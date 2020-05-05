Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНазваны два сценария роста безработицы в России

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
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с чего всё началось

Определены два сценария роста безработицы и снижения зарплат

Александр Сафонов: Думаю, с учетом тех факторов, которые работают у нас на рынке труда: большая занятость в бюджетном секторе, практика предприятий вместо увольнений сокращать расходы на оплату труда и персонал, административные отпуска, - все-таки будет реализован оптимистичный сценарий.
Российская газетавчера в 23:00

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Предсказаны два сценария развития безработицы в России

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Определены два сценария роста безработицы и снижения зарплат

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России предсказали рост безработицы. Есть два сценария

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Life.ru00:57

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Названы два сценария роста безработицы в России

РИА Новостивчера в 23:56

Российский ученый рассказал, что будет с зарплатами и безработицей

Газета.Ru03:59
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