

Российский ученый назвал оптимистичным прогнозом уровень безработицы в 7%

VSE42.RU01:02

Эксперт объяснил, чем грозит России «пессимистичный» сценарий роста безработицы

Life.ru00:57

Эксперт описал два сценария роста безработицы в России

Московский Комсомолец00:23

России предсказали рост безработицы. Есть два сценария

Телеканал 360°01:50

Определены два сценария роста безработицы и снижения зарплат

Российская газетавчера в 23:00
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Политика

Путин наградил Ким Чен Ына медалью

Lenta.ru 01:28
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Экономика

Кабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году

Правительство РФ приняло постановление об освобождении регионов России от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ТАСС 02:07
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Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
5,5K
Происшествия

Пилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ 100 впервые дал интервью

BFM.ru 02:01
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Общество

Роспотребнадзор допустил продление самоизоляции до июня

Режим самоизоляции в России, введенный для профилактики распространения коронавируса, может быть продлен до июня, если граждане будут нарушать его во время майских праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Daily Storm 03 мая в 07:55
2,3K
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
1,3K
Здоровье

В Алтайском крае снизилось число заболевших коронавирусом за сутки

Динамика прироста заболевших короновирусной инфекцией снизилась в Алтайском крае, при этом увеличилось число выздоровевших пациентов.
Алтайская правда 02 мая в 04:11
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Происшествия

Четвертый пациент с коронавирусом умер в Кузбассе

По состоянию на 4 мая в России общее число заболевших в России достигло 145 268 человек, умерли 1356 пациентов, выздоровели 18 095.
Известия 01:03
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Политика

ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе

Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК вчера в 20:00
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Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
2,6K
Общество

Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета

Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
РБК вчера в 23:10
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Игры

Восточная надежда – Ubisoft зарегистрировала домен Prince of Persia 6

Городской портал Новый Нижний вчера в 16:00
Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
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Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Прага, 5 мая 2020, 03:43 — REGNUM Глава района в Праге Ондржей Коларж, выступивший инициатором сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило 4 мая Чешское радио.
REGNUM вчера в 20:43
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Шоу-бизнес

Плющенко отреагировал на заявления о психическом заболевании его сына

Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Instagram-аккаунте ответил на слова журналистов, заявивших, что у его сына Александра психическое расстройство.
ФАН вчера в 14:22
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Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
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Происшествия

Шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в Подмосковье

RT на русском 01:13
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Происшествия

В Сургуте полиция пресекла вечеринку в ресторане

Девять участников закрытой вечерники в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) понесут наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
ТАСС вчера в 14:19
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Общество

Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru вчера в 19:15
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Происшествия

Мужчина с коронавирусом умер в Воронежской области

В Воронежской области зарегистрирован еще один летальный случай среди пациентов с коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 12:11
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Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаку ВВС Израиля в провинции Алеппо

REGNUM 01:08
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Здоровье

Медучреждения Кузбасса перейдут на новые условия работы

Накануне Сергей Цивилёв провел совещание по видеосвязи и обсудил с врачами области меры для обеспечения безопасной работы медучреждений, где не выявляют и не лечат пациентов с коронавирусом.
ВашГород.ру вчера в 22:40
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Шоу-бизнес

Фото Надежды Кадышевой без фотошопа шокировало поклонников

Поклонники творчества певицы были просто шокированы, увидев свою любимицу в таком виде.
RuNews24.ru 01:05
Политика

Тимошенко стала долларовым миллионером

Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
РБК вчера в 08:43
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Футбол

Федор Смолов вернулся в Испанию

Ранее сообщалось, что Смолов во время карантина покинул Испанию и вернулся в Россию.
Vprognoze.ru 02:11
Политика

Не делать из себя царя. Зеленский решил повоспитывать своего депутата, нарушающего карантин

Президент Украины Владимир Зеленский отчитал депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко, ресторан которого работал в Киеве во время карантина.
Украина.ру 02:12
Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
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Космос

Космическая обсерватория «Спектр-РГ» осмотрела три четверти неба

ТАСС вчера в 09:02
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $28

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась во вторник на 3,64% и находилась на отметке $28,19 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:05 мск.
ТАСС вчера в 21:01
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Общество

ГИБДД введет новые штрафы для водителей

Новый КоАП, проект которого после публичного обсуждения был основательно доработан Минюстом, принесет автомобилистам ряд новых штрафов.
Автоновости дня 01:18
5
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