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Газета.Ru
Газета.Ru

Названы факторы, которые могут привести к ослаблению рубля

Коган считает, что в преддверии выборов в Соединенных Штатах Россия традиционно становится удобной мишенью, за счет которой можно решать собственные внутриполитические проблемы.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля

С начала года рубль потерял против доллара более 17%, а максимальное падение этого года превышало в марте 24%.
РИА Новости20:15
Подробнее о событии
URA.Ru

Профессор ВШЭ назвал условия падения курса рубля

URA.Ru01:37
Lenta.ru

Названы условия для падения рубля

Lenta.ru00:29
Комсомольская правда

Названы факторы для ослабления рубля

Комсомольская правда01:20
Газета.Ru

Названы факторы, которые могут привести к ослаблению рубля

Газета.Ru01:24
Московский Комсомолец

Эксперты спрогнозировали возможное падение рубля

Московский Комсомолец21:11
ПРАЙМ

Эксперт назвал факторы, которые могут привести к дальнейшему ослаблению рубля

ПРАЙМ20:15
РИА Новости

Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля

РИА Новости20:15

В Минздраве оценили идею обязательной вакцинации от COVID-19 для туристов

Введение обязательной вакцинации от коронавируса в качестве условия для международных путешествий – разумная мера, заявил 19 сентября главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.
В Минздраве оценили идею обязательной вакцинации от COVID-19 для туристов
Известия00:31
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Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Дональд Трамп в ходе встречи с командованием Космических сил США, заявил, что американская администрация одобрила создание гиперзвуковой ракеты, превосходящей по характеристикам российские и китайские аналоги.
REGNUM00:19
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Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Известия22:11
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Лукашенко закрыл границы с двумя соседними странами

Во время выступления на женском форуме «За Беларусь» президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он принял решение о закрытии границ с двумя соседними государствами – Польшей и Литвой, сообщает БЕЛТА.
DixiNewsвчера в 02:14
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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального

Европарламент принял резолюцию с требованиями о проведении независимого расследования инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, усилении санкционного пакета против России и остановки "Северный поток-2".
CT newsвчера в 09:06
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Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы перешел под флаг России

Нефтяной танкер дедвейтом 320,8 тыс. тонн (класса VLCC, Very Large Crude Carrier), который ходил под флагом Венесуэлы, сменил имя с Ayacucho на "Максим Горький" и перешел под российский флаг, следует из базы данных о морских судах Equasis.
ТАССвчера в 03:15
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