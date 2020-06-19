Энергетика

URA.RuURA.RuОзвучены причины роста цен на бензин в России

На повышение оптовых цен на бензин в России повлияли резкий рост спроса на сырье и дефицит топлива. Эксперты считают, что данное явление временное.
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Эксперты объяснили рост оптовых цен на бензин

Известиявчера в 11:40

Рекордный 95-й. В чем причины роста цен на бензин?

Аргументы и Фактывчера в 13:45

Названы факторы, вызвавшие рост оптовых цен на бензин в России

Ридусвчера в 12:24

Озвучены причины роста цен на бензин в России

URA.Ruвчера в 14:07

Почему растут биржевые цены на бензин

Независимая газетавчера в 02:00
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Игры

Electronic Arts обновили правила поведения в играх

Стало известно, что компания Electronic Arts обновила правила поведения в своих играх.
Vprognoze.ru 18 июня в 12:05
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Армия и оружие

Американский десантный корабль вошел в Черное море

Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США вошел в Черное море. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на украинское издание «Думская».
Телеканал 360° вчера в 08:42
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Общество

Судья Хахалева отказалась раскрыть свои доходы

Краснодарская судья Елена Хахалева отказалась представить сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год.
RT на русском 06:55
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Общество

Расчет больничных и пособий в РФ: изменения с 19 июня и новые правила

Новые правила расчета больничных и ряда других пособий начнут действовать в России.
ФАН 18 июня в 09:13
13
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
Моя Москва.онлайн вчера в 02:48
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Политика

США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями

Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли 22 и 23 июня в Австрии обсудит с замглавы МИД России Сергеем Рябковым будущее договоров о контроле над вооружениям.
Газета.Ru 02:40
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Музыка

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Интерфакс 05:48
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Политика

Путин призвал «додавить» коронавирус в регионах

Президент России Владимир Путин призвал «додавить» коронавирус в регионах страны, используя опыт Москвы, пишет «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 11:01
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»

Адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев анонсировал «жесткий» разговор с артистом по поводу помощи родственникам погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова.
Lenta.ru вчера в 20:54
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Общество

В Подмосковье откроют все магазины

В Московской области с 25 июня откроют все магазины, деятельность которых была приостановлена в связи с распростраеннием коронавируса.
Lenta.ru вчера в 13:25
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Футбол

ЦСКА — Зенит 0:2 (1-й тайм)

Московский ЦСКА и петербургский «Зенит» огласили стартовые составы на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 11:40
Политика

Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию

Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag 05:08
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Общество

В ПФР рассказали о льготе для граждан, имеющих более 30 лет стажа

«Граждане, имеющие продолжительный трудовой стаж (мужчины — 42 года, женщины — 37 лет), могут уйти на заслуженный отдых на два года раньше общепринятого пенсионного возраста», — сообщили в ПФР.
ФАН 03:04
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22
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Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости 10:00
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Музыка

Якутский этнический дуэт полюбился судьям на американском шоу талантов

SM News 06:31
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Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
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Происшествия

На пляже в Сиэтле обнаружили мешки с человеческими останками

В Сиэтле начато расследование по факту обнаружения на одном из пляжей двух мешков с человеческими останками, сообщает местный департамент полиции.
RT на русском 11:01
3
Общество

Состоялся релиз The Last of Us: Part II

Матч ТВ вчера в 01:14
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Происшествия

В Москве молния ударила в посетителей парка

В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 09:31
6
Общество

Минобороны рассказало о состоянии тестирующих вакцину от коронавируса

В Минобороны России рассказали о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:24
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Шоу-бизнес

Брухунова впервые показала совместные фотографии с Петросяном

Девушка опубликовала в Instagram видео, на котором она листает альбом с семейными снимками. Почти на каждой странице - портрет Петросяна.
ТВ Центр вчера в 05:54
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Футбол

«Спартак» победил «Арсенал» в матче чемпионата России

РИА Новости 11:39
Общество

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

ТАСС 02:03
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Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
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Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян призналась, что прощала измены

Маргарита Симоньян откровенно ответила на вопросы подписчиков в сети.
Paparazzi.ru вчера в 04:58
17
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК вчера в 10:38
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Единоборства

Волков оказался легче Блэйдса на 6 килограммов

Metaratings вчера в 15:32
Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за дождя

ТАСС 09:42
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Наука

В Швейцарии был создан двигатель из 16 атомов

Двигатель работает в том числе на электрической и тепловой энергиях.
Evo-rus.com 17 июня в 05:10
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Михаил Леонтьев
Российский журналист
Российский журналист и телеведущий, публицист, топ-менеджер. Вице-президент и пресс-секретарь - директор департамента информации и рекламы/советник президента ПАО «Нефтяная компания «Роснефть». Ведущий телепередач Первого канала «Однако» и «Большая игра», главный редактор журнала «Однако». Лауреат премии «Золотое перо России».
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