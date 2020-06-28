Финансы

Российская газетаРоссийская газетаНазваны главные риски для рубля в июле и его критический курс

Основным же риском для рубля может стать резкая смена настроений на глобальных финансовых рынках и рынке энергоносителей.
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Певец, гитарист, солист вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица» с 1974 по 1988 год. Получил известность в 1970-х годах как первый исполнитель популярных в СССР лирико-романтических шлягеров «Там, где клён шумит…», «Ты мне не снишься», «Я иду тебе навстречу», «Белый теплоход». Обладавший уникальным тембром голоса Дроздов был наиболее характерным вокалистом ансамбля и придавал «Синей птице» яркое и запоминающееся звучание. По оценке «Российской газеты», Дроздов являлся одним из узнаваемых голосов в Советском Союзе.
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