Иванов добавил, что после покупки валюты запас лучше не трогать и не продавать 3-5 лет. Именно в такой период рубль стабильно обесценивается, а доллар и евро растут.

С чего всё началось Эксперт рассказал, как поменять валюту с наибольшей выгодой Чтобы с максимальной выгодой покупать валюту, нужно придерживаться нескольких правил. Прежде всего, стоит отслеживать динамику курсов, следить за тенденциями, чтобы научиться прогнозировать поведение рубля в ближайшей перспективе. ПРАЙМ вчера в 18:02