Еще одним фактором роста цен Леонтьев назвал экспорт, объем которого некоторые компании увеличили в разы и даже в десятки раз по сравнению с прошлым годом. «Есть еще один аспект серьезный - это, конечно, дефицит сырья на НПЗ Дальнего Востока», - приводит его слова издание.

Названы факторы, вызвавшие рост оптовых цен на бензин в России

Политика Главред National Interest надеется, что статья Путина вызовет дебаты Американский журнал National Interest рассчитывает, что статья президента России Владимира Путина вызовет новые дебаты о Второй мировой войне, заявил РИА Новости главный редактор журнала Джейкоб Хайлбранн.

Общество В Пермском крае продлили режим самоизоляции Власти Пермского края продлили режим самоизоляции в регионе до конца июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства. 39

Общество Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport. 612

Общество О погоде в июле рассказал Гидрометцентр По мнению заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, почти по всей европейской части России в июле может быть тепло и даже жарко. 28

Общество В Крыму нашли большие запасы пресной воды Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ). 1,4K

Авто Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена» Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну. 26

Общество Тестовое электронное голосование прошло без сбоев Онлайн-платформу, на которой проходило тестовое электронное голосование, используют в голосовании по внесению изменений в Конституцию.

Футбол «Сочи» разгромил «Ростов» в матче РПЛ "Сочи" разгромил "Ростов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 10:1.

Общество Минобрнауки запустило сервис «Поступление в вуз онлайн» Министерство науки и высшего образования России объявило о запуске сервиса "Поступление в вуз онлайн", благодаря которому абитуриенты могут подать документы в 54 российских университета через "Госуслуги".

Политика Президент Туркмении не приедет на парад Победы Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не приедет на парад Победы в Москву, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана. 89

Политика Песков рассказал, какую угрозу для России представляет Польша Москва, 19 июня 2020, 22:57 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что готовность Польши разместить на своей территории военную инфраструктуру других стран и блоков является угрозой для России. 173

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 6K

Шоу-бизнес Лолита сделала новую стрижку и помолодела на несколько лет Все поклонники сошлись во мнении, что Лолита помолодела после стрижки. Прическа стала отражением ее буйной натуры, считают фанаты.

Общество Солнечное затмение произойдёт 21 июня Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве. 6

Экономика В ПФР рассказали, как получить дополнительную выплату к пенсии В ПФР объяснили, что добровольные страховые взносы, которые отчисляются участниками программы из собственных средств на накопительную пенсию, налогом на доходы физических лиц не облагаются. 8

Общество Собянин не ожидал наплыва москвичей на летних верандах кафе Мэр Москвы Сергей Собянин признался, что не ожидал такого активного посещения москвичами летних веранд: в центре города столики забронированы на месяц вперед. 21

Футбол Тренер «Ростова» Тедеев: «Нас просто продавливали» Тренер «Ростова» Заур Тедеев подвёл итоги матча с «Сочи» (1:10) в эфире канала «Матч Премьер».