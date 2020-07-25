Политика
Lenta.ruНазваны главные претенденты на пост президента США в 2024 году
Американское издание The National Interest назвало пять главных предполагаемых кандидатов от Демократической партии на пост президента США в 2024 году. Список опубликован на сайте газеты.
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The National Interest: Главным претендентом на пост президента США в 2024 году станет женщина
Комсомольская правдавчера в 15:21
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Общество
Тысячи людей вышли в Израиле на демонстрации против премьер-министра
ИА Красная Весна вчера в 15:36
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Происшествия
Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка
"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОНа, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 08:54
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Происшествия
В Магнитогорске мальчик упал из окна седьмого этажа и выжил
Газета.Ru вчера в 22:22
Происшествия
Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45
По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, передает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.
Газета.Ru 02:16
Политика
Дегтярев поддержал необходимость открытого суда над Фургалом
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал уголовное преследование бывшего главы региона Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств.
Коммерсантъ 00:41
Здоровье
В регионе Монголии ввели бессрочный карантин из-за бубонной чумы
В районе Улиастай провинции Завхан на западе Монголии власти ввели бессрочный карантин после того, как у одного из местных жителей заподозрили бубонную чуму.
Lenta.ru 02:30
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
Политика
МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне
Пекин, 25 июля 2020, 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне.
REGNUM вчера в 10:04
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
Единоборства
Два российских бойца одержали победы на турнире UFC Fight Island 3
Российские бойцы смешанного стиля (MMA) Мовсар Евлоев и Рамазан Эмеев одержали победы на турнире UFC Fight Island 3. Об этом сообщается на сайте промоушена.
Lenta.ru 02:31
Общество
Ураган «Ханна» достиг побережья Техаса
CNN сообщает, что ураган в этом году начался раньше чем обычно. Первые ураганы в Атлантике чаще всего происходят в августе.
РБК вчера в 19:45
Политика
Путин прибыл в Кронштадт для осмотра кораблей перед парадом в День ВМФ
Президент России Владимир Путин в воскресенье, 26 июля, прибыл в Кронштадт на торжественные мероприятия по случаю празднования Дня Военно-морского флота (ВМФ).
Известия 02:41
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Происшествия
Более 57 тыс. кубометров воды откачали из домов в Нижних Сергах
Более 57 тыс. кубических метров воды откачано из жилых домов и административных зданий города Нижние Серги в Свердловской области, где из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 23 июля в 03:22
Футбол
Футболисты «Зенита» разбили Кубок России во время празднования
Российская газета вчера в 13:00
Игры
GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru 23 июля в 14:57
Общество
Страховщики нашли предлог не платить по ОСАГО
Из-за пандемии коронавируса некоторые автомобилисты отложили прохождение техосмотра, но при этом смогли оформить полис ОСАГО.
Газета.Ru вчера в 05:42
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
По сообщениям Die Welt и NDR, строительство «Северного потока-2» не ведётся из-за нереста трески.
Общественная служба новостей вчера в 17:04
Экономика
Дегтярева удивила информация о покупке Хабаровском газа за доллары
Виро губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с жителями Советской Гавани заявил, что был сильно удивлен информацией о том, что регион закупает за доллары газ, который американская компания Exxon Neftegas добывает на Сахалине.
РИА Новости 02:48
Религия
Патриарх Кирилл благословил настоятельницу монастыря продать Mercedes
Продать Mercedes-Benz S-класса благословил игумению Феофанию (Мискину), настоятельницу Покровского женского монастыря, Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Российская газета вчера в 11:19
Авто
Toyota объявила цены на кроссовер Toyota Venza 2021 года
В Японии кроссовер уже продается, причем на него наблюдается повышенный спрос, а вот в США его продажи стартуют только в сентябре.
Tvoe-avto.com 02:34
Религия
Первый за 86 лет намаз завершился в соборе Святой Софии в Стамбуле
Ранее глава государства принял решение отменить статус музея, который был присвоен собору в 1934 году, и сделать его собором, где будут проходить мусульманские службы.
Evo-rus.com 01:19
Кино
Умер актер из фильма «Кошмар на улице Вязов» Джон Саксон
ИА Красная Весна 02:06
Происшествия
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
ТАСС вчера в 13:47
Общество
Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 16 млн
Число случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 16 млн. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.
RT на русском 01:15