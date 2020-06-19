Энергетика
URA.RuОзвучены причины роста цен на бензин в России
На повышение оптовых цен на бензин в России повлияли резкий рост спроса на сырье и дефицит топлива. Эксперты считают, что данное явление временное.
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Игры
Electronic Arts обновили правила поведения в играх
Стало известно, что компания Electronic Arts обновила правила поведения в своих играх.
Vprognoze.ru 18 июня в 12:05
Армия и оружие
Американский десантный корабль вошел в Черное море
Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США вошел в Черное море. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на украинское издание «Думская».
Телеканал 360° вчера в 08:42
Общество
Судья Хахалева отказалась раскрыть свои доходы
Краснодарская судья Елена Хахалева отказалась представить сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год.
RT на русском 06:55
Общество
Расчет больничных и пособий в РФ: изменения с 19 июня и новые правила
Новые правила расчета больничных и ряда других пособий начнут действовать в России.
ФАН 18 июня в 09:13
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
Моя Москва.онлайн вчера в 02:48
Политика
США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями
Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли 22 и 23 июня в Австрии обсудит с замглавы МИД России Сергеем Рябковым будущее договоров о контроле над вооружениям.
Газета.Ru 02:40
Музыка
Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Интерфакс 05:48
Политика
Путин призвал «додавить» коронавирус в регионах
Президент России Владимир Путин призвал «додавить» коронавирус в регионах страны, используя опыт Москвы, пишет «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 11:01
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
Адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев анонсировал «жесткий» разговор с артистом по поводу помощи родственникам погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова.
Lenta.ru вчера в 20:54
Общество
В Подмосковье откроют все магазины
В Московской области с 25 июня откроют все магазины, деятельность которых была приостановлена в связи с распростраеннием коронавируса.
Lenta.ru вчера в 13:25
Футбол
ЦСКА — Зенит 0:2 (1-й тайм)
Московский ЦСКА и петербургский «Зенит» огласили стартовые составы на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 11:40
Политика
Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag 05:08
Общество
В ПФР рассказали о льготе для граждан, имеющих более 30 лет стажа
«Граждане, имеющие продолжительный трудовой стаж (мужчины — 42 года, женщины — 37 лет), могут уйти на заслуженный отдых на два года раньше общепринятого пенсионного возраста», — сообщили в ПФР.
ФАН 03:04
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости 10:00
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Происшествия
На пляже в Сиэтле обнаружили мешки с человеческими останками
В Сиэтле начато расследование по факту обнаружения на одном из пляжей двух мешков с человеческими останками, сообщает местный департамент полиции.
RT на русском 11:01
Общество
Состоялся релиз The Last of Us: Part II
Матч ТВ вчера в 01:14
Происшествия
В Москве молния ударила в посетителей парка
В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 09:31
Общество
Минобороны рассказало о состоянии тестирующих вакцину от коронавируса
В Минобороны России рассказали о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:24
Шоу-бизнес
Брухунова впервые показала совместные фотографии с Петросяном
Девушка опубликовала в Instagram видео, на котором она листает альбом с семейными снимками. Почти на каждой странице - портрет Петросяна.
ТВ Центр вчера в 05:54
Футбол
«Спартак» победил «Арсенал» в матче чемпионата России
РИА Новости 11:39
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян призналась, что прощала измены
Маргарита Симоньян откровенно ответила на вопросы подписчиков в сети.
Paparazzi.ru вчера в 04:58
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Единоборства
Волков оказался легче Блэйдса на 6 килограммов
Metaratings вчера в 15:32
Наука
В Швейцарии был создан двигатель из 16 атомов
Двигатель работает в том числе на электрической и тепловой энергиях.
Evo-rus.com 17 июня в 05:10