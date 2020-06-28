Финансы
Российская газетаНазваны главные риски для рубля в июле и его критический курс
Основным же риском для рубля может стать резкая смена настроений на глобальных финансовых рынках и рынке энергоносителей.
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Усилия мировых ЦБ создают мягкие финансовые условия для глобальных инвесторов
Finam.Ru25 июня в 09:15
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Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Общество
Ученый назвал условие разрушения сибирских городов
Потепление климата в Сибири вызовет таяние вечной мерзлоты, что может стать причиной разрушения городов и сел в регионе, считает шведский климатолог Юхан Киленшерна.
РИА Новости 10:42
Происшествия
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК вчера в 10:33
Происшествия
Московская пенсионерка обвинила внука в сексуальном насилии
По данным телеканала, 75-летняя женщина сообщила полицейским, что шесть месяцев подвергалась сексуальному насилию со стороны 29-летнего внука, но боялась заявить об этом раньше из-за страха перед насильником.
Lenta.ru 11:10
Экономика
В Госдуме заявили о существенном повышении МРОТ
Минимальный размер оплаты труда, по мнению депутатов Государственной думы, не должен быть менее 20 тыс. руб. Как заявила член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России должен быть равен 20 тыс. руб. По ее словам, на меньшую сумму практически невозможно прожить.
Konkurent.ru 02:56
Происшествия
На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды
Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие.
Российская газета 06:22
Политика
Президента Исландии переизбрали с результатом 92,2% голосов
Гудни Йоханнессона избрали главой государства в 2016 году.
Говорит Москва 11:29
Общество
«Алые паруса» в Петербурге завершили Всероссийский выпускной вечер
В Санкт-Петербурге состоялось ежегодное празднование Всероссийского выпускного вечера.
Вечерняя Москва вчера в 20:37
Происшествия
Под Челябинском задержан гражданин, убивший хаски на глазах у хозяйки
REGNUM вчера в 10:03
Экономика
В России спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7%
«Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная и чуть более высокая коммерческая ставки», — заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова в разговоре с РБК.
Известия 06:14
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Футбол
Талалаев назначен новым главным тренером «Крыльев Советов»
RT на русском 10:25
Происшествия
Жители Норильска остались без света из-за возгорания на подстанции
Часть жителей Норильска и обсерватор остались без электроснабжения после возгорания на подстанции, следует из сообщения Минэнерго РФ.
РИА Новости 11:24
Общество
Мишустин утвердил выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет
Новые единовременные выплаты получат семьи с детьми, не достигшими шестнадцати лет.
ToDay News Ufa вчера в 06:16
Общество
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM вчера в 10:05
Шоу-бизнес
49-летняя Лера Кудрявцева впервые показала свою невестку
Лера Кудрявцева показала свою невестку В микроблоге в Instagram телеведущая активно делится своими впечатлениями от отдыха в Адлере.
Вокруг ТВ 11:06
Футбол
Капитан «Сельты» подверг критике Смолова за игру против «Барселоны»
Российская газета 08:15
Политика
Forbes: США утешили Украину бесполезными санкциями против «Севпотока — 2»
Санкции США против российского газопровода "Северный поток — 2" являются бессмысленными, пишет обозреватель Forbes Кеннет Рапоза.
Газета.Ru 11:26
Общество
Доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок
Главный врач Главврач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" рассказал, как узнать опасную родинку, которая может переродиться в меланому.
Газета.Ru 06:28
Общество
ЦИК сообщил о DDoS-атаках на портал о голосовании по Конституции
На сайт конституция2020.рф с утра 28 июня фиксируются DDoS-атаки, предположительно, из Великобритании и Сингапура, сообщили в ЦИК России.
RT на русском 07:00
Общество
Число случаев коронавируса в США превысило 2,5 млн
Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.
Газета.Ru вчера в 20:19
Музыка
Blackpink обходит по количеству просмотров в YouTube BTS
Южнокорейская герл-группа Blackpink начинает набирать большее количество просмотров на YouTube-платформе, чем бойбенд BTS.
Культуромания 10:52
Общество
У северных границ России засекли повышенную радиацию
Газета.Ru 09:30
Здоровье
Врач назвал главные угрозы от жары для здоровья
Ivbg.ru 09:58
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Футбол
Станислав Черчесов: «Хотим, чтобы сборную увидели в регионах, но без зрителей нет смысла выезжать»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о возможности проведения матчей в регионах страны.
Sports.ru 11:55
Шоу-бизнес
Губерниев оценил новое фото пловчихи Ефимовой в бикини
На фото пловчихи в купальнике сразу же отреагировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
News.ru 05:59
Общество
Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля
В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета 06:30
Кино
Любителей трилогий «Хоббит» и «Властелин колец» ждет большой подарок
Совсем недавно умер актер Иэн Холм, исполнивший роль хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец».
Телепрограмма 11:21