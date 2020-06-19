Энергетика
РидусНазваны факторы, вызвавшие рост оптовых цен на бензин в России
Еще одним фактором роста цен Леонтьев назвал экспорт, объем которого некоторые компании увеличили в разы и даже в десятки раз по сравнению с прошлым годом. «Есть еще один аспект серьезный - это, конечно, дефицит сырья на НПЗ Дальнего Востока», - приводит его слова издание.
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Политика
Главред National Interest надеется, что статья Путина вызовет дебаты
Американский журнал National Interest рассчитывает, что статья президента России Владимира Путина вызовет новые дебаты о Второй мировой войне, заявил РИА Новости главный редактор журнала Джейкоб Хайлбранн.
РИА Новости 13:39
Религия
Захвативший монастырь на Урале священник обратился к патриарху Кириллу
Схиигумен Сергий (Романов), захвативший Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов», выпустил новое видеообращение, в котором обратился к патриарху Кириллу.
Lenta.ru 08:11
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти Пермского края продлили режим самоизоляции в регионе до конца июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 12:56
Общество
Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда
Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51
Общество
О погоде в июле рассказал Гидрометцентр
По мнению заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, почти по всей европейской части России в июле может быть тепло и даже жарко.
МедиаПоток 11:34
Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).
Lenta.ru 08:57
Авто
Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена»
Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну.
Автоновости дня 06:05
Общество
Тестовое электронное голосование прошло без сбоев
Онлайн-платформу, на которой проходило тестовое электронное голосование, используют в голосовании по внесению изменений в Конституцию.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 13:57
Футбол
«Сочи» разгромил «Ростов» в матче РПЛ
"Сочи" разгромил "Ростов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 10:1.
Газета.Ru 15:14
Общество
Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выйдет живым из тюрьмы
Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился к родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой "не убивать" Михаила Ефремова.
РИА Новости 14:01
Общество
Минобрнауки запустило сервис «Поступление в вуз онлайн»
Министерство науки и высшего образования России объявило о запуске сервиса "Поступление в вуз онлайн", благодаря которому абитуриенты могут подать документы в 54 российских университета через "Госуслуги".
ТАСС 15:25
Политика
Президент Туркмении не приедет на парад Победы
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не приедет на парад Победы в Москву, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.
Газета.Ru 13:55
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,5% годовых
В пятницу, 19 июня, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5% годовых.
RT на русском 12:35
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
Политика
Песков рассказал, какую угрозу для России представляет Польша
Москва, 19 июня 2020, 22:57 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что готовность Польши разместить на своей территории военную инфраструктуру других стран и блоков является угрозой для России.
REGNUM 15:57
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Игры
Новости Bully 2: дата выхода на ПК и PS4
Rockstar Games известна не только благодаря игровым продуктам Red Dead и GTA, но и выходу Bully.
LoginCasino.com вчера в 05:15
Шоу-бизнес
Лолита сделала новую стрижку и помолодела на несколько лет
Все поклонники сошлись во мнении, что Лолита помолодела после стрижки. Прическа стала отражением ее буйной натуры, считают фанаты.
Народные новости 13:24
Политика
В Госдуме предупредили Киев по поводу добычи газа у берегов Крыма
В Госдуме прокомментировали намерение "Нафтогаз Украины" возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.
Российская газета 02:49
Происшествия
В деле о ДТП с участием Ефремова появились новые потерпевшие
В деле о ДТП с участием актера Михаила Ефремова появились новые потерпевшие.
Lenta.ru 10:50
Общество
Солнечное затмение произойдёт 21 июня
Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве.
Новое Время 31 04:23
Происшествия
В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика
Распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел.
Коммерсантъ вчера в 08:56
Экономика
В ПФР рассказали, как получить дополнительную выплату к пенсии
В ПФР объяснили, что добровольные страховые взносы, которые отчисляются участниками программы из собственных средств на накопительную пенсию, налогом на доходы физических лиц не облагаются.
Вечерний курьер 10:47
Общество
Собянин не ожидал наплыва москвичей на летних верандах кафе
Мэр Москвы Сергей Собянин признался, что не ожидал такого активного посещения москвичами летних веранд: в центре города столики забронированы на месяц вперед.
РИА Новости 14:51
Футбол
Тренер «Ростова» Тедеев: «Нас просто продавливали»
Тренер «Ростова» Заур Тедеев подвёл итоги матча с «Сочи» (1:10) в эфире канала «Матч Премьер».
Евро-футбол.ру 15:36
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
Армия и оружие
НАТО согласовало ответ на усиление ядерной мощи России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил по итогам онлайн встречи глав министерств обороны стран-участниц Альянса, что повышение Россией своей ракетной мощи является "безответственным" и представляющим угрозу для НАТО.
Газета.Ru 17 июня в 15:56
Здоровье
Жители Подмосковья могут сдать тест на антитела к коронавирусу
В Министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что жителям региона стал доступен тест на антитела к коронавирусу.
Московский Комсомолец 10:38