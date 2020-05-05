Экономика
РИА НовостиНазваны два сценария роста безработицы в России
По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
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с чего всё началось
Александр Сафонов: Думаю, с учетом тех факторов, которые работают у нас на рынке труда: большая занятость в бюджетном секторе, практика предприятий вместо увольнений сокращать расходы на оплату труда и персонал, административные отпуска, - все-таки будет реализован оптимистичный сценарий.Российская газетавчера в 23:00
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Космос
Ученый рассказал, какой астероид способен разрушить Землю
Территория новостей 02 мая в 11:15
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Общество
В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах
С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета».
Коммерсантъ вчера в 23:29
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Политика
Зеленский обновил состав контактной группы по Донбассу
Украинский президент Владимир Зеленский обновил состав делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу.
RT на русском 09:34
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Общество
России предсказали скорый выход на плато по заболеванию коронавирусом
В интервью изданию «Газета.Ru» Бутенко отметил, что сейчас стоит обратить внимание на примерно одинаковый прирост зараженных коронавирусом в России, наблюдаемый третий день подряд.
ГЛАС.RU 08:46
Политика
Мэр Нижнего Новгорода уйдет в отставку
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно покинет свой пост.
РБК 09:52
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
Известия 07:24
Шоу-бизнес
Сергей Безруков рассказал о пополнении в своей семье
Многие поздравили Сергея с приобретением новых членов семьи и отметили, что петух им теперь по утрам спать не даст.
Летидор 03:00
Экономика
Сбербанк выдаст системообразующим компаниям кредиты на 100 млрд рублей
Сбербанк намерен выдать по госпрограмме льготные кредиты в размере 100 млрд руб. на оборотные средства для системообразующих предприятий, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Вести.Ru 09:55
Общество
Власти назвали цены на медицинские маски в московском метро
В пресс-службе столичного департамента транспорта рассказали, что уже начали завозить медицинские маски и перчатки на 15 станций московского метро - их загружают в торговые автоматы.
Российская газета 09:52
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала редкое фото «особенной» дочери
Супруга режиссера Федора Бондарчука опубликовала снимок их общей дочери Варвары в день ее рождения.
Экономика сегодня 09:09
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru 05:43
Общество
Россиянам показали умерших пациентов с коронавирусом
Журналист Антон Красовский в новом выпуске «Эпидемии» показал фотографии, гробы и родственников нескольких умерших пациентов с коронавирусом.
Lenta.ru 09:58
Происшествия
В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом
РИА Новости 00:50
Общество
В России выявлено более 10 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России были подтверждены 10 581 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 05:12
Общество
Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe
ТАСС вчера в 02:54
Космос
Запуск очередных 60 спутников системы Starlink перенесли на 18 мая
Американская компания SpaceX перенесла с 7 на 18 мая запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой 60 микроспутников Starlink.
ТАСС 08:23
Армия и оружие
Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасеке
Силы армейской авиации провели воздушное патрулирование с аэродрома Эль-Камышлы.
ТАСС 02 мая в 15:27
Футбол
Власти Германии разрешили возобновить сезон Бундеслиги 15 мая
Изначально Бундеслига должна была вернуться 9 мая, однако выход с паузы был отложен в связи с необходимостью проведения массового тестирования футболистов на коронавирус.
Metaratings 05:44
Кино
Warner Bros. и Сильвестр Сталлоне работают над сиквелом «Разрушителя»
Афиша Daily вчера в 09:08
Футбол
Василий Уткин согласился с ФИФА по поводу лучшего тренера в истории
Мнение Уткина не разошлось с позицией ФИФА, которая признает нидерландца Ринуса Михелса величайшим наставником 20 века.
Спорт день за днем 08:48
Общество
Названы главные меры борьбы с коронавирусом
По словам советника шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Юхана Гизеке, гарантированный результат дают только две меры — мытье рук и социальное дистанцирование.
Lenta.ru 04:03
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском вчера в 00:40
Общество
Кадыров потребовал наказать чеченцев за съемку задержаний нарушителей карантина
Lenta.ru 09:09
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в России объясняется ранней диагностикой, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин порталу стопкоронавирус.рф.
RT на русском 06:55
Игры
Warner Bros анонсировала игру LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
Новую игру по мотивам любимых миллионами людей саги «Звездных воин» анонсировала компания Warner Bros.
Live24 03:52
Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 03 мая в 05:33