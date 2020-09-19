Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Названы факторы, которые могут привести к ослаблению рубля

Коган считает, что в преддверии выборов в Соединенных Штатах Россия традиционно становится удобной мишенью, за счет которой можно решать собственные внутриполитические проблемы.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля

С начала года рубль потерял против доллара более 17%, а максимальное падение этого года превышало в марте 24%.
РИА Новости20:15
Подробнее о событии
URA.Ru

Профессор ВШЭ назвал условия падения курса рубля

URA.Ru01:37
Телеканал 360°

Названы факторы, которые могут привести к ослаблению рубля

Телеканал 360°00:16
Комсомольская правда

Названы факторы для ослабления рубля

Комсомольская правда01:20
Lenta.ru

Названы условия для падения рубля

Lenta.ru00:29
Газета.Ru

Названы факторы, которые могут привести к ослаблению рубля

Газета.Ru01:24
Московский Комсомолец

Эксперты спрогнозировали возможное падение рубля

Московский Комсомолец21:11
РИА Новости

Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля

РИА Новости20:15

Петросян обвинил Степаненко в их разводе

Известный российский юморист Евгений Петросян, о котором в последнее время много пишут СМИ из-за молодой супруги и рождения ребенка, заявил, развелся со своей первой супругой Еленой Степаненко не по своей воли.
Петросян обвинил Степаненко в их разводе
Московский Комсомолец02:21

В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
REGNUM00:44
140

Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Дональд Трамп в ходе встречи с командованием Космических сил США, заявил, что американская администрация одобрила создание гиперзвуковой ракеты, превосходящей по характеристикам российские и китайские аналоги.
REGNUM00:19
829

В Москве 919 пациентов вылечились от коронавируса за сутки

Ещё 919 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 236 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости02:06
878

В Хабаровске прошел одиннадцатый субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске состоялась очередная несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщает портал dvhab.ru.
РБК01:38
129

Главный приз «Кинотавра» достался «Пугалу» Дмитрия Давыдова

Дмитрий Давыдов; Приз за лучшую режиссуру — Филипп Юрьев (" Kitoboy"); Приз за лучшую женскую роль — Валентина Романова-Чыскыырай (" Пугало"); Приз им. Олега Янковского за лучшую мужскую роль — Владимир Онохов (" Kitoboy"); Диплом жюри основного конкурса — "Глубже !", реж.
РБКвчера в 13:46
15

Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБКвчера в 13:10
856