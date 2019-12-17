Общество

РИА НовостиРИА НовостиНазваны главные ошибки при прогреве автомобиля зимой

Эксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин назвал четыре основные ошибки водителей при прогреве автомобиля в зимний период.
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Эксперт назвал главные ошибки водителей при прогреве автомобиля зимой

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