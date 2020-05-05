Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНазваны два сценария роста безработицы в России

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
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с чего всё началось

Определены два сценария роста безработицы и снижения зарплат

Александр Сафонов: Думаю, с учетом тех факторов, которые работают у нас на рынке труда: большая занятость в бюджетном секторе, практика предприятий вместо увольнений сокращать расходы на оплату труда и персонал, административные отпуска, - все-таки будет реализован оптимистичный сценарий.
Российская газетавчера в 23:00

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Профессор спрогнозировал два сценария роста безработицы в России

REGNUM03:15

Эксперт объяснил, чем грозит России «пессимистичный» сценарий роста безработицы

Life.ru00:57

Российский ученый назвал оптимистичным прогнозом уровень безработицы в 7%

VSE42.RU01:02

России предсказали рост безработицы. Есть два сценария

Телеканал 360°01:50

Эксперт описал два сценария роста безработицы в России

Московский Комсомолец00:23

Названы два сценария роста безработицы в России

РИА Новостивчера в 23:56

Определены два сценария роста безработицы и снижения зарплат

Российская газетавчера в 23:00
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Здоровье

В Алтайском крае выявили 36 новых случаев коронавируса

Тридцать шесть новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб п противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:41
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Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
4,4K
Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
5,6K
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
2,6K
Общество

Дворкович назвал сферы, которые будут востребованы после пандемии

Часть сфер станут более востребованны после пандемии коронавируса, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости вчера в 10:22
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Общество

Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru вчера в 19:15
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Происшествия

Пилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ 100 впервые дал интервью

Командир экипажа самолета SSJ 100, сгоревшего в прошлом году после посадки в аэропорту «Шереметьево», Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru назвал свою версию авиакатастрофы.
BFM.ru 02:01
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Политика

Ким Чен Ына наградили российской медалью к 75-летию Победы

Ведомости 03:20
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Происшествия

На фабрике в Ленинградской области произошел пожар

Известия вчера в 18:13
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Футбол

Врачи АПЛ опасаются ответственности за возможные заражения игроков

Уточняется, что руководство АПЛ ведет переговоры со страховыми компаниями по вопросу ответственности клубов и врачей.
Газета.Ru 01:06
Общество

Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
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Экономика

Правительство области не реализовало планы по сохранению саратовцев

Планы правительства Саратовской области по сохранению, воспроизводству и развитию человеческого потенциала в губернии на 2019 год оказались провалены.
Взгляд-инфо 02 мая в 02:20
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Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
1K
Политика

Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию

BFM.ru 02:16
1,1K
Экономика

Кабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году

Правительство РФ приняло постановление об освобождении регионов России от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ТАСС 02:07
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Экономика

Минфин США планирует занять рекордные $3 трлн

Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 20:08
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Политика

Власти США предупредили штаты о вмешательстве России в выборы-2020

Документ под названием «Возможная тактика России в преддверии выборов в США в 2020 году» подробно описывает методы, которые Россия может использовать для вмешательства в выборы.
РБК 00:33
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 65 новых случаев коронавируса

Шестьдесят пять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее число превысило 700, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:26
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Общество

За сутки в Крыму заболели коронавирусом 17 человек

Как сообщил сегодня глава Крыма Сергей Аксенов, четыре новых случая подтвердились в Джанкойском районе, где люди участвовали в вечеринке.
Вести.Севастополь 03:15
1
Общество

Восемь российских школьников пока не смогли вернуться из США

Комментируя ситуацию с российскими школьниками, которые обучаются в США «в рамках неких образовательных программ», Антонов сообщил, что «за последние дни посольство установило связь с восемью из них».
Взгляд.ру 00:57
33
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
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Энергетика

Нефть Brent подорожала до $27,8 за баррель

Нефть марки Brent поднялась в цене на 5,3% до $27,84 за баррель, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 16:00
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Общество

В Екатеринбурге боевые вертолеты провели разведку

Разведку воздушного пространства над Екатеринбургом в преддверии парада 9 мая провели два вертолета МИ-8.
ИА Красная Весна вчера в 13:56
15
Общество

В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден

Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Ведомости вчера в 12:32
1,6K
Музыка

Умер композитор группы «Ласковый май»

Ридус вчера в 07:22
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Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в Подмосковье

РБК 01:44
8
Общество

«Россия 24» сняла с эфира программу Михалкова про коронавирус

Авторскую программу режиссёра Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира.
News.ru 02 мая в 10:55
4,1K
Происшествия

На Кубани выявили 96 новых случаев коронавируса

В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 96 человек, такие данные приводит портал Стопкоронавирус.рф.
Деловая газета. Юг вчера в 04:42
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Происшествия

В Саратове насильник перепутал квартиры и надругался над чужой женой

Перепутав двери, мужчина ворвался в квартиру женщины.
Взгляд-инфо 02:58
Шоу-бизнес

Актера из сериала «Кухня» госпитализировали

Lenta.ru вчера в 17:40
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