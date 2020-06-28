Финансы
Российская газетаНазваны главные риски для рубля в июле и его критический курс
С учетом текущей конъюнктуры, сложившейся на мировых фондовых и сырьевых рынках, базовый сценарий на июль по паре доллар/рубль предполагает сохранение диапазона 68-70,50.
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Основным же риском для рубля может стать резкая смена настроений на глобальных финансовых рынках и рынке энергоносителей.Российская газетавчера в 23:00
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Футбол
Алексей Еськов назначен главным арбитром матча ЦСКА – «Спартак»
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Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru 02:26
Политика
Политолог назвал страны, которые станут мировыми лидерами после США
По мнению политолога, ловушкой для американской экономики стал парадокс: чем больше рынок, тем больше покупательная способность, но чем выше эта способность, тем дороже товары.
News.ru 14:35
Общество
Опубликовано «лучшее фото» НЛО за 40 лет
Житель Польши сделал, по словам уфологов, лучшие снимки НЛО за 40 лет, пишет The Mirror.
Известия 18:00
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 13:23
Армия и оружие
В России за сутки после коронавируса выздоровели почти 100 военных
Министерство обороны России опубликовало информационный бюллетень, в котором сообщается, что за прошедшие сутки в стране после коронавируса выздоровели 92 военных.
RT на русском 16:12
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля.
Известия 19:20
Политика
Лукашенко заявил, что США «теряют позиции» перед Китаем
Политик выразил мнение, что США "чувствуют опасность" из-за того, что они "начали терять позиции".
Газета.Ru 20:09
Спорт
Ласицкене не поддержала обращение Исинбаевой в МОК и World Athletics
Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что не подписывала открытое письмо, опубликованное двукратной олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом Еленой Исинбаевой от имени российских атлетов.
РБК вчера в 18:40
Экономика
НСПК поборется с традиционными системами переводов в Средней Азии
НСПК поборется с традиционными системами переводов в Средней Азии Платежная система «Мир» выходит на рынок трансграничных переводов в страны СНГ — для держателей ее карт станут доступны переводы в банки Узбекистана и Киргизии.
Коммерсантъ 18:04
Политика
Дуда проходит во второй тур выборов президента Польши
Газета.Ru 16:43
Общество
Стоимость «Ангары-А5» в три раза превышает стоимость «Протона-М»
Стоимость изготовления ракеты «Протон-М» составляет 2,33 млрд руб. по заключённому в апреле 2020 года контракту.
RT на русском 18:31
Футбол
Бенаюн допустил переход в один из клубов РПЛ в качестве спортивного директора
Экс-полузащитник «Ливерпуля» и «Челси» Йосси Бенаюн не исключил вероятности своего появления в одном из российских клубов в статусе функционера.
Sport24.ru 18:52
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Происшествия
Московская пенсионерка обвинила внука в сексуальном насилии
По данным телеканала, 75-летняя женщина сообщила полицейским, что шесть месяцев подвергалась сексуальному насилию со стороны 29-летнего внука, но боялась заявить об этом раньше из-за страха перед насильником.
Lenta.ru 11:10
Футбол
Джеймс Милнер: «„Ливерпулю“ мало сохранить уровень. „Сити“ дважды не защитил титул, это урок»
Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер рассказал о том, насколько сложно выиграть АПЛ дважды подряд.
Sports.ru 09:29
Происшествия
Под Челябинском задержан гражданин, убивший хаски на глазах у хозяйки
REGNUM вчера в 10:03
Общество
В ЦИК получили 115 жалоб на голосование по поправкам в Конституцию
РИА "Новости" В ЦИК поступило 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию.
РЕН ТВ 10:21
Кино
Марго Робби снимется в новых «Пиратах Карибского моря»
Газета Metro 07:36
Общество
Климатолог предсказал разрушение городов Сибири
Известия 13:38
Кино
Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры
Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
Evo-rus.com вчера в 02:31
Шоу-бизнес
Пригожин назвал Егора Крида «сынком» и подарил ему часы с бриллиантами
В четверг, 25 июня, продюсер Иосиф Пригожин опубликовал видео в своем аккаунте в Instagram и поздравил певца Егора Крида с днем рождения словами: «С Днюхой, сынок!»
RuNews24.ru 13:33
Наука
Американского саблезубого сумчатого тигра исключили из хищников
Согласно новому анализу, наиболее вероятно, что «сумчатый саблезубый тигр» питался уже погибшими животными, отрывая крупные куски мяса от тех частей туши, где было немного костей.
N+1 вчера в 03:42
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Космос
У греческого 3000-сильного гиперкара будет крыша из металлического стекла
Крыша двухдверки будет целиком изготовлена из металлического стекла, материала с неупорядоченной структурой и очень высокой прочностью, а монокок — из синтетического волокна Zylon, которое используют для строп парашютов космического корабля SpaceX Crew Dragon.
Motor 26 июня в 09:22
Общество
Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:20
Происшествия
В Магадане дрифтер врезался в ограждение телевышки и перевернулся
В Магадане 24-летний водитель, дрифтуя, врезался в ограждение телевышки, сообщает 29 июня MagadanMedia.
Известия 19:59
Футбол
Смолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу
Vprognoze.ru вчера в 15:27