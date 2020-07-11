Денежная единица РФ в ближайшее время может потерять от 5% до 7%, передает мнение аналитиков РИА Новости. На ослабление российской национальной валюты сейчас влияют опасения по поводу возникновения второй волны коронавирусной инфекции.

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