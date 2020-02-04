Специально для "РГ" Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", спрогнозировал дальнейшее развитие событий на валютном рынке: - Пары доллар / рубль и евро / рубль подскочили к максимумам за последние два месяца - к 64 и 71 соответственно.

Названы два события, которые изменят курс рубля

Политика Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома» Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.

Общество Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.

Технологии В Twitter начнут маркировать фейковые фото и видео Социальная сеть Twitter с марта 2020 года будет маркировать фейковые фотографии и видео, которые могут навредить пользователям, передает РИА "Новости".

Политика Патриарх Кирилл предложил включить упоминание Бога в Конституции По словам патриарха, в гимне России Бог упоминается ("Хранимая Богом родная земля"), почему бы не внести такие же упоминания и в конституцию.

Авто Пикап Hyundai Santa Cruz вывели на тесты Уже в скором времени модель Hyundai Santa Cruz должна быть запущена в серийное производство, а презентация состоится в конце года.

Армия и оружие Турция обстреляла российских военных в Сирии Турецкие вооруженные силы обстреляли российских военных на севере сирийской провинции Алеппо, передает «Лента.ру» со ссылкой на North Press Agency.

Политика Путин остановил кортеж ради замерзших жителей Череповца Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы поговорить с местными жителями.

Шоу-бизнес Леди Гага показала нового бойфренда Американская певица и актриса Леди Гага показала своего нового бойфренда Майкла Полански.