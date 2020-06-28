Финансы
Российская газетаНазваны главные риски для рубля в июле и его критический курс
С учетом текущей конъюнктуры, сложившейся на мировых фондовых и сырьевых рынках, базовый сценарий на июль по паре доллар/рубль предполагает сохранение диапазона 68-70,50.
Читать в источнике
Оценить24
с чего всё началось
Основным же риском для рубля может стать резкая смена настроений на глобальных финансовых рынках и рынке энергоносителей.Российская газетавчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Усилия мировых ЦБ создают мягкие финансовые условия для глобальных инвесторов
Finam.Ru25 июня в 09:15
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 14:05, Ашберн
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A20s продают со скидкой 30%
Гаджет предлагается с официальной гарантией.
Evo-rus.com 11:35
Политика
В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Ранее Коларж перенес ответственность за снос памятника маршалу Коневу на Россию, якобы из-за того, что посольство нашей страны в Чехии отказалось разместить монумент на своей территории.
РИА Новости 07:47
Политика
В Германии не исключили повторное закрытие границ внутри ЕС
Границы ЕС пришлось закрыть в марте этого года. С первого июля они постепенно открываются.
Evo-rus.com 06:19
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Футбол
Черчесов назвал основного вратаря сборной России
Наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал основного вратаря национальной команды, передает "Матч ТВ".
Газета.Ru 13:57
Кино
Любителей трилогий «Хоббит» и «Властелин колец» ждет большой подарок
Совсем недавно умер актер Иэн Холм, исполнивший роль хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец».
Телепрограмма 11:21
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС 05:13
Космос
В «Роскосмосе» перечислили недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска
В качестве главного недостатка было названо расположение двигателей системы аварийного спасения сразу за стеной кабины.
Деловое.ТВ вчера в 08:20
Происшествия
Под Челябинском задержан гражданин, убивший хаски на глазах у хозяйки
REGNUM вчера в 10:03
Общество
Минтруд разъяснил порядок новых выплат 10 тыс. рублей на детей
С 1 июня граждане смогли получить выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
Известия 13:52
Шоу-бизнес
Пугачева в мятной пижаме приняла в гостях Юдашкиных и Буйнова
В гости к Пугачевой пожаловали супруги Валентин и Марина Юдашкины, а также Александр Буйнов.
Московский Комсомолец 05:36
Футбол
«Челси» обыграл «Лестер» и пробился в полуфинал Кубка Англии
В четвертьфинале Кубка Англии «Челси» на выезде обыграл «Лестер» с минимальным счётом 1:0. Единственный гол команда Фрэнка Лэмпарда провела ближе к средине второго тайма.
Евро-футбол.ру 12:54
Происшествия
На Кубани подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 28 июня 2020, 11:13 — REGNUM 59 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 28 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:13
Общество
ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции
Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
Политика
Пелоси обвинила Трампа в игнорировании любых подозрений в адрес РФ
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинила американского лидера Дональда Трампа в том, что он склонен игнорировать любые обвинения в адрес России.
News.ru 13:11
Происшествия
В Брянске погибла трехлетняя девочка
Российская газета 13:11
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Политика
Путин заявил о противниках прямых выплат населению во время эпидемии
У программы прямых выплат населению во время кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, были противники.
РБК 25 июня в 16:56
Политика
Экс-президент Словакии Киска объявил об уходе из политики
Бывший президент Словакии, лидер входящей в парламент республики правоцентристской партии «За людей» Андрей Киска объявил об уходе из политики по состоянию здоровья.
РБК 13:54
Политика
Трамп обвинил Обаму в слабости перед Россией
Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон в свое время настоял на исключении России из «группы восьми» (G8) по той причине, что Москва фактически полностью переиграла на внешнеполитической арене экс-президента США Барака Обаму.
Известия 10:15
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Шоу-бизнес
Жорин отреагировал на слова Костенко в деле об алиментах Тарасова
Костенко считает приговор нечестным по отношению к своим детям. Жорин отреагировал на слова Костенко в деле об алиментах.
ВладТайм 03:11
Политика
Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером
Президент России Владимир Путин объяснил, почему он никогда не полетит с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в одном самолете.
Известия 08:11
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com вчера в 12:03
Шоу-бизнес
Асмус подтвердила, что является инициатором развода
Накануне Асмус сообщила в соцсети, что они не принимают участия в шоу Comment Out.
Evo-rus.com 26 июня в 09:09
Автоспорт
Формула 1 показала заставку трансляций в сезоне-2020
Autosport.com.ru 10:32
Футбол
Виктор Гончаренко вернулся к работе в ЦСКА
Российская газета 06:09
Происшествия
Полицейский ранен в ходе обстрела автомобиля в Ингушетии
Российская газета 08:46