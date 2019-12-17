Общество
РИА НовостиНазваны главные ошибки при прогреве автомобиля зимой
Эксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин назвал четыре основные ошибки водителей при прогреве автомобиля в зимний период.
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Общество
Роструд сообщил, сколько коротких рабочих недель будет в 2020 году
Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец сообщил, что в 2200 году будет восемь сокращенных рабочих недель из-за праздников и переноса нерабочих праздничных дней, которые будут выпадать на выходные, передает РИА "Новости".
Общество
Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала
Минтруд предложил сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала и сроки выдачи средств из него.
Происшествия
Вылетевший в Бангкок самолет вернулся в Новосибирск из-за поломки
Политика
Сергей Левченко рассказал, кому выгодна его отставка
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал, кому могла быть выгодна его отставка.
Происшествия
С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ
Российский завод «Авангард» занимается производством промышленной взрывчатки для нефтегазовой отрасли, выпуском взрывчатых веществ для Минобороны, а также утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Экономика
Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс
"Признаки согласованности" В обращении московской "Опоры" отмечается, что, учитывая "активное участие кредитных учреждений в продвижении дистанционных способов обслуживания", а также замедление инфляции, повышение тарифов не имеет экономического обоснования и является дополнительной финансовой нагрузкой бизнеса.
Происшествия
В Ленобласти при обыске в доме многодетной семьи нашли арсенал оружия
Политика
Каждый десятый единоросс хочет уйти из Госдумы
Около десяти процентов депутатов Госдумы от «Единой России» не хотят переизбираться в 2021 году на новый срок.
Общество
Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx
Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Общество
Британский ученый назвал напитки с самым серьезным похмельем
Херес и портвейн являются алкогольными напитками, после которых наступает самое сильное похмелье.
Армия и оружие
В Черное море вошел американский эсминец
В юго-западную часть акватории Черного моря вошел американский эсминец «Росс», сообщает РИА Новости по данным Национального центра управления обороной.
Политика
Аналитики: рейтинг популярности Трампа достиг наивысшей отметки
Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа достиг наиболее высокой отметки, несмотря на прошедшее голосование судебного комитета палаты представителей США, утвердившего две статьи импичмента Трампу, свидетельствуют данные опроса, проведенного Quinnipiac University.
Общество
Грета Тунберг попала в скандал с переполненным поездом в Германии
Происшествия
В Бурятии собаки терзали тело новорожденного ребенка
16 декабря в городе Гусиноозерске местные жители заметили двух собак. В пасти одной из них разглядели тело новорожденного ребенка.
Политика
Горбачев обвинил Вашингтон в стремлении к военному превосходству
Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что США стремятся к одностороннему военному превосходству путем выхода из системы договоров о сокращении и контроле за ядерными вооружениями, однако такая цель опасна и недостижима.
Общество
Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX
Американская корпорация Boeing приняла решение приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.
Экономика
Fitch: граждане РФ охладели к кредитам
Российские граждане охладели к банковским займам.
Общество
Еще одну дорогу закрыли из-за гололеда на Сахалине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за обледенения проезжей части на Сахалине закрыли участок автодороги Огоньки — Невельск.
Гаджеты
В России стартовали продажи флагманского смартфона Xiaomi Mi Note 10
На территории РФ начались продажи нового флагмана Xiaomi под названием Mi Note 10.
Армия и оружие
В России заканчивают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире
Самые мощные в мире 203-миллиметровые самоходные пушки 2С7М "Малка" считаются не только одними из наиболее дальнобойных, но и одними из самых тяжелых самоходок - масса составляет 46,5 тонны.
Наука
Учёные раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи
Учёные из США, Новой Зеландии и Чили изучили две статуи у вулкана Рано Рараку и полагают научно доказанным то, что целью возведения статуй было повышение урожайности земель острова.
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Происшествия
В Иркутске водитель открыл стрельбу во время дорожного конфликта
Водитель открыл стрельбу на дороге в ходе конфликта в городе Иркутске. Видеозапись была выложена 16 декабря социальной сети «ВКонтакте».
Политика
Путин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину
Политика
Верховный суд Украины разрешил канонической УПЦ оставить своё название
Верховный суд Украины разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) оставить своё название.
Общество
Путин отменил в России «банковский роуминг»
Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий комиссию за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке — так называемый банковский роуминг.
Фигурное катание
Жулин высказался о конфликте Тутберидзе с Тарасовой в соцсетях
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снежном январе
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Общество
Подписан закон о введении электронных трудовых книжек
Президент Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках в России, документ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Политика
Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет
Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.