Финансы
Российская газетаНазваны главные риски для рубля в июле и его критический курс
Основным же риском для рубля может стать резкая смена настроений на глобальных финансовых рынках и рынке энергоносителей.
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Усилия мировых ЦБ создают мягкие финансовые условия для глобальных инвесторов
Finam.Ru25 июня в 09:15
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Футбол
Виктор Гончаренко вернулся к работе в ЦСКА
Российская газета 06:09
Экономика
Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей
Железнодорожные и водные пассажирские перевозки включены в список отраслей, пострадавших от распространения коронавируса.
Российская газета 05:01
Общество
В российских школах внедрят цифровую образовательную среду
В российских школах и колледжах планируется провести эксперимент по внедрению цифровой образовательной системы, сообщает Российская газета.
Первый Тульский 12:45
Происшествия
В Москве нашли мертвым совладельца застройщика «Пионер» Андрея Грудина
Ведомости вчера в 04:43
Политика
Путин призвал не драматизировать ошибки при выплатах медикам
Алексей Никольский / РИА Президент России Владимир Путин попросил не драматизировать неправильное выполнение его поручения о дополнительных выплатах медикам за борьбу с коронавирусом.
РЕН ТВ 06:59
Общество
Работающие пенсионеры в России получат по 12 тыс. рублей в июне
Ряду категорий работающих пенсионеров в России будет выплачено дополнительно по 12 тысяч рублей.
Общественная служба новостей 07:09
Политика
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Меркель добавила, что в новой реальности США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, цитирует канцлера The Guardian.
ToDay News Ufa 07:54
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
Политика
Египет намерен закупить 500 российских танков Т-90МС
Как заявил на своей странице в социальной сети Facebook министр транспорта Египта генерал-майор Камель аль-Вазир, Каир выразил желание закупить пятьсот российских танков Т-90 МС.
Военное дело 08:37
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
Общество
Пенсионерам в РФ, получающим выплаты на карту, готовят нововведение
Нововведение в отношении банковских карт может затронуть и российских пенсионеров, которым выплаты идут «на пластик».
ФАН 08:42
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости вчера в 12:11
Происшествия
На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды
Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие.
Российская газета 06:22
Политика
Трамп обвинил Обаму в слабости перед Россией
Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон в свое время настоял на исключении России из «группы восьми» (G8) по той причине, что Москва фактически полностью переиграла на внешнеполитической арене экс-президента США Барака Обаму.
Известия 10:15
Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые за долгое время посетила салон красоты
Хочу отметить, что я долго сомневалась посетить ли салон, вы наверное все догадываетесь по какой причине.
Pravda.Ru 08:56
Политика
Зеленский «забыл» о двух регионах при обращении к украинцам
Президент Украины Владимир Зеленский «забыл» о двух регионах при обращении к украинцам по случаю Дня Конституции.
Lenta.ru 13:14
Армия и оружие
Турция анонсировала разрыв соглашения с Россией по Сирии
Российско-турецкое соглашение по созданию зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб не смогло просуществовать четыре месяца, как министр обороны Турции Хулуси Акар сделал заявление, в котором сообщил о том, что Анкара возобновляет боевые действия в этом регионе, что автоматически разрывает действующие договорённости с Москвой.
Avia.pro 26 июня в 22:31
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия вчера в 12:11
Политика
Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен
Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:29
Музыка
В Самаре для «Рока на Волге» смонтировали плавучую сцену
Evo-rus.com 09:02
Общество
Явка на электронном голосовании по поправкам достигла 80%
Явка на электронном голосовании по поправкам к Конституции по состоянию на 20:00 28 июня достигла 80,29%.
РБК 13:07
Шоу-бизнес
Евгения Искандарова стала победительницей реалити-шоу «Остров героев»
Актуальные Новости 09:41
Общество
Ученый назвал условие разрушения сибирских городов
РИА Новости 10:42
Футбол
Памятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве
Памятник известному футболисту московского "Спартака" Федору Черенкову открыт на могиле футболиста на Троекуровском кладбище в Москве.
РИА Новости 07:19
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости вчера в 11:29
Политика
Пелоси обвинила Трампа в игнорировании любых подозрений в адрес России
Президент США Дональд Трамп склонен игнорировать любые обвинения в адрес России, заявила в воскресенье спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.
РИА Новости 12:52
Политика
Последний штат США решил убрать символ конфедератов с флага
Штат Миссисипи последним в США откажется от символа Конфедерации южных штатов на флаге после массовых протестов по всей стране из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими.
РБК 11:38