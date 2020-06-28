Основным же риском для рубля может стать резкая смена настроений на глобальных финансовых рынках и рынке энергоносителей.

Названы главные риски для рубля в июле и его критический курс

Происшествия Жители Норильска остались без света из-за возгорания на подстанции Часть жителей Норильска и обсерватор остались без электроснабжения после возгорания на подстанции, следует из сообщения Минэнерго РФ.

Армия и оружие Названы особенности «Земледелия» В настоящее время специалисты госкорпорации «Ростех» заканчивают проверять работоспособность новейшей системы дистанционного минирования, получившей название «Земледелие», пишет агентство «Интерфакс». 1

Общество Ученый назвал условие разрушения сибирских городов Потепление климата в Сибири вызовет таяние вечной мерзлоты, что может стать причиной разрушения городов и сел в регионе, считает шведский климатолог Юхан Киленшерна. 82

Политика В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу Ранее Коларж перенес ответственность за снос памятника маршалу Коневу на Россию, якобы из-за того, что посольство нашей страны в Чехии отказалось разместить монумент на своей территории. 1,4K

Общество Доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок Главный врач Главврач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" рассказал, как узнать опасную родинку, которая может переродиться в меланому. 111

Экономика Названа выгодная альтернатива банковским вкладам Директор по рыночной аналитике podelu.ru Лилия Федулина назвала индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) выгодной альтернативой банковским вкладам. 41

Общество Лукашенко станцевал с выпускниками На бал приехала известная украинская певица Таисия Повалий. Под её песни Лукашенко танцевал с выпускниками в неформальной обстановке.

Общество В Москве выявили создателя фейка о голосовании по поправкам В Москве установили личность мужчины, который записал и распространял фейковое видео о нарушениях при голосовании по поправкам в Конституцию. 13

Общество В санаториях Кубани отменили справки на коронавирус Напомним, что ранее согласно распоряжению Роспотребнадзора при заселении в санатории обязательно требовались справки об отрицательном тесте на коронавирус. 652

Происшествия Под Калининградом выясняют обстоятельства гибели ребенка в карьере Следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего ребёнка в карьере в поселке Янтарный Калининградской области, сообщила журналистам представитель СУ СК Наталья Гацко. 4