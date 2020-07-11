Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняНазваны факторы, влияющие на ослабление рубля

Денежная единица РФ в ближайшее время может потерять от 5% до 7%, передает мнение аналитиков РИА Новости. На ослабление российской национальной валюты сейчас влияют опасения по поводу возникновения второй волны коронавирусной инфекции.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Аналитики сделали прогноз курса рубля на август

Народные новости03:57

Названы факторы, влияющие на ослабление рубля

Экономика сегодня03:50

«Пропал аппетит». Что будет в августе с курсом рубля

РИА Новости01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 10:05, Ашберн
Общество

Тропический шторм «Фэй» достиг побережья Нью-Джерси

Российская газета вчера в 18:55
1
Политика

Обыски у шести членов ЛДПР прошли в Хабаровском крае

У шести членов ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски в квартирах, гаражах, машинах.
EastRussia вчера в 00:54
635
Общество

Москвичей предупредили о надвигающейся на столицу грозе с дождем

Интерфакс 07:34
29
Наука

Назван фактор смертности от коронавируса

В июле ученые Оксфордского университета (Великобритания) назвали главные факторы, повышающие риск смерти при заражении коронавирусом.
Lenta.ru 09:39
325
Происшествия

Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей

Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:07
440
Шоу-бизнес

Собчак описала способы улететь из России вопреки закрытым границам

Известная российская телеведущая и бизнесвуман Ксения Собчак рассказала, каким способом возможно покинуть пределы Российской Федерации несмотря на закрытые из-за пандемии коронавирусной инфекции границы.
CT news вчера в 16:44
61
Общество

В России выявлено 6611 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 6611 новых случаев коронавируса.
Известия 03:35
Происшествия

В Башкирии машина скатилась с горы и протаранила палаточный лагерь

Российская газета 09:41
8
Общество

Представитель Фургала заявила об угрозах из-за митинга в Хабаровске

Коммерсантъ 07:59
28
Политика

Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала

Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал недавнее высказывание Владимира Жириновского по ситуации с задержанием Сергея Фургала (занимает должность губернатора Хабаровского края).
CT news вчера в 16:04
704
Политика

Голунов упрекнул Навального в плагиате статей Сафронова

Журналист Иван Голунов фактически упрекнул Алексея Навального в плагиате работы арестованного на этой неделе Ивана Сафронова, чьи заметки выходили в "Коммерсанте" и "Ведомостях".
Газета.Ru 09:11
1
Общество

В Петербурге из-за непогоды закрыли парки

Парки, сады и скверы в Санкт-Петербурге закрыли из-за ожидаемых сильного ветра и ливней, сообщает городской комитет по благоустройству.
РИА Новости 09:27
5
Политика

Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
Lenta.ru вчера в 16:22
1,8K
Здоровье

Что нельзя употреблять в пищу при диабете

Evo-rus.com 09 июля в 10:06
29
Экономика

Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере

Кроме всего прочего, Кабмин рассчитывает установить требования для каждой отдельной сферы, попутно определив сроки, в течение которых размер выплат для работников бюджетной сферы должен будет пересмотрен, сообщает NationNews.
Актуальные Новости 08:15
1
Экономика

В России выплату в 12 тыс. рублей получат более 1,5 млн пенсионеров

По словам одного из профессоров Финансового Университета при правительстве Российской Федерации А.Сафонова, российским пенсионерам одновременно выплатят 12 700 рублей.
News-24.ru 04:23
28
Общество

Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года

11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
62
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости 08:26
1,3K
Игры

В Epic Games Store началась раздача трёх игр

CyberSport.ru 09 июля в 11:47
16
Здоровье

Доктор Комаровский предостерег от необоснованного приема антибиотиков

Последствия необоснованного применения антибиотиков могут быть серьезными, заявил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский 9 июля в видео, размещенном на своем канале в Youtube.
ИА Красная Весна 03:39
58
Шоу-бизнес

240-килограммовый сын Никаса Сафронова решил похудеть

240-килограммовый сын Никаса Сафронова решил похудеть Лука Затравкин задумался о лишнем весе, едва не покалечив любовницу.
Экспресс газета 03:06
1
Здоровье

Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки

По мнению врача Александра Мясникова, кофе предотвращает рак, так как он предотвращает переход гепатита в цирроз.
Pravda.Ru 08:59
7
Общество

Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12

Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».
REGNUM вчера в 08:29
165
Культура

Выбраны лучшие аудиокниги, основанные на произведениях Стивена Кинга

Из обширного списка произведений, которые когда-либо были переведены в формат аудиокниг, читатели выделили "Оно", "Мизери", "Зелёную милю", "Сияние", "Мистер Мерседес" и автобиографическое пособие "Как писать книги".
Ореанда-Новости вчера в 15:19
Экономика

Кудрин заявил о застое в российской экономике

Низкий уровень долговой нагрузки России — хороший резерв для борьбы с кризисом, считает господин Кудрин.
Коммерсантъ 08:56
341
Шоу-бизнес

Соколовский познакомил свою новую девушку с бывшей женой и дочкой

Певец Влад Соколовский рассказал, что уже познакомил свою новую девушку Ангелину Суркову с бывшей женой Ритой Дакотой и дочкой Мией.
Вечерняя Москва 04:57
6
Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
37
Шоу-бизнес

Бондарчук готовится к переезду в квартиру за 80 миллионов рублей

Режиссер закончил обустраивать свою квартиру в Брюсовом переулке, которая была куплена два года назад за 80 миллионов рублей.
Вести Подмосковья вчера в 05:30
18
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев нецензурно ответил на слухи о романе с Малиновским

Популярный российский музыкальный исполнитель Сергей Лазарев отреагировал на недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что он и Алекс Малиновский являются парой.
CT news вчера в 16:38
101
Политика

Трамп сократил тюремный срок своему бывшему советнику Стоуну

Президент США Дональд Трамп сократил тюремный срок своему бывшему неформальному советнику Роджеру Стоуну. Об этом рассказали в Белом доме.
Деловое.ТВ 04:16
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное