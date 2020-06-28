Финансы

Российская газетаРоссийская газетаНазваны главные риски для рубля в июле и его критический курс

С учетом текущей конъюнктуры, сложившейся на мировых фондовых и сырьевых рынках, базовый сценарий на июль по паре доллар/рубль предполагает сохранение диапазона 68-70,50.
Читать в источнике
Комментировать12
с чего всё началось

Названы главные риски для рубля в июле и его критический курс

Основным же риском для рубля может стать резкая смена настроений на глобальных финансовых рынках и рынке энергоносителей.
Российская газетавчера в 23:00

Подробнее о событии

Доллару предсказали резкое падение в июле

Народные новости13:32

Экономист озвучил основные риски рубля в июле

Общественная служба новостей13:24

Усилия мировых ЦБ создают мягкие финансовые условия для глобальных инвесторов

Finam.Ru25 июня в 09:15

Экономисты спрогнозировали, как низко упадет доллар

Экономика сегодня12:43

Финансовый аналитик спрогнозировал поведение курса рубля в июле

ФАН00:59

Названы главные риски для рубля в июле и его критический курс

Российская газетавчера в 23:00

Экономист назвал главные риски для рубля в июле

АБН12:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 14:30, Ашберн
Шоу-бизнес

Пугачева в мятной пижаме приняла в гостях Юдашкиных и Буйнова

Московский Комсомолец 05:36
14
Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
8,5K
Армия и оружие

Турция анонсировала разрыв соглашения с Россией по Сирии

Российско-турецкое соглашение по созданию зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб не смогло просуществовать четыре месяца, как министр обороны Турции Хулуси Акар сделал заявление, в котором сообщил о том, что Анкара возобновляет боевые действия в этом регионе, что автоматически разрывает действующие договорённости с Москвой.
Avia.pro 26 июня в 22:31
17
Происшествия

На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды

Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие.
Российская газета 06:22
386
Общество

Минтруд разъяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июня граждане смогли получить выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
Известия 13:52
200
Политика

Последний штат США решил убрать символ конфедератов с флага

Штат Миссисипи последним в США откажется от символа Конфедерации южных штатов на флаге после массовых протестов по всей стране из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими.
РБК 11:38
5
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз

39-летняя блогер и экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева родила в США четвертого ребенка.
Летидор 13:05
2
Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
1,7K
Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
630
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
144
Общество

В Китае назвали три недостатка россиянок

Lenta.ru 09:51
432
Здоровье

109 заражений коронавирусом за сутки выявили в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 28 июня за последние сутки в Ростовской области подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией еще у 109 человек.
Kursk.com 04:18
1,3K
Кино

Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры

Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
Evo-rus.com вчера в 02:31
215
Хоккей

Третьяк прокомментировал сдвиг начала ЧМ-2021

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался насчет переноса сроков проведения чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2021 году в Латвии и Белоруссии.
CT news 26 июня в 05:52
Интернет

Новая версия Google Chrome стала экономнее расходовать память

Оперативная память на компьютерах с системой Windows 10 будет расходоваться меньше при работе на новой версии Google Chrome.
Народные новости 10:47
6
Общество

Голикова рассказала о страшном периоде пандемии коронавируса в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова в воскресенье, 28 июня, рассказала о страшных первых полутора месяцах пандемии коронавирусной инфекции в стране.
Известия 10:02
845
Гаджеты

Apple перестанет комплектовать iPhone зарядными устройствами

Аналитик предполагает, что отказ от зарядных устройств в комплекте со смартфонами позволит Apple сохранить цены на прежнем уровне, несмотря на возросшие издержки.
АБН 13:53
15
Футбол

Дубль Бикфалви принес «Уралу» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

«Урал» на своем поле обыграл «Тамбов» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 11:37
Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru 02:26
2
Здоровье

Россиянам назвали провоцирующие старение продукты

Россиянам назвали продукты, которые провоцируют преждевременное старение: в их числе переработанная еда, содержащая в себе минимум пять добавок — красители, консерванты, загустители, ароматизаторы и другие.
Lenta.ru 06:41
35
Общество

PepsiCo присоединилась к рекламному бойкоту Facebook

Американская компания PepsiCo присоединилась к бойкоту социальной сети Facebook, отказавшись размещать рекламу на ее платформе.
Известия 13:22
1
Игры

Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077

Изначально студия хотела презентовать видеоигру на конференции, но через некоторое время авторам проекта пришлось разделить релиз на несколько эпизодов.
Evo-rus.com 05:39
71
Общество

Китайский блогер назвал «самое удивительное» блюдо русской кухни

Профиль 14:15
9
Наука

Доказана связь между размером ноги и продолжительностью жизни

Evo-rus.com вчера в 10:39
53
Футбол

«Челси» обыграл «Лестер» и пробился в полуфинал Кубка Англии

В четвертьфинале Кубка Англии «Челси» на выезде обыграл «Лестер» с минимальным счётом 1:0. Единственный гол команда Фрэнка Лэмпарда провела ближе к средине второго тайма.
Евро-футбол.ру 12:54
Гаджеты

Intel планирует сменить разъём для следующего поколения процессоров

Настольный процессор Intel Alder Lake-S, который должен выйти после Rocket Lake, получит новый сокет LGA 1700.
Народные новости вчера в 13:53
59
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»

Газета.Ru 06:14
2
Армия и оружие

Власти Египта планируют закупить 500 российских танков Т-90МС

RuNews24.ru 08:29
23
Общество

У северных границ России засекли повышенную радиацию

В Норвегии, Финляндии и Швеции датчики радиации засекли повышенный уровень излучения, сообщает The Barents Observer.
Газета.Ru 09:30
220
Авто

В России приостановлена продажа Kia Seltos из-за дефекта руля

Как сообщает издание speedme.ru со ссылкой на представителей «Киа Селтос Клуб», KIA Motors сообщила официальным российским дилерам о необходимости приостановить продажи Kia Seltos в исполнении Classic, Comfort, Luxe и Style.
32CARS.ru вчера в 14:52
7
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Дроздов
Российский певец
Певец, гитарист, солист вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица» с 1974 по 1988 год. Получил известность в 1970-х годах как первый исполнитель популярных в СССР лирико-романтических шлягеров «Там, где клён шумит…», «Ты мне не снишься», «Я иду тебе навстречу», «Белый теплоход». Обладавший уникальным тембром голоса Дроздов был наиболее характерным вокалистом ансамбля и придавал «Синей птице» яркое и запоминающееся звучание. По оценке «Российской газеты», Дроздов являлся одним из узнаваемых голосов в Советском Союзе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное