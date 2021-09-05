По итогам первого полугодия 2021 года экспорт кондитерских изделий из России увеличился на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в натуральном выражении (до 329,6 тыс. тонн) и на 19,3% в денежном выражении (до 709,5 млн долларов).
В интервью Ковальчику польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что закупки американского вооружения Варшавой имеют «лоббистско-политическую подоплеку», а у национальных вооруженных сил нет ни плана развития армии, ни доктрин использования артиллерии, сухопутных сил и авиации.
В рамках пропущенного матча 16-го тура южнокорейской К-лиги столичный «Сеул», идущий на последнем месте, примет на своем поле «Чонбук Моторс», оступившийся в прошлой встрече, но так и оставшийся вторым в общем зачете.