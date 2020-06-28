Финансы

Российская газетаРоссийская газетаНазваны главные риски для рубля в июле и его критический курс

Основным же риском для рубля может стать резкая смена настроений на глобальных финансовых рынках и рынке энергоносителей.
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с чего всё началось

Названы главные риски для рубля в июле и его критический курс

С учетом текущей конъюнктуры, сложившейся на мировых фондовых и сырьевых рынках, базовый сценарий на июль по паре доллар/рубль предполагает сохранение диапазона 68-70,50.
Российская газетавчера в 23:00

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Эксперт озвучил главные риски для рубля в июле и его критический курс

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Названы главные риски для рубля в июле и его критический курс

Российская газетавчера в 23:00

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Общественная служба новостей13:24

Усилия мировых ЦБ создают мягкие финансовые условия для глобальных инвесторов

Finam.Ru25 июня в 09:15
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РБК 15:32
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Впервые в истории науки астрономы увидели столкновение двух черных дыр

Впервые в истории науки астрономам удалось воочию увидеть столкновение двух невидимых объектов — черных дыр.
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Общество

В Минтруде подтвердили выплату «путинского» пособия на детей 1 июля

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Здоровье

Многолетние последствия коронавируса встревожили ученых

Специалисты отмечают, что негативные последствия затрагивают легкие человека, тяжелое течение заболевания может привести к плохой свертываемости крови, головокружениям, сильным головным болям.
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Футбол

Радимов: Талалаев кинет «Крылья Советов», как сделал это с «Химками»

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал возможное назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Крыльев Советов».
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В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек

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РБК 26 июня в 00:56
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Политика

Отменившим поездки в Россию иностранцам бесплатно переоформят визы

Россия бесплатно повторно оформит визы иностранцам, отменившим поездки в страну из-за пандемии коронавируса.
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Политика

Анджей Дуда прошел во второй тур выборов президента Польши

Действующий президент Польши Анджей Дуда набрал большинство голосов в первом туре выборов главы государства, которые прошли в воскресенье, 28 июня.
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Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
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В российских школах внедрят цифровую образовательную среду

В российских школах и колледжах планируется провести эксперимент по внедрению цифровой образовательной системы, сообщает Российская газета.
Первый Тульский 12:45
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Общество

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Lenta.ru 14:02
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В Челябинске за убийство собаки задержан мужчина

Челябинский обзор 01:05
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Армия и оружие

Более 90 российских военных выздоровели от коронавируса за сутки

За минувшие сутки в Вооруженных силах РФ от коронавируса выздоровели 92 военнослужащих.
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Армия и оружие

Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем

Газета.Ru 26 июня в 16:59
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Футбол

«Аталанта» обыграла «Удинезе» и одержала 8-ю победу подряд

«Аталанта» одержала восьмую победу подряд во всех турнирах.
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Остановка заводов, закрытие дилерских центров, разрушенные цепочки поставок, затоваренные склады готовой продукции, тысячи уволенных сотрудников и небывалый спад продаж — весной 2020 года автомобильная промышленность пережила тяжелейший кризис в истории.
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Роббен возобновил карьеру и подписал контракт с родным «Гронингеном»

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен возобновил карьеру. Он подписал годичный контракт с нидерландским «Гронингеном».
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В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
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