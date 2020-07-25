Американское издание The National Interest назвало пять главных предполагаемых кандидатов от Демократической партии на пост президента США в 2024 году. Список опубликован на сайте газеты.

Названы главные претенденты на пост президента США в 2024 году

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