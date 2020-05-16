По самому оптимистичному прогнозу, в режиме V-образного года будет перевезено около 60 млн пассажиров - вдвое меньше, чем в 2019 году (128 млн). Дитрих также рассказал, что из себя представляет базовый сценарий, предполагающий U-образный прогноз восстановления авиаперевозок.

Названы два сценария восстановления объема авиаперевозок в РФ

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