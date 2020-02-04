Финансы
Российская газетаНазваны два события, которые изменят курс рубля
Специально для "РГ" Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", спрогнозировал дальнейшее развитие событий на валютном рынке: - Пары доллар / рубль и евро / рубль подскочили к максимумам за последние два месяца - к 64 и 71 соответственно.
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Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 479 человек
Число погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 476 человек.
Политика
Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»
Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
Общество
Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса
Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.
Политика
Первый самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
Технологии
В Twitter начнут маркировать фейковые фото и видео
Социальная сеть Twitter с марта 2020 года будет маркировать фейковые фотографии и видео, которые могут навредить пользователям, передает РИА "Новости".
Политика
Патриарх Кирилл предложил включить упоминание Бога в Конституции
По словам патриарха, в гимне России Бог упоминается ("Хранимая Богом родная земля"), почему бы не внести такие же упоминания и в конституцию.
Экономика
Экономист Михаил Хазин ждет ослабления рубля в 2020 году
В 2020 году мировой тенденцией будет укрепление доллара, считает экономист Михаил Хазин.
Армия и оружие
Минобороны Украины сообщило о ранении боевика ВСУ в Донбассе
Днем ранее в оборонном ведомстве ДНР заявили, что украинское военное командование занижает число небоевых потерь ВСУ в Донбассе.
Происшествия
В Архангельской области женщина убила недовольного едой мужа
Муж сделал ей грубое замечание, что она приготовила не то блюдо. Началась ссора, мужчина ударил супругу рукой по губам.
Футбол
Кавани может перейти в «Атлетико», если президент клуба извинится
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани все еще может перейти в «Атлетико». Об этом рассказала мама футболиста.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус восхитила поклонников новым фото в купальнике
Кристина Асмус опубликовала в своём аккаунте в Instagram новый снимок.
Политика
МИД Польши заявил о своей победе в историческом споре с Россией
Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что Польша выиграла исторический спор с Россией, сообщает агентство РАР.
Технологии
Google Maps принял тележку с 99 смартфонами за автомобильную пробку
Экономика
Акции Tesla подорожали почти на 20%
Ценные бумаги Tesla подорожали почти на 20%. Это увеличило состояние Илона Маска на $4,7 млрд.
Культура
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Авто
Пикап Hyundai Santa Cruz вывели на тесты
Уже в скором времени модель Hyundai Santa Cruz должна быть запущена в серийное производство, а презентация состоится в конце года.
Армия и оружие
Турция обстреляла российских военных в Сирии
Турецкие вооруженные силы обстреляли российских военных на севере сирийской провинции Алеппо, передает «Лента.ру» со ссылкой на North Press Agency.
Политика
Путин остановил кортеж ради замерзших жителей Череповца
Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы поговорить с местными жителями.
Шоу-бизнес
Леди Гага показала нового бойфренда
Американская певица и актриса Леди Гага показала своего нового бойфренда Майкла Полански.
Единоборства
Федор Емельяненко может провести следующий бой летом или осенью
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко планирует провести следующий поединок летом или осенью.
Авто
В России нашли новые автомобили за 349 тысяч рублей
Политика
Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину
Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Армия и оружие
National Interest назвал советские танки КВ-1 и КВ-2 «катастрофой»
Танк КВ-2 выпускался в 1939-1943 годах и был вооружен 152-миллиметровой гаубицей.
Армия и оружие
Военные Израиля зафиксировали пуск трех ракет из сектора Газа
Армия обороны Израиля зафиксировала запуск трех ракет из сектора Газа в сторону еврейского государства.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом десятилетия в России
Как сообщает ToDay News Ufa, «Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории. Сборы киноленты перевалили за 3 млрд. рублей.
Происшествия
Присяжные вынесли вердикт обвиняемому в убийстве полицейского в Москве
Уроженец Киргизии Нурлан Муратов признан присяжными виновным в убийстве 23-летнего полицейского Андрея Райского на станции метро «Курская» в Москве.