Финансы
Российская газетаНазваны главные риски для рубля в июле и его критический курс
Основным же риском для рубля может стать резкая смена настроений на глобальных финансовых рынках и рынке энергоносителей.
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с чего всё началось
С учетом текущей конъюнктуры, сложившейся на мировых фондовых и сырьевых рынках, базовый сценарий на июль по паре доллар/рубль предполагает сохранение диапазона 68-70,50.Российская газетавчера в 23:00
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Усилия мировых ЦБ создают мягкие финансовые условия для глобальных инвесторов
Finam.Ru25 июня в 09:15
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Впервые в истории науки астрономам удалось воочию увидеть столкновение двух невидимых объектов — черных дыр.
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Политика
Отменившим поездки в Россию иностранцам бесплатно переоформят визы
Россия бесплатно повторно оформит визы иностранцам, отменившим поездки в страну из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 15:19
Политика
Анджей Дуда прошел во второй тур выборов президента Польши
Действующий президент Польши Анджей Дуда набрал большинство голосов в первом туре выборов главы государства, которые прошли в воскресенье, 28 июня.
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Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Общество
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В российских школах и колледжах планируется провести эксперимент по внедрению цифровой образовательной системы, сообщает Российская газета.
Первый Тульский 12:45
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В Челябинске за убийство собаки задержан мужчина
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Территория новостей 11:56
Армия и оружие
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За минувшие сутки в Вооруженных силах РФ от коронавируса выздоровели 92 военнослужащих.
Вечерняя Москва 14:50
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Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем
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Авто
Рынок автомобилей переживает самый тяжелый кризис в истории. Что может его спасти?
Остановка заводов, закрытие дилерских центров, разрушенные цепочки поставок, затоваренные склады готовой продукции, тысячи уволенных сотрудников и небывалый спад продаж — весной 2020 года автомобильная промышленность пережила тяжелейший кризис в истории.
Lenta.ru 24 июня в 17:03
Интернет
Новая версия Google Chrome стала экономнее расходовать память
Впервые функцию управления оперативной памятью SegmentHeap применили в браузере Microsoft Chromium Edge.
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Роббен возобновил карьеру и подписал контракт с родным «Гронингеном»
Бывший полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен возобновил карьеру. Он подписал годичный контракт с нидерландским «Гронингеном».
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Авто
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Бюджетный кроссовер обогнал по популярности прежнего бестселлера марки - Volkswagen Tiguan (16 тыс экз.), а также южнокорейского лидера продаж Kia Sportage (9 тыс шт.).
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На Украине рекордно упал рейтинг Зеленского
Показатели рейтинга президента Украины Владимира Зеленского продолжают стабильно падать.
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Бета-версия iOS 14 обнаружила «шпионскую» функцию в TikTok
Okay so TikTok is grabbing the contents of my clipboard every 1-3 keystrokes. iOS 14 is snitching on it with the new paste notification pic.twitter.com/OSXP43t5SZ — Jeremy Burge (@jeremyburge) June 24, 2020 Но на этом все не закончилось и дабы избежать дальнейших разбирательств, создатели приложения решили удалить этот функционал из приложения.
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В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com вчера в 12:03