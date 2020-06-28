Финансы

Российская газетаРоссийская газетаНазваны главные риски для рубля в июле и его критический курс

С учетом текущей конъюнктуры, сложившейся на мировых фондовых и сырьевых рынках, базовый сценарий на июль по паре доллар/рубль предполагает сохранение диапазона 68-70,50.
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с чего всё началось

Названы главные риски для рубля в июле и его критический курс

Основным же риском для рубля может стать резкая смена настроений на глобальных финансовых рынках и рынке энергоносителей.
Российская газета27 июня в 23:00

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Экономисты спрогнозировали критический курс доллара в июле

Владивосток-Новостивчера в 19:14

Экономисты спрогнозировали критический курс доллара в июле

Sputnik Таджикистанвчера в 02:34

Экономист назвал главные риски для рубля в июле

АБНвчера в 12:20

Экономисты спрогнозировали, как низко упадет доллар

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Экономист озвучил основные риски рубля в июле

Общественная служба новостейвчера в 13:24

Финансовый аналитик спрогнозировал поведение курса рубля в июле

ФАНвчера в 00:59

Названы главные риски для рубля в июле и его критический курс

Российская газета27 июня в 23:00
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Политика

Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером

CT news 07:15
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Футбол

«Оренбург», вероятно, сыграет с «Уралом» молодёжной командой

В матче двадцать пятого тура российской Премьер-лиги против «Урала» «Оренбург», скорее всего, использует молодёжную команду.
Евро-футбол.ру 10:01
Общество

Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина

Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
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Политика

Путин и Лукашенко откроют Ржевский мемориал Советскому солдату

Российская газета 08:36
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Энергетика

В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия вчера в 23:30
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Общество

В Москве выставили на продажу Т-34

Москвич опубликовал на Avito объявление о продаже танка Т-34-85.
РИА Новости 08:15
Происшествия

Мосгаз опроверг версию взрыва газа в доме на улице Проходчиков

Газовое оборудование не могло стать причиной взрыва и пожара в доме на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба АО "Мосгаз".
Москва 24 10:11
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Армия и оружие

Российские истребители сопроводили самолеты США над Черным морем

Газета.Ru 08:54
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Наука

Ученые оценили долю первичной коры Земли в современной мантии планеты

Ученые считают, что происходит движение через мантию, подобно тому, как на нерестилище возвращается лосось.
Evo-rus.com 06:07
Политика

Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола

Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
RT на русском 07:51
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Общество

Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года

Изначально планировалось, что Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 Росстат предложил правительству РФ перенести ее на 2021 год.
Вести.Ru 10:04
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Общество

ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке

Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
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Общество

В Петербурге против кафе возбудили дело из-за неэтичной рекламы

Петербургское УФАС возбудило дело в отношении кафе "Щелкунчик" из-за неэтичной рекламы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
DP.RU 09:59
2
Наука

Доказана связь между размером ноги и продолжительностью жизни

ToDay News Ufa 27 июня в 06:04
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Происшествия

Один человек пострадал при пожаре в драмтеатре города Владимир

По предварительным данным, пожар возник при проведении электротехнических работ. Сам театр был основан еще в 1848 году.
Эхо Москвы 10:32
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Происшествия

Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко

Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.
РИА Новости 10:35
49
Политика

Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными

Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза.
Lenta.ru вчера в 14:48
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Общество

Чтобы накопить на квартиру в Алтайском крае, потребуется более 12 лет

Барнаул, 29 июня 2020, 12:35 — REGNUM Чтобы накопить на квартиру, семье из Алтайского края потребуется минимум 12,4 года.
REGNUM 05:35
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Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Деловое.ТВ 02:36
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Экономика

В России создадут резерв из 300 млн масок

Порядка 300 млн масок войдут в создаваемый в России резерв средств индивидуальной защиты (СИЗ), сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете "Ведомости".
ТАСС 08:27
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Политика

СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы

Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
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Футбол

«Манчестер Сити» хочет приобрести Алабу в рамках трансфера Сане

Руководство «Манчестер Сити» заинтересовано в трансфере защитника «Баварии» Давида Алабы.
Sport24.ru 07:58
Происшествия

В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей

Орджоникидзевский районный суд в Перми приговорил школьного учителя к 9,5 годам колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении своей ученицы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 10:23
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 08:52
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Кино

Шарлиз Терон готова сняться в сиквеле «Хэнкока» с Уиллом Смитом

Изначально продюсеры из Columbia Pictures планировали вернуть во вторую главу комедийного супергеройского боевика 12-летней давности всех основных действующих лиц исходной ленты в лице Уилла Смита, Джейсона Бейтмана и Терон.
Киноафиша России 06:48
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк пострадала в московском салоне красоты

Как выяснилось, дочь актрисы решилась сменить прическу и обратилась к специалистам в дорогой салон.
Версия.Инфо 02:36
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Культура

Кристина Асмус снова разделась на экране

Как уточняет Учитель, по сюжету ленты "китобои смотрят компьютер, где показана раздевающаяся девушка из секс-чата".
Российская газета 06:20
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Экономика

Структура «Росатома» приобрела здание Минпромторга рядом с Кремлем

Дом.РФ в соответствии с распоряжением правительства России передала помещения в здании в Китайгородском проезде в собственность АО «Атомэнергопром», подтвердил представитель компании.
Ведомости вчера в 17:06
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
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Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen 4000 на основе Zen 3 выпустят уже этой осенью

Часть источников утверждает, что Ryzen 4000-й серии с поддержкой архитектуры Zen 3 поступит в продажу не раньше 2021 года в связи с экономическими затруднениями фирмы из-за пандемии.
NewInform 10:00
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