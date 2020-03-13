Энергетика

Lenta.ruLenta.ruНазваны главные неудачники нефтяной войны

Нефтяная война на мировом рынке развернулась после выхода 6 марта России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. После развала сделки Эр-Рияд сообщил о планах нарастить производство сырья и увеличить поставки в Европу нефти с дисконтом.
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Lenta.ruвчера в 22:38
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Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
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В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции власти Чехии ввели на территории страны чрезвычайное положение.
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Один из основателей партии "Яблока", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что написал письмо руководству партии, в котором уведомил о своём выходе из ее рядов.
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Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
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Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско высказался о работе с защитником Ильёй Кутеповым, а также оценил перформанс болельщиков на матче с "Краснодаром" (0:1).
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Богатейшие люди мира за сутки потеряли почти $78 миллиардов

Двадцать богатейших людей мира потеряли почти $78 миллиардов за сутки после крупнейшего с 1987 года обвала ключевых индексов по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже, пишет издание Forbes.
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Гран-при Австралии официально отменён

Гран-при Австралии отменён из-за коронавируса, информацию об этом опубликована BBC.
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Саудовская Аравия предложила нефть по 25 долларов за баррель

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Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости вчера в 14:38
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Путин объяснил разницу между олигархами и современными бизнесменами

О разнице между олигархами и нынешними руководителями корпораций президент рассказал в тринадцатой серии видеоинтервью ТАСС.
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Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию

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Гаджеты для дезинфекции и мониторинга здоровья выпустила Xiaomi

Гаджеты для мониторинга здоровья или дезинфекции стали чаще покупать на фоне мировой ситуации со вспышкой коронавируса.
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Песков объяснил согласие Путина на число президентских сроков

Неспокойная ситуация в мире повлияла на решение президента РФ Владимира Путина согласиться с предложением депутата Валентины Терешковой.
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Аналитик спрогнозировал возможный курс рубля через два года

Курс рубля после обвала к 75 руб. за $1 из-за снижения цен на нефть постепенно вернется к 61 руб. за два года.
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Общество

В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
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Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам колонии

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Общество

Российские деньги защитили от коронавируса

При изготовлении всех российских банкнот применяют специальные антисептические вещества, поэтому они изначально защищены от вирусов и микробов, в том числе от китайского коронавируса.
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Определён самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом

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Трамп назвал текущие цены на нефть мечтой

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.
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«Шахтер» в гостях обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/20 донецкий "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург".
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В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
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Тедеско оценил судейство в чемпионате России

Спорт-Экспресс 02:48
Политика

Козак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал появление «нового механизма» урегулирования конфликта в Донбассе.
РБК 11 марта в 17:53
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CD Projekt Red может выпустить новую игру во вселенной «Ведьмака»

CD Projekt Red может выпустить новую игру по «Ведьмаку».
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Стартовали продажи бюджетного смартфона Realme 6

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У главного тренера «Арсенала» Артеты диагностирован коронавирус

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил официальный сайт лондонского клуба.
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