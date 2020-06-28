Основным же риском для рубля может стать резкая смена настроений на глобальных финансовых рынках и рынке энергоносителей.

с чего всё началось

С учетом текущей конъюнктуры, сложившейся на мировых фондовых и сырьевых рынках, базовый сценарий на июль по паре доллар/рубль предполагает сохранение диапазона 68-70,50.

Названы главные риски для рубля в июле и его критический курс

Авто Производство автомобилей в Великобритании в мае 2020 года упало на 95% Производство автомобилей в Великобритании упало в мае 2020 года на 95,4% по сравнению с маем 2019 года, говорится в сообщении Общества производителей и продавцов автомобилей, 26 июня опубликованном пресс-службой организации.

Космос Раскрыты сроки запуска в космос российских «Гонцов» В марте 2019 года РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли, сообщило, что запуск с космодрома Плесецк трех российских спутников связи «Гонец-М» перенесен с мая на июнь из-за отсутствия аппаратуры системы управления украинского производства.

Здоровье 41 новый случай коронавируса зарегистрирован в Амурской области 28 июня в Амурской области подтвержден 41 новый случай коронавируса: 22 - в Благовещенске, шесть - в Райчихинске, четыре - в Свободном, три - в Тамбовском районе, по два - в Тынде и Октябрьском районе, по одному - в Благовещенском и Свободненском районах. 102

Общество Режим ЧС введен в районе Приморья из-за затоплений На территории Кавалеровского района Приморья был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с подтоплением домов, мостов и разрушением участков дорог. 3

Энергетика Добытчик сланцевой нефти в США Chesapeake Energy объявил о банкротстве Американская компания Chesapeake Energy, занимающаяся разведкой и добычей сланцевых нефти и газа, попросила о защите на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности. 2

Общество Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса «При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе. 657

Авто В России приостановлена продажа Kia Seltos из-за дефекта руля Как сообщает издание speedme.ru со ссылкой на представителей «Киа Селтос Клуб», KIA Motors сообщила официальным российским дилерам о необходимости приостановить продажи Kia Seltos в исполнении Classic, Comfort, Luxe и Style. 7

Общество В Нидерландах не нашли источник радиоактивных частиц в Северной Европе Специалисты Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов заявили, что не могут определить происхождение радиоактивных частиц, повышенная концентрация которых была зафиксирована в Северной Европе. 22

Экономика В России спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7% «Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная и чуть более высокая коммерческая ставки», — заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова в разговоре с РБК. 382

Здоровье Ситуация с коронавирусом в Африке не улучшается Более 350 000 случаев заражения зафиксировано на территории Африки. Всем странам в этих регионах грозит серьёзный кризис. 3

Происшествия Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России. 103

Экономика Суд начал процедуру банкротства читинского телеканала «Альтес» Арбитражный суд Забайкальского края 17 июня ввёл процедуру наблюдения для банкротства телеканала «Альтес», сообщается в картотеке дел суда.