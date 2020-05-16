Общество

РидусРидусНазваны два сценария восстановления объема авиаперевозок в РФ

По самому оптимистичному прогнозу, в режиме V-образного года будет перевезено около 60 млн пассажиров - вдвое меньше, чем в 2019 году (128 млн). Дитрих также рассказал, что из себя представляет базовый сценарий, предполагающий U-образный прогноз восстановления авиаперевозок.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Авиаперевозки внутри России по итогам года сократятся как минимум вдовое

Эхо Москвывчера в 21:06

Дитрих дал прогноз относительно сроков восстановления авиаотрасли

RT на русскомвчера в 14:11

Глава Минтранса описал два сценария восстановления авиаперевозок

РИА Новостивчера в 12:34

Глава Минтранса назвал сроки полного восстановления авиаотрасли

Московский Комсомолецвчера в 13:01

Дитрих назвал сроки восстановления авиаотрасли от последствий COVID-19

Известиявчера в 12:59

Дитрих заявил, что авиаперевозки по итогам года сократятся минимум вдвое

ТАССвчера в 12:34

Глава Минтранса РФ рассказал о сценариях восстановления объема авиаперевозок

Интерфаксвчера в 13:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 01:52, Ашберн
Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
831
Общество

СК РФ проверяет сведения о невыплате надбавок медикам в регионах

Руководители следственных подразделений СК РФ в регионах продолжают проверки данных о невыплатах компенсаций медикам, работающим с больными коронавирусом.
МИР 24 вчера в 11:15
126
Общество

Голикова назвала разницу в смертности от COVID-19 в России с мировой

Ранее в мае Голикова уже говорила, что смертность от COVID-19 в России более чем в семь раз ниже общемировых показателей.
РБК вчера в 15:57
212
Экономика

ФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса

Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.
РБК вчера в 23:11
16
Общество

Число заболевших COVID-19 в Иркутской области выросло до 601

За прошедшие сутки заражение коронавирусом подтвердилось еще у 75 человек в Иркутской области, причем заболевание диагностировали у 52 вахтовиков, сообщает региональный оперативный штаб.
РБК 00:59
12
Футбол

Лахиялов рассказал о шоке от зарплаты Жиркова в «Анжи»

Лахиялов сказал, что рядом с ним и дагестанскими игроками «Анжи» сидел Юрий Жирков. Они попросили его показать СМС с суммой зарплаты.
ProstoProSport вчера в 07:39
Единоборства

Тони Фергюсон ответил Хабибу Нурмагомедову

FightTime.ru вчера в 01:17
2
Общество

Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей

Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 08:42
864
Здоровье

В Чечне врачи извинились за жалобы на нехватку средств защиты

Врачи Гудермесской больницы Чечни извинились за свои жалобы на нехватку средств защиты.
Московский Комсомолец вчера в 14:03
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости 15 мая в 21:18
4K
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
5,3K
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 15 мая в 08:59
904
Общество

Не пошло. Торговые центры «Мега» под Петербургом снова закроют

После двух дней работы торговые комплексы МЕГА «Парнас» и МЕГА «Дыбенко» снова будут закрыты, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 16 мая на своей странице Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 13:47
191
Фигурное катание

Тарасова жестко оскорбила Роднину

Газета.Ru вчера в 08:54
3
Футбол

Для воронежского «Факела» нынешний сезон официально завершен

По итогам сезона два клуба покинут Премьер-лигу без стыковых матчей, а напрямую поднимутся в элиту два лучших по спортивным результатам коллектива ФНЛ - волгоградский «Ротор» и «Химки».
TV Губерния 15 мая в 07:58
63
Кино

Станет ли «Великая» «фавориткой» телесезона

16 мая одновременно со всем миром на платформе more.tv состоится премьера сериала о русской императрице Екатерине II от авторов выигравшего «Оскара» фильма «Фаворитка».
Комсомольская правда 14 мая в 06:39
Происшествия

В результате взрыва в Лос-Анджелесе пострадали 11 пожарных

Известия 00:33
4
Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
906
Политика

Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров

Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров.
РБК 15 мая в 10:03
85
Общество

Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании

Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
40
Единоборства

Оверим одолел нокаутом Харриса на турнире UFC

Финальная встреча турнира UFC Fight Night 172 прошла в Джексонвилле штат Флорида, США.
REGNUM 00:59
Фигурное катание

Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе

Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 15 мая в 03:56
3
Биатлон

Драчев разослал в регионы письма с критикой правления СБР

Руководитель Союза биатлонистов России Владимир Драчев отправил во все региональные федерации письма, где подверг критике решения, принятые на последних заседаниях правления СБР.
ProstoProSport 15 мая в 12:59
Здоровье

Отоларинголог назвал самое опасное осложнение коронавируса

Врач высшей категории отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что COVID-19 может спровоцировать полиорганную недостаточность.
News.ru вчера в 04:56
13
Общество

Вильфанд сообщил об аномальном похолодании в Центральной России

В ближайшие шесть дней в центральной части России прогнозируется аномально холодная погода.
РБК вчера в 23:59
144
Гаджеты

Около одного миллиарда iPhone оказались под угрозой взлома

Как сообщает Forbes ссылаясь на специалистов, уязвимость смартфонов была обнаружена давно, но Apple за все время так и не выпустила обновление для устройств, в котором уязвимость закрывается.
Astera 15 мая в 11:11
1
Здоровье

Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу

Руководитель группы медицинской экспертизы одной из частных медлабораторий Татьяна Панкратова рассказала "Пятому каналу" о том, как правильно подготовиться к тесту на антитела к коронавирусу.
РИА Новости вчера в 18:03
10
Общество

МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ вчера в 04:55
5,4K
Космос

Запуск секретного американского космоплана пришлось отложить

Запуск американской тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 с космопланом X-37B отложили на сутки из-за погоды на космодроме на мысе Канаверал, сообщила компания United Launch Alliance (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin).
Взгляд.ру вчера в 10:53
19
Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака

Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
Evo-rus.com вчера в 14:51
187
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное