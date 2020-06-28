Финансы
Российская газетаНазваны главные риски для рубля в июле и его критический курс
Основным же риском для рубля может стать резкая смена настроений на глобальных финансовых рынках и рынке энергоносителей.
Читать в источнике
Оценить29
с чего всё началось
С учетом текущей конъюнктуры, сложившейся на мировых фондовых и сырьевых рынках, базовый сценарий на июль по паре доллар/рубль предполагает сохранение диапазона 68-70,50.Российская газетавчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Усилия мировых ЦБ создают мягкие финансовые условия для глобальных инвесторов
Finam.Ru25 июня в 09:15
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 15:05, Ашберн
Общество
Мишустин утвердил выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет
Новые единовременные выплаты получат семьи с детьми, не достигшими шестнадцати лет.
ToDay News Ufa вчера в 06:16
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
В России был осуществлен эксперимент по применению "роя" истребителей Су-35 под управлением истребителя Су-57.
Газета.Ru вчера в 23:37
Происшествия
Собчак обратится в суд после нападения в монастыре
Ранее телеведущая Ксения Собчак заявила, что на нее и ее съемочную группу было совершено нападение в Среднеуральском монастыре.
Газета.Ru вчера в 15:07
Футбол
Президент «Торпедо»: «Без денег в РПЛ нас никто не ждёт»
«Скажу честно: мешать команде выигрывать необходимое для повышения в классе количество матчей никто не будет», - приводит слова Маслова официальный сайт «Торпедо».
Евро-футбол.ру 12:43
Политика
Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными
Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза.
Lenta.ru 14:48
Кино
Любителей трилогий «Хоббит» и «Властелин колец» ждет большой подарок
Совсем недавно умер актер Иэн Холм, исполнивший роль хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец».
Телепрограмма 11:21
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза 03:50
Политика
Последний штат США решил убрать символ конфедератов с флага
Штат Миссисипи последним в США откажется от символа Конфедерации южных штатов на флаге после массовых протестов по всей стране из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими.
РБК 11:38
Политика
Зеленский «забыл» о двух регионах при обращении к украинцам
Президент Украины Владимир Зеленский «забыл» о двух регионах при обращении к украинцам по случаю Дня Конституции.
Lenta.ru 13:14
Политика
Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
РБК 08:51
Общество
Архиепископ Кентерберийский заявил, что Христос не был белым
Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби в разгар протестов, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда, отметил, что цвет кожи Христа тоже не был белым.
News.ru 12:38
Политика
Шведские публицисты: Европарламент опозорился, поддержав движение BLM
Европарламент выставил себя на посмешище, поддержав антирасистское движение Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»).
Евразия Daily 05:40
Футбол
Футболисты «Барселоны» поругались с Сетьеном после матча с «Сельтой»
Футболисты «Барселоны» повздорили с главным тренером команды Кике Сетьеном после матча 32-го тура Примеры с «Сельтой» (2:2).
Metaratings 12:08
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 июня
Режим ограничений, введенный в Республике Коми из-за пандемии коронавируса, будет продлен до 14 июля, сообщил врио главы региона Владимир Уйба.
РБК 03:32
Политика
МИД не имеет возражений по выдаче виз иностранцам на срок до пяти лет
МИД России не имеет принципиальных возражений по выдаче туристических виз сроком до пяти лет, но надо поэтапно двигаться в этом направлении, заявил замглавы ведомства, статс-секретарь Евгений Иванов.
РИА Новости 14:11
Общество
Праздник выпускников «Алые паруса» охранял усиленный состав МЧС
Безопасность праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге обеспечивала седьмая часть заступающего на дежурство личного состава МЧС города, сообщает 28 июня пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна 13:55
Армия и оружие
США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142
Истребители США и Норвегии подняли в воздух для сопровождения российских противолодочных самолетов Ту-142, совершавших полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей.
Lenta.ru вчера в 13:45
Происшествия
Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новости 09:23
Футбол
Еськов назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Спартак»
RT на русском 14:36
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Турции
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 около берегов Турции.
RT на русском 14:35
Общество
Работающие пенсионеры в России получат по 12 тыс. рублей в июне
Ряду категорий работающих пенсионеров в России будет выплачено дополнительно по 12 тысяч рублей.
Общественная служба новостей 07:09
Политика
Трамп назвал причину исключения России из G8
США в свое время настояли на выходе России из Группы восьми (G8), так как Москва имела фактические преимущества на внешнеполитической арене перед Вашингтоном, написал нынешний глава Белого Дома Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 14:37
Авто
На продажу выставили редчайшую Волгу за 1,5 млн рублей
На портале Auto.ru выставлена на продажу очень редкая модификация «Волги» - ГАЗ-3111.
Тарантас Ньюс вчера в 12:11
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса
Одинцовский городской суд Подмосковья вернул в прокуратуру дело о краже имущества гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей.
Газета.Ru 08:48
Общество
Доктор Мясников объяснил, как распознать опасные родинки
РИА Новости 03:00
Общество
У северных границ России засекли повышенную радиацию
В Норвегии, Финляндии и Швеции датчики радиации засекли повышенный уровень излучения, сообщает The Barents Observer.
Газета.Ru 09:30
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Авто
С 1 июля в России вводится запрет на праворульные автомобили
С 1 июля в России начинает действовать ограничение на ввоз праворульных иномарок.
Газета Кемерова 26 июня в 13:57