Финансы
Российская газетаНазваны главные риски для рубля в июле и его критический курс
Основным же риском для рубля может стать резкая смена настроений на глобальных финансовых рынках и рынке энергоносителей.
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с чего всё началось
С учетом текущей конъюнктуры, сложившейся на мировых фондовых и сырьевых рынках, базовый сценарий на июль по паре доллар/рубль предполагает сохранение диапазона 68-70,50.Российская газетавчера в 23:00
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Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
ЦИК обновила данные по явке на голосовании по поправкам в Конституцию
Явка на всероссийское голосование по поправкам в Основной закон на утро 28 июня составила 28,46%.
РБК 05:43
Политика
Дуда проходит во второй тур выборов президента Польши
Газета.Ru 16:43
Политика
В Турции потребовали остановить строительство АЭС «Аккую»
Турция Иван Шилов © ИА REGNUM Суд вынес решение по АЭС "Аккую" Как сообщается в статье газеты Cumhuriyet, достигнут значительный прогресс по судебному иску, который подали турецкие НПО относительно строящейся в турецкой провинции Мерсин АЭС "Аккую", которая является первым подобным проектом Турции.
REGNUM 08:38
Происшествия
«Норникель» мог допустить новое загрязнение на своем предприятии
Разливы оборотной воды на хвостохранилище – типичная для горнодобывающих предприятий авария, многие фабрики допускают подобные нарушения в ежедневном режиме, говорит аналитик АКРА Максим Худалов.
Ведомости 16:08
Финансы
Банки ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам
На фоне пандемии коронавируса российские банки стали снижать кредитные риски, резко сократив средний лимит овердрафта для клиентов, которые тратят по дебетовым картам больше средств, чем имеют.
РБК 17:00
Политика
В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Ранее Коларж перенес ответственность за снос памятника маршалу Коневу на Россию, якобы из-за того, что посольство нашей страны в Чехии отказалось разместить монумент на своей территории.
РИА Новости 07:47
Экономика
20 тысяч на каждого: вводится новое пособие от государства
Согласно тексту документа, пособие в размере десяти тысяч рублей единовременно в июле смогут получить все семьи, в которых воспитываются дети от 0 до 16 лет включительно.
Primpress.ru 26 июня в 15:30
Футбол
«Интер» одержал волевую победу над «Пармой» в 28-м туре Серии А
RT на русском 17:46
Политика
Трамп: при Обаме США были слабы перед Россией
Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего главу государства Барака Обаму и бывшего вице-президента Джо Байдена в слабости перед Россией.
Газета.Ru 13:58
Игры
Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077
Изначально студия хотела презентовать видеоигру на конференции, но через некоторое время авторам проекта пришлось разделить релиз на несколько эпизодов.
Evo-rus.com 05:39
Происшествия
Три человека пострадали в опрокинувшемся автомобиле в Долинском районе
ДТП произошло в Долинском районе 27 июня в 21:45.
АСТВ 19:27
Происшествия
В Тульской области нашли тело пропавшей три дня назад девочки
В Тульской области правоохранительные органы обнаружили тело 13-летней девочки, которая пропала 25 июня.
РБК 17:36
Интернет
Новая версия браузера Google Chrome стала экономнее расходовать память
Новая версия браузера Google Chrome стала экономнее расходовать оперативную память компьютера.
UfacityNews.ru 16:37
Экономика
НСПК поборется с традиционными системами переводов в Средней Азии
НСПК поборется с традиционными системами переводов в Средней Азии Платежная система «Мир» выходит на рынок трансграничных переводов в страны СНГ — для держателей ее карт станут доступны переводы в банки Узбекистана и Киргизии.
Коммерсантъ 18:04
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля.
Известия 19:20
Футбол
Киевское «Динамо» проиграло «Десне» в чемпионате Украины
РИА Новости 15:36
Общество
В РФ готовят нововведение пенсионерам, получающим выплаты на карту
В РФ пенсионеры, получающие деньги на пластиковую карту, могут прочувствовать на себе некоторые нововведения.
ToDay News Ufa 14:03
Общество
Количество жертв коронавируса в мире превысило 500 тысяч человек
Как сообщало 28 июня ИА REGNUM, количество зараженных коронавирусом в мире составило 10 Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире с момента начала пандемии превысило 10 млн человек.
REGNUM 18:12
Общество
Starbucks присоединилась к бойкоту соцсетей путём отказа от рекламы
Как писал NEWS.ru, PepsiCo отказывается размещать рекламу на Facebook и присоединяется к бойкоту соцсети.
News.ru 14:59
Политика
Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
РБК 08:51
Общество
Стоимость «Ангары-А5» в три раза превышает стоимость «Протона-М»
Стоимость изготовления ракеты «Протон-М» составляет 2,33 млрд руб. по заключённому в апреле 2020 года контракту.
RT на русском 18:31
Общество
Диетолог оценила состояние похудевшего на 100 килограммов Фадеева
Врач-диетолог Инна Кононенко оценила состояние похудевшего на 100 килограммов российского продюсера и музыканта Максима Фадеева.
Lenta.ru 19:27
Футбол
Хави заявил, что надеется и готовится возглавить «Барселону»
Бывший полузащитник «Барселоны», а ныне главный тренер катарского «Аль-Садда», Хави Эрнандес заявил, что мечтает возглавить каталонский клуб.
RT на русском 18:52
Общество
В Москве задержали участниц пикетов в защиту Юлии Цветковой
В Москве, как сообщает "МБХ Медиа", полиция начала задержания участниц пикетов В Москве задержали участниц пикетов в защиту Юлии Цветковой, обвиненной в распространении порнографии за картинку с нарисованными детьми и двумя мужчинами с надписью "Семья там, где любовь".
Московский Комсомолец вчера в 10:02
Происшествия
Из горящей квартиры в Москве было спасено семь человек
«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей, соседних и вышерасположенных квартир были спасены 7 человек», — цитирует РИА Новости пресс-службу московского главка МЧС.
RT на русском 19:18
Футбол
Смолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу
Vprognoze.ru вчера в 15:27
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Политика
Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером
Президент России Владимир Путин объяснил, почему он никогда не полетит с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в одном самолете.
Известия 08:11