Финансы
Экономика сегодняНазваны факторы, влияющие на ослабление рубля
Денежная единица РФ в ближайшее время может потерять от 5% до 7%, передает мнение аналитиков РИА Новости. На ослабление российской национальной валюты сейчас влияют опасения по поводу возникновения второй волны коронавирусной инфекции.
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Общество
Тропический шторм «Фэй» достиг побережья Нью-Джерси
Российская газета вчера в 18:55
Политика
Обыски у шести членов ЛДПР прошли в Хабаровском крае
У шести членов ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски в квартирах, гаражах, машинах.
EastRussia вчера в 00:54
Наука
Назван фактор смертности от коронавируса
В июле ученые Оксфордского университета (Великобритания) назвали главные факторы, повышающие риск смерти при заражении коронавирусом.
Lenta.ru 09:39
Происшествия
Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей
Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:07
Шоу-бизнес
Собчак описала способы улететь из России вопреки закрытым границам
Известная российская телеведущая и бизнесвуман Ксения Собчак рассказала, каким способом возможно покинуть пределы Российской Федерации несмотря на закрытые из-за пандемии коронавирусной инфекции границы.
CT news вчера в 16:44
Общество
В России выявлено 6611 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявлено 6611 новых случаев коронавируса.
Известия 03:35
Происшествия
В Башкирии машина скатилась с горы и протаранила палаточный лагерь
Российская газета 09:41
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал недавнее высказывание Владимира Жириновского по ситуации с задержанием Сергея Фургала (занимает должность губернатора Хабаровского края).
CT news вчера в 16:04
Политика
Голунов упрекнул Навального в плагиате статей Сафронова
Журналист Иван Голунов фактически упрекнул Алексея Навального в плагиате работы арестованного на этой неделе Ивана Сафронова, чьи заметки выходили в "Коммерсанте" и "Ведомостях".
Газета.Ru 09:11
Общество
В Петербурге из-за непогоды закрыли парки
Парки, сады и скверы в Санкт-Петербурге закрыли из-за ожидаемых сильного ветра и ливней, сообщает городской комитет по благоустройству.
РИА Новости 09:27
Политика
Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
Lenta.ru вчера в 16:22
Здоровье
Что нельзя употреблять в пищу при диабете
Evo-rus.com 09 июля в 10:06
Экономика
Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере
Кроме всего прочего, Кабмин рассчитывает установить требования для каждой отдельной сферы, попутно определив сроки, в течение которых размер выплат для работников бюджетной сферы должен будет пересмотрен, сообщает NationNews.
Актуальные Новости 08:15
Экономика
В России выплату в 12 тыс. рублей получат более 1,5 млн пенсионеров
По словам одного из профессоров Финансового Университета при правительстве Российской Федерации А.Сафонова, российским пенсионерам одновременно выплатят 12 700 рублей.
News-24.ru 04:23
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Игры
В Epic Games Store началась раздача трёх игр
CyberSport.ru 09 июля в 11:47
Здоровье
Доктор Комаровский предостерег от необоснованного приема антибиотиков
Последствия необоснованного применения антибиотиков могут быть серьезными, заявил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский 9 июля в видео, размещенном на своем канале в Youtube.
ИА Красная Весна 03:39
Шоу-бизнес
240-килограммовый сын Никаса Сафронова решил похудеть
240-килограммовый сын Никаса Сафронова решил похудеть Лука Затравкин задумался о лишнем весе, едва не покалечив любовницу.
Экспресс газета 03:06
Здоровье
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
По мнению врача Александра Мясникова, кофе предотвращает рак, так как он предотвращает переход гепатита в цирроз.
Pravda.Ru 08:59
Общество
Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12
Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».
REGNUM вчера в 08:29
Культура
Выбраны лучшие аудиокниги, основанные на произведениях Стивена Кинга
Из обширного списка произведений, которые когда-либо были переведены в формат аудиокниг, читатели выделили "Оно", "Мизери", "Зелёную милю", "Сияние", "Мистер Мерседес" и автобиографическое пособие "Как писать книги".
Ореанда-Новости вчера в 15:19
Экономика
Кудрин заявил о застое в российской экономике
Низкий уровень долговой нагрузки России — хороший резерв для борьбы с кризисом, считает господин Кудрин.
Коммерсантъ 08:56
Шоу-бизнес
Соколовский познакомил свою новую девушку с бывшей женой и дочкой
Певец Влад Соколовский рассказал, что уже познакомил свою новую девушку Ангелину Суркову с бывшей женой Ритой Дакотой и дочкой Мией.
Вечерняя Москва 04:57
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Шоу-бизнес
Бондарчук готовится к переезду в квартиру за 80 миллионов рублей
Режиссер закончил обустраивать свою квартиру в Брюсовом переулке, которая была куплена два года назад за 80 миллионов рублей.
Вести Подмосковья вчера в 05:30
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев нецензурно ответил на слухи о романе с Малиновским
Популярный российский музыкальный исполнитель Сергей Лазарев отреагировал на недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что он и Алекс Малиновский являются парой.
CT news вчера в 16:38
Политика
Трамп сократил тюремный срок своему бывшему советнику Стоуну
Президент США Дональд Трамп сократил тюремный срок своему бывшему неформальному советнику Роджеру Стоуну. Об этом рассказали в Белом доме.
Деловое.ТВ 04:16