Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНазваны два сценария роста безработицы в России

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
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с чего всё началось

Определены два сценария роста безработицы и снижения зарплат

Александр Сафонов: Думаю, с учетом тех факторов, которые работают у нас на рынке труда: большая занятость в бюджетном секторе, практика предприятий вместо увольнений сокращать расходы на оплату труда и персонал, административные отпуска, - все-таки будет реализован оптимистичный сценарий.
Российская газетавчера в 23:00

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Эксперт объяснил, чем грозит России «пессимистичный» сценарий роста безработицы

Life.ru00:57

Российский ученый рассказал, что будет с зарплатами и безработицей

Газета.Ru03:59

России предсказали рост безработицы. Есть два сценария

Телеканал 360°01:50

Предсказаны два сценария развития безработицы в России

Lenta.ru04:35

Эксперт описал два сценария роста безработицы в России

Московский Комсомолец00:23

Названы два сценария роста безработицы в России

РИА Новостивчера в 23:56

Определены два сценария роста безработицы и снижения зарплат

Российская газетавчера в 23:00
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:08, Ашберн
Космос

Ученый рассказал, какой астероид способен разрушить Землю

Территория новостей 02 мая в 11:15
Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
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Общество

В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах

С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета».
Коммерсантъ вчера в 23:29
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Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
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Политика

Зеленский обновил состав контактной группы по Донбассу

Украинский президент Владимир Зеленский обновил состав делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу.
RT на русском 09:34
Общество

Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
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Общество

России предсказали скорый выход на плато по заболеванию коронавирусом

В интервью изданию «Газета.Ru» Бутенко отметил, что сейчас стоит обратить внимание на примерно одинаковый прирост зараженных коронавирусом в России, наблюдаемый третий день подряд.
ГЛАС.RU 08:46
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Политика

Мэр Нижнего Новгорода уйдет в отставку

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно покинет свой пост.
РБК 09:52
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Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии

Известия 07:24
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Шоу-бизнес

Сергей Безруков рассказал о пополнении в своей семье

Многие поздравили Сергея с приобретением новых членов семьи и отметили, что петух им теперь по утрам спать не даст.
Летидор 03:00
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Экономика

Сбербанк выдаст системообразующим компаниям кредиты на 100 млрд рублей

Сбербанк намерен выдать по госпрограмме льготные кредиты в размере 100 млрд руб. на оборотные средства для системообразующих предприятий, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Вести.Ru 09:55
Общество

Власти назвали цены на медицинские маски в московском метро

В пресс-службе столичного департамента транспорта рассказали, что уже начали завозить медицинские маски и перчатки на 15 станций московского метро - их загружают в торговые автоматы.
Российская газета 09:52
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Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук показала редкое фото «особенной» дочери

Супруга режиссера Федора Бондарчука опубликовала снимок их общей дочери Варвары в день ее рождения.
Экономика сегодня 09:09
Политика

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru 05:43
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Общество

Россиянам показали умерших пациентов с коронавирусом

Журналист Антон Красовский в новом выпуске «Эпидемии» показал фотографии, гробы и родственников нескольких умерших пациентов с коронавирусом.
Lenta.ru 09:58
Происшествия

В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом

РИА Новости 00:50
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Общество

В России выявлено более 10 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России были подтверждены 10 581 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 05:12
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Общество

Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe

ТАСС вчера в 02:54
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Космос

Запуск очередных 60 спутников системы Starlink перенесли на 18 мая

Американская компания SpaceX перенесла с 7 на 18 мая запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой 60 микроспутников Starlink.
ТАСС 08:23
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Армия и оружие

Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасеке

Силы армейской авиации провели воздушное патрулирование с аэродрома Эль-Камышлы.
ТАСС 02 мая в 15:27
Футбол

Власти Германии разрешили возобновить сезон Бундеслиги 15 мая

Изначально Бундеслига должна была вернуться 9 мая, однако выход с паузы был отложен в связи с необходимостью проведения массового тестирования футболистов на коронавирус.
Metaratings 05:44
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Кино

Warner Bros. и Сильвестр Сталлоне работают над сиквелом «Разрушителя»

Афиша Daily вчера в 09:08
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Футбол

Василий Уткин согласился с ФИФА по поводу лучшего тренера в истории

Мнение Уткина не разошлось с позицией ФИФА, которая признает нидерландца Ринуса Михелса величайшим наставником 20 века.
Спорт день за днем 08:48
Общество

Названы главные меры борьбы с коронавирусом

По словам советника шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Юхана Гизеке, гарантированный результат дают только две меры — мытье рук и социальное дистанцирование.
Lenta.ru 04:03
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Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском вчера в 00:40
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Общество

Кадыров потребовал наказать чеченцев за съемку задержаний нарушителей карантина

Lenta.ru 09:09
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Здоровье

Роспотребнадзор объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в России объясняется ранней диагностикой, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин порталу стопкоронавирус.рф.
RT на русском 06:55
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Warner Bros анонсировала игру LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Новую игру по мотивам любимых миллионами людей саги «Звездных воин» анонсировала компания Warner Bros.
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Общество

Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 03 мая в 05:33
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