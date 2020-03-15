Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМинздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
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Названы опасные при коронавирусе лекарства

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Минздрав Франции назвал лекарства, которые опасно принимать при COVID-19

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Минздрав Франции рассказал об опасных при коронавирусе препаратах

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На Украине националисты напали на советника главы СНБО

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Жертвами коронавируса в Китае за сутки стали 10 человек

Число жертв коронавируса SARS-CoV-2 в Китае за минувшие сутки увеличилось на 10, достигнув 3199.
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В Новокузнецке коронавирус не выявлен

В медицинском учреждении эксперты сделали первый тест на коронавирус. Он показал отрицательный результат.
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Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
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В ближайшее время несколько стран могут объявить дефолт, заявил руководитель отдела рынков в JPMorgan International Дэвид Стаббс в интервью газете «Зеркало недели».
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Отец оперной дивы Любови Казарновской подарил элитную квартиру в Москве не дочерям, а второй жене.
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Министерство просвещения рекомендует российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Жена Валентина Гафта рассказала о его состоянии после инсульта

Супруга актёра Валентина Гафта Ольга Остроумова рассказала о состоянии мужа после инсульта, пишет РИА Новости.
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Общество

Собянин опроверг слухи о занижении числа зараженных COVID-19 в Москве

Власти Москвы не скрывают информацию по числу зараженных коронавирусом COVID-19 и заинтересованы в предоставлении максимально полной информации, чтобы не допустить распространения инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин в программе "Неделя в городе" на "России 1" (ВГТРК).
Интерфакс 02:10
Общество

В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
РИА Новости вчера в 11:02
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«СКА-Хабаровск» победил «Нижний Новгород» в матче ФНЛ

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Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне

Россия и Саудовская Аравия создали соглашение ОПЕК+, в котором участвовали 24 страны, в конце 2016 года, когда цены на нефть долгое время находились на низких уровнях и даже опускались до $28 за баррель.
ТАСС 13 марта в 03:06
Наука

Полимерные пленки выдержали испытание электронной пушкой

Обстреливая пленки электронами с энергией 50000 электронвольт, исследователи измеряли радиационную проводимость, возникающую в полимере вследствие создания электронно-дырочных пар при действии ионизирующего излучения.
Индикатор вчера в 04:00
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Названы сроки полного восстановления валютного рынка

"Что, кстати, говорит о масштабе потенциальных проблем на финансовом рынке США", - поясняет Георгий Ващенко.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
RT на русском 13 марта в 05:53
Биатлон

Мартен Фуркад победил в последней гонке в карьере

Фуркад победил в гонке преследования. Йоханнес Бё пришел четвертым, но этого хватило для победы в Кубке мира.
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Большунов: Просто оборвали праздник, не дали попраздновать, Кубка нет

Соревнования должны были пройти, но их просто не было, просто оборвали праздник, не дали попраздновать, Кубка нет.
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Генеральный директор «Европейской медиагруппы» оценил песню Little Big для выступления на Евровидении.
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На матче с «Рубином» тульские болельщики вывесили баннер с Терешковой

Во время игры тульские болельщики вывесили баннер с надписью "Валя, ты просто комсос!", посвященный Валентине Терешковой.
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Фрегат «Маршал Шапошников» получит новую «стелс-пушку»

Фрегат «Маршал Шапошников» будет оснащен новым артиллерийским орудием.
OAnews вчера в 12:20
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Три человека погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области

Три человека погибли, один пострадал в результате ДТП с участием автобуса и нескольких машин на трассе в Свердловской области.
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Военная полиция России выдвинулась к месту патрулирования с Турцией

Взвод военной полиции России направился к месту начала совместного с Турцией патрулирования на участке трассы М4 в сирийской провинции Идлиб.
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На Украине шеф-повар назвал основную ошибку при приготовлении борща

Днепропетровск, Украина, 15 марта 2020, 08:30 — REGNUM Шеф-повар Антон Самойлов рассказал о главной ошибке при приготовлении борща в домашних условиях.
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