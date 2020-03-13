Энергетика
Lenta.ruНазваны главные неудачники нефтяной войны
Нефтяная война на мировом рынке развернулась после выхода 6 марта России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. После развала сделки Эр-Рияд сообщил о планах нарастить производство сырья и увеличить поставки в Европу нефти с дисконтом.
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Мнение: «Если у нас тут начнётся какой-то кавардак, то многие наши планы окажутся под ударом, а этого не хотелось бы»
Байкал Медиа Консалтингвчера в 12:02
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Комментарии
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Музыка
Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения»
Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 16:01 — REGNUM Петербургская группа Little Big, в 2020 году представляющая Россию на «Евровидении», записала для участия в песенном конкурсе песню в стиле «метал-диско».
Хоккей
Жена Овечкина рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США
Анастасия Овечкина, супруга российского капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, рассказала, что в супермаркетах США наблюдается нехватка продуктов.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Кино
Дочь Миллы Йовович получила главные роли в двух фильмах
Старшая дочь Миллы Йовович Эвер Габо Андерсен получила главные роли в новых фильмах «Черная вдова» от Marvell и «Питер Пэн и Венди» от Disney.
Общество
В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Здоровье
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 13 марта
За пределами КНР от коронавируса скончались 1440 человек (плюс 310 за сутки).
Армия и оружие
Китайское Sohu «нашло» первую цель России в вероятной глобальной войне
Общество
МЧС отменило штормовое предупреждение в Калининградской области
Главное управление МЧС России по Калининградской области отменило штормовое предупреждение в регионе, сообщает ведомство.
Политика
Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО в Киеве
Футбол
«Шахтер» на выезде обыграл «Вольфсбург»
12 марта «Вольфсбург» принял на своем поле «Шахтер» в рамках 1/8 Лиги Европы. Гости выиграли со счетом 1:2. Счет открыли «горняки».
Экономика
В России выросли продажи антидепрессантов
В последние две недели февраля 2020 года россияне начали покупать больше лекарственных средств из категории антидепрессантов (рецептурные препараты) по сравнению с тем же периодом 2019 года, следует из данных аналитической DSM Group, подготовленных по запросу РБК (анализировались розничные продажи за первые девять недель года и сравнивались с аналогичными данными за 2018-й и 2019-й).
Общество
В «Гознаке» рассказали, как российские банкноты защищены от вирусов
Российские банкноты обрабатываются специальными антисептическими веществами, что защищает их от вирусов и микробов.
Армия и оружие
США выпустят «приманку» для России
Экономика
Возможный рост бедности спрогнозировал Кудрин
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин дал прогноз относительно роста российской экономики при нынешней ситуациями с ценами на нефтяном рынке и курсом иностранной валюты.
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Lifan в России расширяет модельный ряд
Кино
Стало известно, кем заменят героиню Артемьевой в «Сватах»
По данным«5 канала» новой героиней может стать мама Джека — будущего мужа Жени Ковалевой.
Политика
Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор
Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Происшествия
Несколько районов Тульской области остались без света
Политика
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35
Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
Наука
Определён самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Общество
«Сбивали температуру, чтобы пройти проверку»: у четырех прибывших из Милана в Киев пассажиров заподозрили коронавирус
В аэропорт «Борисполь» в Киеве прибыл самолет из Милана, на борту которого было много больных пассажиров.
Здоровье
Названы главные факторы смерти от коронавируса
К главным факторам риска смерти от нового типа коронавируса отнесли те, которые можно выявить еще при госпитализации: пожилой возраст, признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови.
Экономика
Назван очаг возможного глобального финансового кризиса
В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
Энергетика
В Минфине оценили возможность роста цен на бензин в России
Цены на бензин в России не снизятся и не вырастут на фоне волатильности на рынке нефти, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Общество
Обломки взорвавшейся советской ракеты разлетелись в космосе
Части третьей ступени советской ракеты-носителя «Циклон», взорвавшейся в феврале, разлетелись в космосе.