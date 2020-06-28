Основным же риском для рубля может стать резкая смена настроений на глобальных финансовых рынках и рынке энергоносителей.

с чего всё началось

С учетом текущей конъюнктуры, сложившейся на мировых фондовых и сырьевых рынках, базовый сценарий на июль по паре доллар/рубль предполагает сохранение диапазона 68-70,50.

Названы главные риски для рубля в июле и его критический курс

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