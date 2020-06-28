Экономика
Российская газетаНазваны главные риски для рубля в июле и его критический курс
С учетом текущей конъюнктуры, сложившейся на мировых фондовых и сырьевых рынках, базовый сценарий на июль по паре доллар/рубль предполагает сохранение диапазона 68-70,50.
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Усилия мировых ЦБ создают мягкие финансовые условия для глобальных инвесторов
Finam.Ru25 июня в 09:15
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Политика
В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Ранее Коларж перенес ответственность за снос памятника маршалу Коневу на Россию, якобы из-за того, что посольство нашей страны в Чехии отказалось разместить монумент на своей территории.
РИА Новости 07:47
Происшествия
На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды
Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие.
Российская газета 06:22
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
Общество
Ученый назвал условие разрушения сибирских городов
Потепление климата в Сибири вызовет таяние вечной мерзлоты, что может стать причиной разрушения городов и сел в регионе, считает шведский климатолог Юхан Киленшерна.
РИА Новости 10:42
Политика
Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен
Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:29
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Футбол
Капитан «Сельты» подверг критике Смолова за игру против «Барселоны»
Российская газета 08:15
Политика
Трамп заявил, что акты вандализма в США полностью прекратились
Президент США Дональд Трамп заявил о полном прекращении актов вандализма в стране после того, как такие действия в отношении памятников стали караться длительными тюремными сроками.
РИА Новости 09:19
Политика
Мир перевернулся: Германия готовит санкции против США
Критики немецкой позиции могли бы указать на этот аспект в качестве доказательства того, что журналисты Bloomberg общались с антиамерикански настроенными немецкими политиками, или заключить, что в правительстве Меркель засели параноики, которые очень плохо думают о США и не читают соответствующих законопроектов о санкциях.
РИА Новости 01:00
Политика
Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов
Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия вчера в 22:53
Экономика
Всемирный банк утвердил решение о выделении Украине $350 млн
Киев, 27 июня 2020, 13:08 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 26 июня решение о преставлении Украине первого займа в сумме $350 млн, сообщили в пресс-службе финансовой организации.
REGNUM вчера в 06:08
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС 05:13
Общество
Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что голосование по поправкам в Конституцию идет активно и без серьезных нарушений.
РБК 05:01
Общество
Общественный штаб выявил создателя фейка о голосовании в Москве
Распространявшего постановочное видео о нарушении при голосовании по поправкам к Конституции РФ установили в Москве.
Вечерняя Москва 11:21
Наука
Электродвигатели станут мягкими и гибкими
Привод сделан из мягких частей, через которые проходят каналы, заполненные жидким металлом.
Популярная механика 07:55
Политика
Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
РБК 08:51
Здоровье
Диетолог Соломатина назвала продукты, без которых нельзя похудеть
Соломатина посоветовала тем, кто худеет, пить много воды и есть овощи, которые содержат воду в избытке, например — огурцы.
Вечерняя Москва 07:21
Футбол
Талалаев назначен новым главным тренером «Крыльев Советов»
RT на русском 10:25
Общество
У северных границ России засекли повышенную радиацию
Газета.Ru 09:30
Происшествия
На Невском проспекте упавший парень разбил остановку
Упавшему оказали помощь прохожие и молодой человек, с которым он столкнулся. После этого скейтбордист скрылся.
ЛОТ 10:26
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
В России был осуществлен эксперимент по применению "роя" истребителей Су-35 под управлением истребителя Су-57.
Газета.Ru вчера в 23:37
Политика
ДНР вновь закрыла пункт пропуска на границе с Украиной
Единственный открытый на границе с Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ) временно закрыт.
Коммерсантъ 01:34
Общество
МЧС предупредило о грозе с градом в Москве
Коммерсантъ 06:15
Общество
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM вчера в 10:05
Политика
На Украине рекордно упал рейтинг Зеленского
Показатели рейтинга президента Украины Владимира Зеленского продолжают стабильно падать.
Российская газета 10:35
Политика
Путин заявил о противниках прямых выплат населению во время эпидемии
У программы прямых выплат населению во время кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, были противники.
РБК 25 июня в 16:56
Происшествия
Под Челябинском задержан гражданин, убивший хаски на глазах у хозяйки
REGNUM вчера в 10:03