Экономика
Lenta.ruНазваны главные признаки финансового мошенничества
Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин назвал главные признаки финансового мошенничества в беседе с РИА Новости. По его словам, первым сигналом является обещание легкого заработка или высокого дохода от вложений.
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с чего всё началось
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Обещание легкого заработка или высокого дохода от вложений - первый признак финансовой пирамиды или другой мошеннической схемы, которые особенно активно плодятся в период кризисов, заявил РИА Новости эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин.РИА Новостивчера в 20:19
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Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов подверг критике бывшего футболиста «Локомотива» и киевского «Динамо» Александра Алиева.
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В Красноярске умерла главврач госпиталя, выпавшая из окна
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Третий игровой день VII тура национального первенства Беларуси по футболу откроется матчем между "Белшиной", замыкающей турнирную таблицу, и действующим чемпионом страны – брестским "Динамо".
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