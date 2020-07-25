Политика

Lenta.ruLenta.ruНазваны главные претенденты на пост президента США в 2024 году

Американское издание The National Interest назвало пять главных предполагаемых кандидатов от Демократической партии на пост президента США в 2024 году. Список опубликован на сайте газеты.
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В США назвали пять основных кандидатов на выборах президента-2024

РЕН ТВвчера в 21:49

Самая молодая когрессвумен США может стать президентом в 2024 году

Телеканал 360°вчера в 20:15

The National Interest: Главным претендентом на пост президента США в 2024 году станет женщина

Комсомольская правдавчера в 15:21

Главным кандидатом на пост президента США в 2024 году назвали женщину

Известиявчера в 17:37

Опубликован список главных претендентов на пост президента США

Московский Комсомолецвчера в 16:11

National Interest назвал главных кандидатов в президенты США в 2024 году

РБКвчера в 20:05

Названы главные претенденты на пост президента США в 2024 году

Lenta.ruвчера в 13:59
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Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Полит.ру вчера в 04:05
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Политика

Дегтярев поддержал необходимость открытого суда над Фургалом

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал уголовное преследование бывшего главы региона Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств.
Коммерсантъ 00:41
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Армия и оружие

Британия увидела угрозу в испытании российского космического спутника

Власти Великобритании увидели угрозу в испытании российского космического спутника. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Lenta.ru вчера в 23:13
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Общество

Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 16 млн

Число случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 16 млн. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.
RT на русском 01:15
Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ вчера в 14:09
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Происшествия

Три человека погибли в результате падения самолёта в штате Юта

Три человека погибли и ещё четверо пострадали в результате падения самолёта Piper 32 на жилой дом в американском городе Уэст-Джордане в штате Юта.
RT на русском вчера в 23:55
4
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
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Происшествия

Выходцы из Армении и Азербайджана вновь подрались на юго-западе Москвы

Еще один конфликт между выходцами из Армении и Азербайджана произошел в Москве, на этот раз - в кафе в Саларьево, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 24 июля в 12:07
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Футбол

Во время празднования победы футболисты «Зенита» разбили Кубок России

Свободная Пресса 00:14
6
Общество

Страховщики нашли предлог не платить по ОСАГО

Из-за пандемии коронавируса некоторые автомобилисты отложили прохождение техосмотра, но при этом смогли оформить полис ОСАГО.
Газета.Ru вчера в 05:42
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Общество

Первый случай подозрения на коронавирус зафиксирован в КНДР

RT на русском вчера в 19:05
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Политика

Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия 24 июля в 03:18
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Футбол

Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»

Главный тренер футбольного клуба «Крылья Советов» Андрей Талалаев покидает свой пост и переходит в «Ахмат», сообщается на сайте самарской команды 25 июля.
Известия вчера в 18:32
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

Live24 24 июля в 05:03
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Экономика

Мишустин прокомментировал текущую экономическую ситуацию в России

Премьер считает, что Фонд национального благосостояния к концу 2020 года достигнет по меньшей мере 8 трлн руб. Мишустин рассказал, что золотовалютные запасы страны стабильны и составляют более $570 млрд.
Газета.Ru 23 июля в 06:11
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Общество

Морской парад в честь Дня ВМФ состоялся во Владивостоке

Во Владивостоке прошел парад военных кораблей в честь Дня Военно-морского флота России.
РБК вчера в 22:37
7
Общество

Психолог назвала типы женщин, которые легко прощают измены

Психолог Татьяна Власевская рассказала, почему некоторые женщины могут принять и понять измену.
Вечерняя Москва вчера в 21:36
Общество

Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью

Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru вчера в 02:09
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Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым.
Piter.tv вчера в 05:31
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Футбол

Златан Ибрагимович продлит контракт с «Миланом»

Чемпионат вчера в 19:54
Здоровье

Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах

Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК вчера в 21:27
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Космос

800 миллионов лет назад на Землю обрушился астероидный ливень

800 лет назад Земля пострадала от мощного астероидного ливня.
ToDay News Ufa вчера в 13:30
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Политика

«Военные могут договориться». Политолог назвал тех, кому выгодна война в Донбассе

Попыток объявить прекращение огня в Донбассе было немало, но все они заканчивались ничем, рассказал в интервью изданию Украина.ру украинский политолог Кость Бондаренко В среду, 22 июля, в формате видеоконференции участники Трехсторонней контактной группы договорились установить в Донбассе режим полного прекращения огня с полуночи 27 июля.
Украина.ру 00:50
Происшествия

Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 25

РБК 00:50
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Политика

МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне

Пекин, 25 июля 2020, 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне.
REGNUM вчера в 10:04
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Происшествия

В заливе под Новосибирском нашли тело многодетной женщины

В воде в Бердском заливе под Новосибирском обнаружили тело женщины.
РБК 01:27
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
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Политика

Антироссийская истерия президента Вучича продолжается

Владимир Беба Попович Vladimira Popovic Первые открытые признаки антироссийской кампании в Сербии появились в СМИ в конце ноября 2019 года в так называемом деле "Шпион из российского посольства", в котором предполагаемый сотрудник посольства России в Сербии и российской разведывательной службы ГРУ Георгий Клебан якобы вербует и покупает конфиденциальную информацию у "одного сербского офицера".
REGNUM вчера в 12:36
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Происшествия

Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии.
Российская газета вчера в 09:54
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Религия

Патриарх Кирилл благословил настоятельницу монастыря продать Mercedes

Продать Mercedes-Benz S-класса благословил игумению Феофанию (Мискину), настоятельницу Покровского женского монастыря, Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Российская газета вчера в 11:19
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