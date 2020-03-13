Энергетика

Lenta.ruLenta.ruНазваны главные неудачники нефтяной войны

Нефтяная война на мировом рынке развернулась после выхода 6 марта России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. После развала сделки Эр-Рияд сообщил о планах нарастить производство сырья и увеличить поставки в Европу нефти с дисконтом.
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Названы главные неудачники нефтяной войны

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Названы главные страдальцы нефтяной войны

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Удар по экономике: кто пострадает от нефтяной войны

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Аналитики назвали главных «неудачников» ценовой войны на рынке нефти

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Мнение: «Если у нас тут начнётся какой-то кавардак, то многие наши планы окажутся под ударом, а этого не хотелось бы»

Байкал Медиа Консалтингвчера в 12:02
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Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости вчера в 14:38
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Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения»

Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 16:01 — REGNUM Петербургская группа Little Big, в 2020 году представляющая Россию на «Евровидении», записала для участия в песенном конкурсе песню в стиле «метал-диско».
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Жена Овечкина рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США

Анастасия Овечкина, супруга российского капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, рассказала, что в супермаркетах США наблюдается нехватка продуктов.
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Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Интерфакс вчера в 16:28
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Дочь Миллы Йовович получила главные роли в двух фильмах

Старшая дочь Миллы Йовович Эвер Габо Андерсен получила главные роли в новых фильмах «Черная вдова» от Marvell и «Питер Пэн и Венди» от Disney.
Inc-news.ru вчера в 17:52
Общество

В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Интерфакс вчера в 13:08
Здоровье

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 13 марта

За пределами КНР от коронавируса скончались 1440 человек (плюс 310 за сутки).
РБК 02:00
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Китайское Sohu «нашло» первую цель России в вероятной глобальной войне

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Общество

МЧС отменило штормовое предупреждение в Калининградской области

Главное управление МЧС России по Калининградской области отменило штормовое предупреждение в регионе, сообщает ведомство.
РИА Новости 01:45
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Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО в Киеве

РИА Новости вчера в 21:14
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«Шахтер» на выезде обыграл «Вольфсбург»

12 марта «Вольфсбург» принял на своем поле «Шахтер» в рамках 1/8 Лиги Европы. Гости выиграли со счетом 1:2. Счет открыли «горняки».
LiveSport.ru вчера в 18:04
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В России выросли продажи антидепрессантов

В последние две недели февраля 2020 года россияне начали покупать больше лекарственных средств из категории антидепрессантов (рецептурные препараты) по сравнению с тем же периодом 2019 года, следует из данных аналитической DSM Group, подготовленных по запросу РБК (анализировались розничные продажи за первые девять недель года и сравнивались с аналогичными данными за 2018-й и 2019-й).
РБК 01:00
Общество

В «Гознаке» рассказали, как российские банкноты защищены от вирусов

Российские банкноты обрабатываются специальными антисептическими веществами, что защищает их от вирусов и микробов.
Газета.Ru 01:40
Армия и оружие

США выпустят «приманку» для России

Военное дело 01:31
Экономика

Возможный рост бедности спрогнозировал Кудрин

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин дал прогноз относительно роста российской экономики при нынешней ситуациями с ценами на нефтяном рынке и курсом иностранной валюты.
Газета.Ru вчера в 09:20
Авто

Lifan в России расширяет модельный ряд

32CARS.ru вчера в 09:17
Кино

Стало известно, кем заменят героиню Артемьевой в «Сватах»

По данным«5 канала» новой героиней может стать мама Джека — будущего мужа Жени Ковалевой.
Комсомольская правда вчера в 06:26
Политика

Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор

Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Муксун.fm 11 марта в 12:21
Происшествия

Несколько районов Тульской области остались без света

Тульская пресса 01:51
Политика

Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35

Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
РБК вчера в 19:50
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ

Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
РИА Новости вчера в 15:03
Наука

Определён самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом

Ferra 11 марта в 13:37
Происшествия

Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области

Газета.Ru 11 марта в 12:31
Общество

«Сбивали температуру, чтобы пройти проверку»: у четырех прибывших из Милана в Киев пассажиров заподозрили коронавирус

В аэропорт «Борисполь» в Киеве прибыл самолет из Милана, на борту которого было много больных пассажиров.
Украина.ру 02:00
Здоровье

Названы главные факторы смерти от коронавируса

К главным факторам риска смерти от нового типа коронавируса отнесли те, которые можно выявить еще при госпитализации: пожилой возраст, признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови.
Российская газета 10 марта в 16:23
Экономика

Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
РИА Новости вчера в 21:40
Энергетика

В Минфине оценили возможность роста цен на бензин в России

Цены на бензин в России не снизятся и не вырастут на фоне волатильности на рынке нефти, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.
RT на русском 11 марта в 02:26
Общество

В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 03:08
Общество

Обломки взорвавшейся советской ракеты разлетелись в космосе

Части третьей ступени советской ракеты-носителя «Циклон», взорвавшейся в феврале, разлетелись в космосе.
Известия 00:41
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