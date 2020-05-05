Экономика
РИА НовостиНазваны два сценария роста безработицы в России
По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
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с чего всё началось
Александр Сафонов: Думаю, с учетом тех факторов, которые работают у нас на рынке труда: большая занятость в бюджетном секторе, практика предприятий вместо увольнений сокращать расходы на оплату труда и персонал, административные отпуска, - все-таки будет реализован оптимистичный сценарий.Российская газетавчера в 23:00
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