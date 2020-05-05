Александр Сафонов: Думаю, с учетом тех факторов, которые работают у нас на рынке труда: большая занятость в бюджетном секторе, практика предприятий вместо увольнений сокращать расходы на оплату труда и персонал, административные отпуска, - все-таки будет реализован оптимистичный сценарий.

с чего всё началось

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.

Названы два сценария роста безработицы в России

Общество В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета». 1,8K

Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 1,4K

Политика Зеленский обновил состав контактной группы по Донбассу Украинский президент Владимир Зеленский обновил состав делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу.

Общество Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты. 500

Общество России предсказали скорый выход на плато по заболеванию коронавирусом В интервью изданию «Газета.Ru» Бутенко отметил, что сейчас стоит обратить внимание на примерно одинаковый прирост зараженных коронавирусом в России, наблюдаемый третий день подряд. 45

Шоу-бизнес Сергей Безруков рассказал о пополнении в своей семье Многие поздравили Сергея с приобретением новых членов семьи и отметили, что петух им теперь по утрам спать не даст. 1

Экономика Сбербанк выдаст системообразующим компаниям кредиты на 100 млрд рублей Сбербанк намерен выдать по госпрограмме льготные кредиты в размере 100 млрд руб. на оборотные средства для системообразующих предприятий, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Общество Власти назвали цены на медицинские маски в московском метро В пресс-службе столичного департамента транспорта рассказали, что уже начали завозить медицинские маски и перчатки на 15 станций московского метро - их загружают в торговые автоматы. 234

Шоу-бизнес Светлана Бондарчук показала редкое фото «особенной» дочери Супруга режиссера Федора Бондарчука опубликовала снимок их общей дочери Варвары в день ее рождения.

Политика Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА». 321

Общество Россиянам показали умерших пациентов с коронавирусом Журналист Антон Красовский в новом выпуске «Эпидемии» показал фотографии, гробы и родственников нескольких умерших пациентов с коронавирусом.

Футбол Власти Германии разрешили возобновить сезон Бундеслиги 15 мая Изначально Бундеслига должна была вернуться 9 мая, однако выход с паузы был отложен в связи с необходимостью проведения массового тестирования футболистов на коронавирус. 3

Футбол Василий Уткин согласился с ФИФА по поводу лучшего тренера в истории Мнение Уткина не разошлось с позицией ФИФА, которая признает нидерландца Ринуса Михелса величайшим наставником 20 века.

Общество Названы главные меры борьбы с коронавирусом По словам советника шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Юхана Гизеке, гарантированный результат дают только две меры — мытье рук и социальное дистанцирование. 360

Общество Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты. 1,4K