Энергетика
Lenta.ruНазваны главные неудачники нефтяной войны
Нефтяная война на мировом рынке развернулась после выхода 6 марта России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. После развала сделки Эр-Рияд сообщил о планах нарастить производство сырья и увеличить поставки в Европу нефти с дисконтом.
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Общество
Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре
Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
Общество
Супруги умерли в один день от коронавируса
Общество
В Чехии объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции власти Чехии ввели на территории страны чрезвычайное положение.
Музыка
Участники группы Little Big рассказали о песне для «Евровидения»
Политика
Один из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии
Один из основателей партии "Яблока", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что написал письмо руководству партии, в котором уведомил о своём выходе из ее рядов.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае
Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
Футбол
Тедеско: Кутепов понимает ошибки и прогрессирует. Работа с ним доставляет удовольствие
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско высказался о работе с защитником Ильёй Кутеповым, а также оценил перформанс болельщиков на матче с "Краснодаром" (0:1).
Экономика
Богатейшие люди мира за сутки потеряли почти $78 миллиардов
Двадцать богатейших людей мира потеряли почти $78 миллиардов за сутки после крупнейшего с 1987 года обвала ключевых индексов по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже, пишет издание Forbes.
Автоспорт
Гран-при Австралии официально отменён
Гран-при Австралии отменён из-за коронавируса, информацию об этом опубликована BBC.
Общество
Суд в США освободил информатора WikiLeaks Челси Мэннинг
В США из следственного изолятора в городе Александрия (штат Вирджиния) выпустили на свободу активистку и бывшего аналитика американских ВВС Челси Мэннинг, которую арестовали за передачу WikiLeaks секретных данных.
Энергетика
Саудовская Аравия предложила нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова предложить Европе нефть по $25 за баррель, сообщает Bloomberg.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Политика
Путин объяснил разницу между олигархами и современными бизнесменами
О разнице между олигархами и нынешними руководителями корпораций президент рассказал в тринадцатой серии видеоинтервью ТАСС.
Фигурное катание
Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию
Гаджеты
Гаджеты для дезинфекции и мониторинга здоровья выпустила Xiaomi
Гаджеты для мониторинга здоровья или дезинфекции стали чаще покупать на фоне мировой ситуации со вспышкой коронавируса.
Политика
Песков объяснил согласие Путина на число президентских сроков
Неспокойная ситуация в мире повлияла на решение президента РФ Владимира Путина согласиться с предложением депутата Валентины Терешковой.
Финансы
Аналитик спрогнозировал возможный курс рубля через два года
Курс рубля после обвала к 75 руб. за $1 из-за снижения цен на нефть постепенно вернется к 61 руб. за два года.
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Общество
Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам колонии
Мещанский суд столицы заочно приговорил к 14 годам заключения бывшего президента ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина за присвоение более 14 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Общество
Российские деньги защитили от коронавируса
При изготовлении всех российских банкнот применяют специальные антисептические вещества, поэтому они изначально защищены от вирусов и микробов, в том числе от китайского коронавируса.
Наука
Определён самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом
Энергетика
Трамп назвал текущие цены на нефть мечтой
Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.
Футбол
«Шахтер» в гостях обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги Европы
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/20 донецкий "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург".
Общество
В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Футбол
Тедеско оценил судейство в чемпионате России
Политика
Козак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал появление «нового механизма» урегулирования конфликта в Донбассе.
Игры
CD Projekt Red может выпустить новую игру во вселенной «Ведьмака»
CD Projekt Red может выпустить новую игру по «Ведьмаку».
Футбол
У главного тренера «Арсенала» Артеты диагностирован коронавирус
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил официальный сайт лондонского клуба.