Финансы
Российская газетаНазваны главные риски для рубля в июле и его критический курс
С учетом текущей конъюнктуры, сложившейся на мировых фондовых и сырьевых рынках, базовый сценарий на июль по паре доллар/рубль предполагает сохранение диапазона 68-70,50.
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
Основным же риском для рубля может стать резкая смена настроений на глобальных финансовых рынках и рынке энергоносителей.Российская газетавчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Усилия мировых ЦБ создают мягкие финансовые условия для глобальных инвесторов
Finam.Ru25 июня в 09:15
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 14:30, Ашберн
Шоу-бизнес
Пугачева в мятной пижаме приняла в гостях Юдашкиных и Буйнова
Московский Комсомолец 05:36
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Армия и оружие
Турция анонсировала разрыв соглашения с Россией по Сирии
Российско-турецкое соглашение по созданию зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб не смогло просуществовать четыре месяца, как министр обороны Турции Хулуси Акар сделал заявление, в котором сообщил о том, что Анкара возобновляет боевые действия в этом регионе, что автоматически разрывает действующие договорённости с Москвой.
Avia.pro 26 июня в 22:31
Происшествия
На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды
Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие.
Российская газета 06:22
Общество
Минтруд разъяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июня граждане смогли получить выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
Известия 13:52
Политика
Последний штат США решил убрать символ конфедератов с флага
Штат Миссисипи последним в США откажется от символа Конфедерации южных штатов на флаге после массовых протестов по всей стране из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими.
РБК 11:38
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
39-летняя блогер и экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева родила в США четвертого ребенка.
Летидор 13:05
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Здоровье
109 заражений коронавирусом за сутки выявили в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 28 июня за последние сутки в Ростовской области подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией еще у 109 человек.
Kursk.com 04:18
Кино
Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры
Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
Evo-rus.com вчера в 02:31
Хоккей
Третьяк прокомментировал сдвиг начала ЧМ-2021
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался насчет переноса сроков проведения чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2021 году в Латвии и Белоруссии.
CT news 26 июня в 05:52
Интернет
Новая версия Google Chrome стала экономнее расходовать память
Оперативная память на компьютерах с системой Windows 10 будет расходоваться меньше при работе на новой версии Google Chrome.
Народные новости 10:47
Общество
Голикова рассказала о страшном периоде пандемии коронавируса в России
Вице-премьер России Татьяна Голикова в воскресенье, 28 июня, рассказала о страшных первых полутора месяцах пандемии коронавирусной инфекции в стране.
Известия 10:02
Гаджеты
Apple перестанет комплектовать iPhone зарядными устройствами
Аналитик предполагает, что отказ от зарядных устройств в комплекте со смартфонами позволит Apple сохранить цены на прежнем уровне, несмотря на возросшие издержки.
АБН 13:53
Футбол
Дубль Бикфалви принес «Уралу» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
«Урал» на своем поле обыграл «Тамбов» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 11:37
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru 02:26
Здоровье
Россиянам назвали провоцирующие старение продукты
Россиянам назвали продукты, которые провоцируют преждевременное старение: в их числе переработанная еда, содержащая в себе минимум пять добавок — красители, консерванты, загустители, ароматизаторы и другие.
Lenta.ru 06:41
Общество
PepsiCo присоединилась к рекламному бойкоту Facebook
Американская компания PepsiCo присоединилась к бойкоту социальной сети Facebook, отказавшись размещать рекламу на ее платформе.
Известия 13:22
Игры
Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077
Изначально студия хотела презентовать видеоигру на конференции, но через некоторое время авторам проекта пришлось разделить релиз на несколько эпизодов.
Evo-rus.com 05:39
Наука
Доказана связь между размером ноги и продолжительностью жизни
Evo-rus.com вчера в 10:39
Футбол
«Челси» обыграл «Лестер» и пробился в полуфинал Кубка Англии
В четвертьфинале Кубка Англии «Челси» на выезде обыграл «Лестер» с минимальным счётом 1:0. Единственный гол команда Фрэнка Лэмпарда провела ближе к средине второго тайма.
Евро-футбол.ру 12:54
Гаджеты
Intel планирует сменить разъём для следующего поколения процессоров
Настольный процессор Intel Alder Lake-S, который должен выйти после Rocket Lake, получит новый сокет LGA 1700.
Народные новости вчера в 13:53
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»
Газета.Ru 06:14
Общество
У северных границ России засекли повышенную радиацию
В Норвегии, Финляндии и Швеции датчики радиации засекли повышенный уровень излучения, сообщает The Barents Observer.
Газета.Ru 09:30
Авто
В России приостановлена продажа Kia Seltos из-за дефекта руля
Как сообщает издание speedme.ru со ссылкой на представителей «Киа Селтос Клуб», KIA Motors сообщила официальным российским дилерам о необходимости приостановить продажи Kia Seltos в исполнении Classic, Comfort, Luxe и Style.
32CARS.ru вчера в 14:52