Будьте в Плюсе

Названы главные покупатели российских сладостей

По итогам первого полугодия 2021 года экспорт кондитерских изделий из России увеличился на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в натуральном выражении (до 329,6 тыс. тонн) и на 19,3% в денежном выражении (до 709,5 млн долларов).
Российская газета
Почти половина продаж приходится на шоколадные кондитерские изделия - 47,7% или 338,6 млн долларов.
Российская газета
Экспорт мучных кондитерских изделий в первом полугодии 2021 года вырос на 12,8%, до 146,6 тыс. тонн.
Российская газета
Правда, тут сказался эффект низкой базы, говорит исполнительный директор ассоциации Вячеслав Лашманкин.
Российская газета

Подробнее о событии

Названы главные покупатели российских сладостей
Российская газета18:00
Сладость бытия: продажи кондитерки за рубеж подскочили почти на 20%
Известия17:01
Показать все источники

Интересное

Генерал Скшипчак: Авиация Польши продержится два дня в случае конфликта с Россией

В интервью Ковальчику польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что закупки американского вооружения Варшавой имеют «лоббистско-политическую подоплеку», а у национальных вооруженных сил нет ни плана развития армии, ни доктрин использования артиллерии, сухопутных сил и авиации.
Политика Сегоднявчера в 13:42

«Сеул» — «Чонбук Моторс»: на этот раз без осечки?

В рамках пропущенного матча 16-го тура южнокорейской К-лиги столичный «Сеул», идущий на последнем месте, примет на своем поле «Чонбук Моторс», оступившийся в прошлой встрече, но так и оставшийся вторым в общем зачете.
ВсеПроСпорт.ру4 сентября в 08:53
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

Про девушек, розы, пиво и вино: как и о чем в 1990-х Солодуха, Афанасьева, Агурбаш и другие звезды пели на белорусском языке - тогда это было модно

"Комсомолка" вспомнила главные белорусскоязычные поп-хиты 1990-х от новых звезд той эпохи и от вписавшихся в нее грандов советской сцены.
КП - Беларусьвчера в 06:08