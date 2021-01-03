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Названы главные правила выгодного обмена валют

Иванов добавил, что после покупки валюты запас лучше не трогать и не продавать 3-5 лет. Именно в такой период рубль стабильно обесценивается, а доллар и евро растут.В источнике
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ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как поменять валюту с наибольшей выгодой

Чтобы с максимальной выгодой покупать валюту, нужно придерживаться нескольких правил. Прежде всего, стоит отслеживать динамику курсов, следить за тенденциями, чтобы научиться прогнозировать поведение рубля в ближайшей перспективе.
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