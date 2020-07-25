Политика

Lenta.ruLenta.ruНазваны главные претенденты на пост президента США в 2024 году

Американское издание The National Interest назвало пять главных предполагаемых кандидатов от Демократической партии на пост президента США в 2024 году. Список опубликован на сайте газеты.
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В США назвали пять основных кандидатов на выборах президента — 2024

РЕН ТВвчера в 21:49

Названы главные претенденты на пост президента США в 2024 году

Lenta.ruвчера в 13:59

National Interest назвал главных кандидатов в президенты США в 2024 году

РБКвчера в 20:05

Главным кандидатом на пост президента США в 2024 году назвали женщину

Известиявчера в 17:37

Опубликован список главных претендентов на пост президента США

Московский Комсомолецвчера в 16:11

The National Interest: Главным претендентом на пост президента США в 2024 году станет женщина

Комсомольская правдавчера в 15:21

Самая молодая когрессвумен США может стать президентом в 2024 году

Телеканал 360°вчера в 20:15
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Общество

Тысячи людей вышли в Израиле на демонстрации против премьер-министра

ИА Красная Весна вчера в 15:36
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
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Происшествия

Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка

"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОНа, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 08:54
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Общество

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
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Происшествия

В Магнитогорске мальчик упал из окна седьмого этажа и выжил

Газета.Ru вчера в 22:22
7
Происшествия

Летевший в Улан-Удэ лайнер сел в Иркутске из-за курильщика

РБК 02:38
27
Происшествия

Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45

По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, передает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.
Газета.Ru 02:16
81
Политика

Дегтярев поддержал необходимость открытого суда над Фургалом

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал уголовное преследование бывшего главы региона Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств.
Коммерсантъ 00:41
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Здоровье

В регионе Монголии ввели бессрочный карантин из-за бубонной чумы

В районе Улиастай провинции Завхан на западе Монголии власти ввели бессрочный карантин после того, как у одного из местных жителей заподозрили бубонную чуму.
Lenta.ru 02:30
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
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Политика

МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне

Пекин, 25 июля 2020, 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне.
REGNUM вчера в 10:04
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Общество

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
1,7K
Единоборства

Два российских бойца одержали победы на турнире UFC Fight Island 3

Российские бойцы смешанного стиля (MMA) Мовсар Евлоев и Рамазан Эмеев одержали победы на турнире UFC Fight Island 3. Об этом сообщается на сайте промоушена.
Lenta.ru 02:31
Общество

Ураган «Ханна» достиг побережья Техаса

CNN сообщает, что ураган в этом году начался раньше чем обычно. Первые ураганы в Атлантике чаще всего происходят в августе.
РБК вчера в 19:45
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Политика

Путин прибыл в Кронштадт для осмотра кораблей перед парадом в День ВМФ

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 26 июля, прибыл в Кронштадт на торжественные мероприятия по случаю празднования Дня Военно-морского флота (ВМФ).
Известия 02:41
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
1,1K
Происшествия

Более 57 тыс. кубометров воды откачали из домов в Нижних Сергах

Более 57 тыс. кубических метров воды откачано из жилых домов и административных зданий города Нижние Серги в Свердловской области, где из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 23 июля в 03:22
Футбол

Футболисты «Зенита» разбили Кубок России во время празднования

Российская газета вчера в 13:00
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Игры

GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru 23 июля в 14:57
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Общество

Страховщики нашли предлог не платить по ОСАГО

Из-за пандемии коронавируса некоторые автомобилисты отложили прохождение техосмотра, но при этом смогли оформить полис ОСАГО.
Газета.Ru вчера в 05:42
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Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

По сообщениям Die Welt и NDR, строительство «Северного потока-2» не ведётся из-за нереста трески.
Общественная служба новостей вчера в 17:04
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Экономика

Дегтярева удивила информация о покупке Хабаровском газа за доллары

Виро губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с жителями Советской Гавани заявил, что был сильно удивлен информацией о том, что регион закупает за доллары газ, который американская компания Exxon Neftegas добывает на Сахалине.
РИА Новости 02:48
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Религия

Патриарх Кирилл благословил настоятельницу монастыря продать Mercedes

Продать Mercedes-Benz S-класса благословил игумению Феофанию (Мискину), настоятельницу Покровского женского монастыря, Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Российская газета вчера в 11:19
3,1K
Авто

Toyota объявила цены на кроссовер Toyota Venza 2021 года

В Японии кроссовер уже продается, причем на него наблюдается повышенный спрос, а вот в США его продажи стартуют только в сентябре.
Tvoe-avto.com 02:34
31
Религия

Первый за 86 лет намаз завершился в соборе Святой Софии в Стамбуле

Ранее глава государства принял решение отменить статус музея, который был присвоен собору в 1934 году, и сделать его собором, где будут проходить мусульманские службы.
Evo-rus.com 01:19
968
Происшествия

В заливе под Новосибирском нашли тело многодетной женщины

РБК 01:27
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Общество

Умершая от рака бодибилдерша «вышла на связь» с родными после смерти

StarHit.ru 02:30
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Кино

Умер актер из фильма «Кошмар на улице Вязов» Джон Саксон

ИА Красная Весна 02:06
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Происшествия

В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка

ТАСС вчера в 13:47
224
Общество

Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 16 млн

Число случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 16 млн. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.
RT на русском 01:15
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