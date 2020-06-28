Финансы
Российская газетаНазваны главные риски для рубля в июле и его критический курс
Основным же риском для рубля может стать резкая смена настроений на глобальных финансовых рынках и рынке энергоносителей.
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Усилия мировых ЦБ создают мягкие финансовые условия для глобальных инвесторов
Finam.Ru25 июня в 09:15
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Происшествия
Жители Норильска остались без света из-за возгорания на подстанции
Часть жителей Норильска и обсерватор остались без электроснабжения после возгорания на подстанции, следует из сообщения Минэнерго РФ.
РИА Новости 11:24
Общество
ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию
В Центральную избирательную комиссию поступило 115 обращений, касающихся использования административного ресурса при проведении голосования по поправкам к Конституции РФ.
Российская газета 11:30
Общество
Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:20
Происшествия
Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек
Спасатели обнаружили мужчину и мальчика, которых накануне на надувном матрасе унесло в открытое море.
РБК вчера в 21:25
Армия и оружие
Названы особенности «Земледелия»
В настоящее время специалисты госкорпорации «Ростех» заканчивают проверять работоспособность новейшей системы дистанционного минирования, получившей название «Земледелие», пишет агентство «Интерфакс».
ГЛАС.RU 26 июня в 05:25
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 06:17
Общество
Ученый назвал условие разрушения сибирских городов
Потепление климата в Сибири вызовет таяние вечной мерзлоты, что может стать причиной разрушения городов и сел в регионе, считает шведский климатолог Юхан Киленшерна.
РИА Новости 10:42
Общество
Явка на онлайн-голосовании по поправкам к Конституции составила 70,25%
Онлайн-голосование началось 25 июня в 10:00.
Говорит Москва вчера в 10:18
Происшествия
Полицейский ранен в ходе обстрела автомобиля в Ингушетии
Российская газета 08:46
Общество
Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля
В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета 06:30
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
Политика
В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Ранее Коларж перенес ответственность за снос памятника маршалу Коневу на Россию, якобы из-за того, что посольство нашей страны в Чехии отказалось разместить монумент на своей территории.
РИА Новости 07:47
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
РИА Новости вчера в 12:58
Общество
Доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок
Главный врач Главврач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" рассказал, как узнать опасную родинку, которая может переродиться в меланому.
Газета.Ru 06:28
Экономика
Названа выгодная альтернатива банковским вкладам
Директор по рыночной аналитике podelu.ru Лилия Федулина назвала индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) выгодной альтернативой банковским вкладам.
Lenta.ru вчера в 07:11
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС 05:13
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Общество
Лукашенко станцевал с выпускниками
На бал приехала известная украинская певица Таисия Повалий. Под её песни Лукашенко танцевал с выпускниками в неформальной обстановке.
Pravda.Ru 11:09
Общество
В Москве выявили создателя фейка о голосовании по поправкам
В Москве установили личность мужчины, который записал и распространял фейковое видео о нарушениях при голосовании по поправкам в Конституцию.
Известия 11:33
Общество
У северных границ России засекли повышенную радиацию
Газета.Ru 09:30
Общество
В санаториях Кубани отменили справки на коронавирус
Напомним, что ранее согласно распоряжению Роспотребнадзора при заселении в санатории обязательно требовались справки об отрицательном тесте на коронавирус.
Российская газета 04:39
Политика
Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером
Президент России Владимир Путин объяснил, почему он никогда не полетит с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в одном самолете.
Известия 08:11
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
Общество
Мишустин утвердил выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет
Новые единовременные выплаты получат семьи с детьми, не достигшими шестнадцати лет.
ToDay News Ufa вчера в 06:16
Происшествия
Под Калининградом выясняют обстоятельства гибели ребенка в карьере
Следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего ребёнка в карьере в поселке Янтарный Калининградской области, сообщила журналистам представитель СУ СК Наталья Гацко.
РИА Новости 12:14
Футбол
Черчесов назвал главного вратаря России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал первого номера сборной России после решения Игоря Акинфеева завершить карьеру в национальной команде.
Спорт день за днем 12:28
Футбол
Талалаев сменил Божовича на посту главного тренера «Крыльев Советов»
Российский тренер Андрей Талалаев возглавит клуб РПЛ "Крылья Советов" из Самары. Такое решение было принято на совете директоров клуба.
Российская газета 11:53
Космос
На поиск новых внеземных цивилизаций NASA выдало грант
На поиск технологических сигнатур, не имеющих связи с радиосигналами, выдало грант американское космическое агентство.
РИА ОмскПресс 24 июня в 17:20