Энергетика

РидусРидусНазваны факторы, вызвавшие рост оптовых цен на бензин в России

Еще одним фактором роста цен Леонтьев назвал экспорт, объем которого некоторые компании увеличили в разы и даже в десятки раз по сравнению с прошлым годом. «Есть еще один аспект серьезный - это, конечно, дефицит сырья на НПЗ Дальнего Востока», - приводит его слова издание.
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Озвучены причины роста цен на бензин в России

URA.Ru14:07

Рекордный 95-ый. В чем причины роста цен на бензин?

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Эксперты объяснили рост оптовых цен на бензин

Известия11:40

Названы факторы, вызвавшие рост оптовых цен на бензин в России

Ридус12:24

Почему растут биржевые цены на бензин

Независимая газета02:00
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Общество

Кадыров прокомментировал беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

РИА Новости 14:39
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Политика

Главред National Interest надеется, что статья Путина вызовет дебаты

Американский журнал National Interest рассчитывает, что статья президента России Владимира Путина вызовет новые дебаты о Второй мировой войне, заявил РИА Новости главный редактор журнала Джейкоб Хайлбранн.
РИА Новости 13:39
Религия

Захвативший монастырь на Урале священник обратился к патриарху Кириллу

Схиигумен Сергий (Романов), захвативший Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов», выпустил новое видеообращение, в котором обратился к патриарху Кириллу.
Lenta.ru 08:11
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Общество

В Пермском крае продлили режим самоизоляции

Власти Пермского края продлили режим самоизоляции в регионе до конца июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 12:56
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда

Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51
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Происшествия

В Петербурге автомобиль семьи экс-депутата Госдумы сбил ребенка

REGNUM 11:14
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Общество

О погоде в июле рассказал Гидрометцентр

По мнению заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, почти по всей европейской части России в июле может быть тепло и даже жарко.
МедиаПоток 11:34
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Общество

В Крыму нашли большие запасы пресной воды

Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).
Lenta.ru 08:57
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Авто

Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена»

Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну.
Автоновости дня 06:05
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Общество

Тестовое электронное голосование прошло без сбоев

Онлайн-платформу, на которой проходило тестовое электронное голосование, используют в голосовании по внесению изменений в Конституцию.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 13:57
Футбол

«Сочи» разгромил «Ростов» в матче РПЛ

"Сочи" разгромил "Ростов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 10:1.
Газета.Ru 15:14
Общество

Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выйдет живым из тюрьмы

Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился к родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой "не убивать" Михаила Ефремова.
РИА Новости 14:01
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Общество

Минобрнауки запустило сервис «Поступление в вуз онлайн»

Министерство науки и высшего образования России объявило о запуске сервиса "Поступление в вуз онлайн", благодаря которому абитуриенты могут подать документы в 54 российских университета через "Госуслуги".
ТАСС 15:25
Политика

Президент Туркмении не приедет на парад Победы

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не приедет на парад Победы в Москву, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.
Газета.Ru 13:55
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 4,5% годовых

В пятницу, 19 июня, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5% годовых.
RT на русском 12:35
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Общество

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
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Политика

Песков рассказал, какую угрозу для России представляет Польша

Москва, 19 июня 2020, 22:57 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что готовность Польши разместить на своей территории военную инфраструктуру других стран и блоков является угрозой для России.
REGNUM 15:57
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
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Игры

Новости Bully 2: дата выхода на ПК и PS4

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Шоу-бизнес

Лолита сделала новую стрижку и помолодела на несколько лет

Все поклонники сошлись во мнении, что Лолита помолодела после стрижки. Прическа стала отражением ее буйной натуры, считают фанаты.
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Политика

В Госдуме предупредили Киев по поводу добычи газа у берегов Крыма

В Госдуме прокомментировали намерение "Нафтогаз Украины" возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.
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Происшествия

В деле о ДТП с участием Ефремова появились новые потерпевшие

В деле о ДТП с участием актера Михаила Ефремова появились новые потерпевшие.
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Общество

Солнечное затмение произойдёт 21 июня

Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве.
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Происшествия

В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика

Распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел.
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Экономика

В ПФР рассказали, как получить дополнительную выплату к пенсии

В ПФР объяснили, что добровольные страховые взносы, которые отчисляются участниками программы из собственных средств на накопительную пенсию, налогом на доходы физических лиц не облагаются.
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Собянин не ожидал наплыва москвичей на летних верандах кафе

Мэр Москвы Сергей Собянин признался, что не ожидал такого активного посещения москвичами летних веранд: в центре города столики забронированы на месяц вперед.
РИА Новости 14:51
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Тренер «Ростова» Тедеев: «Нас просто продавливали»

Тренер «Ростова» Заур Тедеев подвёл итоги матча с «Сочи» (1:10) в эфире канала «Матч Премьер».
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В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
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Армия и оружие

НАТО согласовало ответ на усиление ядерной мощи России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил по итогам онлайн встречи глав министерств обороны стран-участниц Альянса, что повышение Россией своей ракетной мощи является "безответственным" и представляющим угрозу для НАТО.
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Жители Подмосковья могут сдать тест на антитела к коронавирусу

В Министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что жителям региона стал доступен тест на антитела к коронавирусу.
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Михаил Леонтьев
Российский журналист
Российский журналист и телеведущий, публицист, топ-менеджер. Вице-президент и пресс-секретарь - директор департамента информации и рекламы/советник президента ПАО «Нефтяная компания «Роснефть». Ведущий телепередач Первого канала «Однако» и «Большая игра», главный редактор журнала «Однако». Лауреат премии «Золотое перо России».
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