Финансы
Российская газетаНазваны главные риски для рубля в июле и его критический курс
С учетом текущей конъюнктуры, сложившейся на мировых фондовых и сырьевых рынках, базовый сценарий на июль по паре доллар/рубль предполагает сохранение диапазона 68-70,50.
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с чего всё началось
Основным же риском для рубля может стать резкая смена настроений на глобальных финансовых рынках и рынке энергоносителей.Российская газетавчера в 23:00
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Общество
Опубликованы лучшие снимки НЛО за 40 лет
Москва 24 19:22
Кино
Опубликован первый трейлер мультфильма Pixar «Душа»
Кинокомпании Pixar и Disney совместно создали анимационный фильм "Душа".
iReactor 13:14
Авто
Производство автомобилей в Великобритании в мае 2020 года упало на 95%
Производство автомобилей в Великобритании упало в мае 2020 года на 95,4% по сравнению с маем 2019 года, говорится в сообщении Общества производителей и продавцов автомобилей, 26 июня опубликованном пресс-службой организации.
ИА Красная Весна 26 июня в 07:26
Шоу-бизнес
Асмус подтвердила, что является инициатором развода
Накануне Асмус сообщила в соцсети, что они не принимают участия в шоу Comment Out.
Evo-rus.com 26 июня в 09:09
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru 02:26
Космос
Раскрыты сроки запуска в космос российских «Гонцов»
В марте 2019 года РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли, сообщило, что запуск с космодрома Плесецк трех российских спутников связи «Гонец-М» перенесен с мая на июнь из-за отсутствия аппаратуры системы управления украинского производства.
Lenta.ru 20:54
Общество
Стоимость «Ангары-А5» в три раза превышает стоимость «Протона-М»
Стоимость изготовления ракеты «Протон-М» составляет 2,33 млрд руб. по заключённому в апреле 2020 года контракту.
RT на русском 18:31
Технологии
TikTok назвали замаскированным под соцсеть сервисом для сбора данных
Критика TikTok продолжается: на этот раз приложение назвали замаскированным под соцсеть сервисом для сбора данных.
Ferra 13:37
Здоровье
41 новый случай коронавируса зарегистрирован в Амурской области
28 июня в Амурской области подтвержден 41 новый случай коронавируса: 22 - в Благовещенске, шесть - в Райчихинске, четыре - в Свободном, три - в Тамбовском районе, по два - в Тынде и Октябрьском районе, по одному - в Благовещенском и Свободненском районах.
Телепорт 02:40
Общество
Режим ЧС введен в районе Приморья из-за затоплений
На территории Кавалеровского района Приморья был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с подтоплением домов, мостов и разрушением участков дорог.
Газета.Ru вчера в 05:21
Энергетика
Добытчик сланцевой нефти в США Chesapeake Energy объявил о банкротстве
Американская компания Chesapeake Energy, занимающаяся разведкой и добычей сланцевых нефти и газа, попросила о защите на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
ТАСС 17:05
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 18:20
Политика
Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов
Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия вчера в 22:53
Футбол
Талалаев назначен новым главным тренером «Крыльев Советов»
RT на русском 10:25
Транспорт
В областном центре готовятся к ремонту второй части улицы 2-й Центральной
В Южно-Сахалинске готовятся к ремонту второй части улицы 2-й Центральной.
Сахалин.Инфо 21:00
Кино
Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры
Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
Evo-rus.com вчера в 02:31
Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском вчера в 04:55
Политика
Трамп заявил, что при Обаме США были слабы перед Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию исключили из "Большой восьмерки" из-за ее побед на внешнеполитической арене.
РИА Новости 14:38
Авто
В России приостановлена продажа Kia Seltos из-за дефекта руля
Как сообщает издание speedme.ru со ссылкой на представителей «Киа Селтос Клуб», KIA Motors сообщила официальным российским дилерам о необходимости приостановить продажи Kia Seltos в исполнении Classic, Comfort, Luxe и Style.
32CARS.ru вчера в 14:52
Авто
В Германии попросили возобновить продажи автомобилей Lada
Из-за жестких эконорм «АВТОВАЗ» прекратил поставлять свои автомобили марки Lada еще в конце прошлого года.
Газета DAILY 15:32
Общество
В Нидерландах не нашли источник радиоактивных частиц в Северной Европе
Специалисты Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов заявили, что не могут определить происхождение радиоактивных частиц, повышенная концентрация которых была зафиксирована в Северной Европе.
Известия 17:46
Общество
Климатолог предсказал разрушение городов Сибири
Известия 13:38
Экономика
В России спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7%
«Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная и чуть более высокая коммерческая ставки», — заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова в разговоре с РБК.
Известия 06:14
Здоровье
Ситуация с коронавирусом в Африке не улучшается
Более 350 000 случаев заражения зафиксировано на территории Африки. Всем странам в этих регионах грозит серьёзный кризис.
Аргументы недели вчера в 13:38
Происшествия
Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новости 09:23
Космос
Как выглядит закат на Марсе, Уране и других планетах — необычное видео
Другая анимация показывает изменение цвета в атмосферах более схематично. Белая точка на видео означает местоположение Солнца.
Sputnik Кыргызстан 26 июня в 22:32
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Экономика
Суд начал процедуру банкротства читинского телеканала «Альтес»
Арбитражный суд Забайкальского края 17 июня ввёл процедуру наблюдения для банкротства телеканала «Альтес», сообщается в картотеке дел суда.
Чита.Ру 20:55
Общество
В Торонто прошёл митинг за расформирование полицейских управлений
Больше тысячи человек приняли участие в митинге за расформирование полицейских управлений, который прошёл в канадском городе Торонто.
RT на русском 20:50
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля.
Известия 19:20