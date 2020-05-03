Экономика
Lenta.ruНазваны главные признаки финансового мошенничества
Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин назвал главные признаки финансового мошенничества в беседе с РИА Новости. По его словам, первым сигналом является обещание легкого заработка или высокого дохода от вложений.
Читать в источнике
Оценить39
с чего всё началось
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Обещание легкого заработка или высокого дохода от вложений - первый признак финансовой пирамиды или другой мошеннической схемы, которые особенно активно плодятся в период кризисов, заявил РИА Новости эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин.РИА Новостивчера в 20:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:04, Ашберн
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
В России за сутки выявили 7933 новых случая коронавируса
В России за минувшие сутки зафиксировано 7933 новых случая коронавируса.
News.ru 01 мая в 03:38
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
ТАСС вчера в 13:24
Общество
В Калининградской области выявили еще 43 случая коронавируса
В Калининградской области выявили 43 новых случая коронавируса.
Каскад вчера в 04:41
Общество
В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая
Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
Национальная служба новостей 01 мая в 05:58
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
RT на русском вчера в 19:49
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03:10
Происшествия
В Челябинской области от коронавируса умер врач
Российская газета 02:50
Общество
В Кузбассе выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Кузбассе коронавирусом заразились еще 13 человек, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
РБК 01:46
Общество
Названы способы избежать заражения коронавирусом через продукты
Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, как избежать заражения коронавирусом через продукты и воду.
РИА Новости вчера в 17:40
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Общество
В Свердловской области за день выявили 232 случая заражения COVID-19
Количество новых пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом в Свердловской области превысило показатели вчерашнего дня больше, чем в три раза.
Российская газета 01 мая в 04:14
Общество
Илон Маск одним твитом обрушил стоимость акций Tesla на $15 млрд
Генеральный директор Tesla Илон Маск одним сообщением в Twitter обрушил капитализацию компании почти на $15 млрд.
Профиль вчера в 13:51
Происшествия
Врач выпал из окна больницы под Воронежем
Врач, заразившийся коронавирусом, выпал из окна второго этажа Новоусманской районной больницы Воронежской области.
Полиграф.Медиа 02:23
Происшествия
После прорыва дамбы в Сырдарье возбуждено уголовное дело
Sputnik Узбекистан 03:14
Общество
Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе
Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в стране, что привело к смертям десятков тысяч человек.
Lenta.ru вчера в 20:52
Политика
В захвате Капитолия в Мичигане участвовала милиция «Свобода Мичигана»
В захвате здания правительства в Лансинге, столице штата Мичиган, участвовали вооруженные члены милиции «Свобода Мичигана», 2 мая сообщает Associated Press.
ИА Красная Весна вчера в 14:38
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 мая
За сутки в Москве зарегистрировали еще 34 смерти пациентов с коронавирусом. Общее число умерших в столице выросло до 729 человек.
РБК 03:07
Кино
Дата выхода нового фильма о Трансформерах названа
Названа дата выхода нового фильма о Трансформерах, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 01:41
Общество
Кабмин РФ снял запрет на экспорт медицинских масок
Индивидуальную защиту и маски теперь смогут экспортировать. Временный запрет на вывоз средств индивидуальной защиты был снят.
iReactor 02:50
Происшествия
В тульской больнице умер 63-летний мужчина с коронавирусом
В тульской больнице умер 63-летний туляк с подтвержденным COVID-19. Об этом сообщает правительство Тульской области.
Первый Тульский 03:53
Здоровье
Умерла выпавшая из окна красноярского госпиталя врио главврача
NewInform вчера в 09:42
Авто
Тобольские чиновники закупают дорогостоящие Toyota Camry
В Тобольске чиновники закупают дорогостоящие иномарки.
Вечерний курьер вчера в 08:56
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
Здоровье
В Японии у женщины повторно выявили коронавирус после карантина
На востоке Японии у женщины повторно выявили коронавирус после двухнедельного карантина. Об этом сообщает телеканал NHK.
Ореанда-Новости 03:11
Общество
25 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Самарской области
По информации оперативного штаба на 12:00, пятницы, 1 мая, за сутки в Самарской области коронавирусная инфекция подтверждена еще у 25 человек.
Kursk.com 01 мая в 04:10
Здоровье
У главврача Коммунарки из-за коронавируса оказались поражены легкие
MOS.news вчера в 07:12
Общество
В Подмосковье полиция вводит штрафы за отсутствие масок
Как стало известно, размеры штрафов за пребывание на улице без маски могут достигать 4 тыс. рублей.
RuNews24.ru вчера в 08:17