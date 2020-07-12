Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняНазваны факторы, влияющие на ослабление рубля

Денежная единица РФ в ближайшее время может потерять от 5% до 7%, передает мнение аналитиков РИА Новости. На ослабление российской национальной валюты сейчас влияют опасения по поводу возникновения второй волны коронавирусной инфекции.
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Эксперты предположили, что будет в августе с курсом рубля

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Эксперты сделали прогноз на курс рубля в августе

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«Пропал аппетит». Что будет в августе с курсом рубля

РИА Новостивчера в 01:00
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Политика

В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
Газета.Ru 06:06
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Происшествия

Пресс-секретарь Фургала опровергла сообщения о задержании

RT на русском 09:26
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Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении произошло столкновение

РИА Новости 09:19
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Автоспорт

Хэмилтон: «Из-за погоды квалификация была очень сложной»

Из-за погоды всем было очень сложно. Порой не было видно, куда едешь.
Sport24.ru вчера в 12:22
Единоборства

Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
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Культура

Стас Михайлов прервал свое выступление и промок из-за Лукашенко

RuNews24.ru 09:52
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
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Автоспорт

Датчанин Лундгор выиграл вторую гонку этапа «Формулы-2» в Австрии

ТАСС Спорт 06:10
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Общество

Итальянцы рассказали, туристов из каких стран не хотят принимать летом

Две трети жителей Италии не хотят, чтобы американские туристы возвращались к ним в страну этим летом, сообщает TheLocal.it со ссылкой на опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov.
РИА Новости 04:05
32
Происшествия

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области

Пятнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по региону.
Газета.Ru 10:07
4
Происшествия

Фонд Дятлова продолжит добиваться расследования гибели туристов

Коммерсантъ 06:41
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Шоу-бизнес

Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры

Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в котором она проживала вместе с Проскуриным.
Pravda.Ru 08:18
9
Общество

Китайский блогер назвал самые необычные российские блюда

Китайский блогер назвал самые необычные российские продукты и блюда.
Lenta.ru 10:14
9
Политика

Вассерман рассказал о проекте подачи воды из Кубани в Крым по дну моря

Вопрос водоснабжения Крыма может решиться благодаря проекту водовода из Кубани на полуостров, а власти Украины пожалеют о своих поступках, даже если откроют Северо-Крымский канал.
РИА Новости Крым 09:42
21
Общество

В России могут запретить эксплуатацию старых автомобилей на дорогах

Picsnews.net вчера в 11:22
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Энергетика

ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче

Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru 06:33
21
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
6,1K
Происшествия

В Японии из-за наводнений погибли 62 человека

Япония испытывает на себе гнев стихии: проливные дожди на территории страны привели к гибели 62 человек, 17 числятся пропавшими без вести.
ForPost 09 июля в 10:55
12
Политика

Путин охарактеризовал стиль России в международной политике

Президент России Владимир Путин считает, что стиль поведения России во внешней политике лучше всего описывает пословица: "Мягко стелет, да жестко спать кладет".
Российская газета 07:32
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Футбол

Форвард «Кристал Пэлас» Заха получил сообщение с расистскими угрозами

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха перед матчем с «Астон Виллой» сообщил, что получил сообщения с оскорблениями на расовой почве.
Чемпионат 10:21
Происшествия

Три человека пострадали при жесткой посадке самолета под Тверью

Газета.Ru 09:16
Фигурное катание

Этери Тутберидзе и Алена Косторная стали первыми лауреатами

Коммерсантъ 06:46
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Хоккей

Овечкин показал фото с российскими хоккеистами «Вашингтона»

Во время паузы, вызванной пандемией коронавируса, российские хоккеисты «Вашингтона» встретились дружной компанией.
ProstoProSport 04:17
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
1K
Футбол

Локомотив — Уфа 1:1 (2-й тайм)

В «Уфе» коронавирус выявлен не у трех, как предполагалось ранее, а у пяти футболистов. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Спорт день за днем 10:53
Политика

Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг

Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM 10:47
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Общество

Москвичей предупредили о граде и грозе

На территории Москвы до конца воскресенье прогнозируется дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра до 12-17метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.
РИАМО 10:10
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Общество

Роспотребнадзор: коронавирус не передается во время купания

Газета.Ru 03:33
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Политика

Явка во втором туре президентских выборов в Польше превысила 24%

12 июля в Польше проходит второй тур президентских выборов, в котором принимают участие действующий глава государства Анджей Дуда и кандидат от оппозиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
RT на русском 08:27
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