Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНазваны два сценария роста безработицы в России

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
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с чего всё началось

Определены два сценария роста безработицы и снижения зарплат

Александр Сафонов: Думаю, с учетом тех факторов, которые работают у нас на рынке труда: большая занятость в бюджетном секторе, практика предприятий вместо увольнений сокращать расходы на оплату труда и персонал, административные отпуска, - все-таки будет реализован оптимистичный сценарий.
Российская газетавчера в 23:00

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Эксперт рассказал о двух сценариях роста безработицы в России

АБН01:29

Российский ученый назвал оптимистичным прогнозом уровень безработицы в 7%

VSE42.RU01:02

Названы два сценария роста безработицы в России

РИА Новостивчера в 23:56

Профессор назвал два сценария роста безработицы в России

Аргументы недели00:51

Эксперт описал два сценария роста безработицы в России

Московский Комсомолец00:23

Эксперт объяснил, чем грозит России «пессимистичный» сценарий роста безработицы

Life.ru00:57

Определены два сценария роста безработицы и снижения зарплат

Российская газетавчера в 23:00
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:51, Ашберн
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $28

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась во вторник на 3,64% и находилась на отметке $28,19 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:05 мск.
ТАСС вчера в 21:01
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Экономика

Продажи одежды в России упали на 90%

Объем продаж в денежном выражении упал на 90% от февральского уровня В Москве в апреле средняя сумма чека - 5919 рублей против февральских 2816 рублей.
Известия 01:00
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,4K
Происшествия

В Петербурге от коронавируса скончалась санитарка НИИ им. Вердена

АБН вчера в 05:53
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Общество

Женщина родила аномально редкую идентичную тройню

Жительница Уэльса родила аномально редкую однояйцевую тройню.
Lenta.ru вчера в 09:32
1
Общество

У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок

О рождении ребенка сообщил Маск в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:45
1
Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet впервые дал интервью

Lenta.ru вчера в 17:04
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Хоккей

Новым главным тренером «Трактора» стал Анвар Гатиятулин

Pchela.News вчера в 11:54
1
Политика

Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
2,6K
Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

REGNUM вчера в 20:43
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Происшествия

Шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в Подмосковье

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Раменском районе Подмосковья.
RT на русском 01:13
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Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
5,4K
Общество

Магазины в Саратове призвали не обслуживать покупателей без масок

Вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин призвал владельцев магазинов не обслуживать покупателей без масок.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 11:53
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Происшествия

Пропавший в СИЗО бывший полковник Захарченко нашелся

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко находится в «Кремлевском централе» — спецблоке столичного СИЗО «Матросская тишина».
Lenta.ru 01:30
31
Общество

Передачу Михалкова о «чипизации» населения сняли с эфира

Режиссер Никита Михалков пожаловался на то, что очередной выпуск его авторской программы «Бесогон ТВ» сняли с эфира телеканала «Россия24».
Росбалт 02 мая в 11:53
4,1K
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
1,2K
Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
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Происшествия

Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет

В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 12:00
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Политика

Ким Чен Ын награжден российской юбилейной медалью Победы

ТАСС 01:11
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Здоровье

Российский доктор рассказал об опасности коронавируса для астматиков

Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что особенно осторожными в период пандемии COVID-19 необходимо быть людям, страдающим бронхиальной астмой.
Газета.Ru вчера в 22:36
6
Общество

Особое мнение: Николай Усков

Редакционный директор журнала "Форбс" Николай Усков высказывал.
Эхо Москвы вчера в 14:11
Политика

Посольство РФ: британский депутат дезинформирует о гибели российских врачей

Дезинформацию о гибели боровшихся с коронавирусом российских врачей распространяет британский депутат Том Тугендхат, заявили в посольстве РФ в Великобритании 4 мая, сообщает российское дипломатическое ведомство.
ИА Красная Весна вчера в 14:54
Общество

Число жалоб на домашнее насилие в России выросло в 2,5 раза

В период с 10 апреля в России в 2,5 раза выросло число обращений о домашнем насилии.
Вечерняя Москва вчера в 21:18
Здоровье

«Ковидные» стимвыплаты в ФМБА привязали к региональному среднему размеру оплаты труда

Размеры стимвыплат зависят от размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте РФ за 9 месяцев 2019 года по данным Росстата и выплачиваются в составе зарплаты за фактически отработанное время, начиная с 16 марта 2020 года, из расчета месячной нормы рабочих часов на одну занятую ставку.
Гарант 03 мая в 02:32
Шоу-бизнес

В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина

Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru 03 мая в 06:20
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Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
749
Общество

Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
1
Политика

Зеленскому пришлось «уговорить» своего однопартийца закрыть ресторан на время карантина

Как сообщали украинские СМИ, принадлежащий народному избраннику ресторан «Велюр» работал и во время карантина.
Росбалт 01:34
Армия и оружие

США задумались о покупке систем вооружения стран бывшего СССР

В документе говорится, что вооружение (SAWS), которое "производятся и используются странами бывшего СССР или Восточного блока", требуется Пентагону, ряду других американских ведомств и иностранным союзникам.
Газета.Ru 01:38
Шоу-бизнес

Владимир Соловьев надеется, что Ксению Собчак не убьют

Соловьев даже пытался вразумить Ксению, общаясь с ней в прямом эфире своего блога, однако светская львица не стала обсуждать с ним свой новый бизнес.
Paparazzi.ru вчера в 08:17
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