Экономика

Российская газетаРоссийская газетаНазваны главные риски для рубля в июле и его критический курс

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С учетом текущей конъюнктуры, сложившейся на мировых фондовых и сырьевых рынках, базовый сценарий на июль по паре доллар/рубль предполагает сохранение диапазона 68-70,50.
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Экономисты спрогнозировали критический курс доллара в июле

Sputnik Таджикистан02:34

Названы главные риски для рубля в июле и его критический курс

Российская газетавчера в 23:00

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Finam.Ru25 июня в 09:15
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:29, Ашберн
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Экономика

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Общество

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