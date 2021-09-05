По итогам первого полугодия 2021 года экспорт кондитерских изделий из России увеличился на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в натуральном выражении (до 329,6 тыс. тонн) и на 19,3% в денежном выражении (до 709,5 млн долларов).