Коронавирус
РИА НовостиНазваны главные симптомы коронавируса у детей
Китайские врачи назвали главными симптомами коронавирусной инфекции у детей лихорадку, диарею и рвоту. Об этом сообщает издание PLoS Medicine со ссылкой на исследование, проведенное в четырех больницах в Западном Китае. Как утверждается, проблемы с легкими у детей появляются позже.
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с чего всё началось
Как сообщает издание PLoS Medicine, китайские ученые обнародовали результаты исследований, которые проводились в четырех больницах на Западе КНР и касались особенностей протекания коронавируса у детей.Московский Комсомолецвчера в 20:23
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Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
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По словам Якобашвили, в мире стремительно развиваются все направления, связанные с электричеством, батареями и так далее, и России в этой ситуации необходимо стремиться к тому, чтобы суметь использовать те возможности, которые были даны ей во время нефтяного изобилия, и заместить их чем-то другим.
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Накануне спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что международное авиасообщение стоит возобновить при условии одновременного согласия стран-участниц всех авиационных конвенций.
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REGNUM 05:26
Общество
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Шесть человек погибли при аварии в Мордовии
В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
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В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
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Назвали 5 рискованных способов сэкономить на автомобиле
Российские автоэксперты назвали три способа экономии на автомобиле, которые могут привести к гораздо большим тратам в дальнейшем.
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Политика
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Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд порекомендовала американским властям активно наращивать влияние на Москву.
Телеканал 360° вчера в 09:15
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В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования задержано порядка 15 человек, «в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия».
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«Челси» объявил о переходе Тимо Вернера
Газета.Ru 05:23
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Глава организации Alcohol Change UK Ричард Пайпер из Британии рассказал РИА Новости о специфике помощи алкозависимым в Соединенном Королевстве.
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Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
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РБК 16 июня в 10:05
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REGNUM 03:52
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Путин подписал указы о присуждении госпремий 2019 года
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о присуждении государственных премий Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, литературы и искусства, а также науки и технологий 2019 года.
БИЗНЕС Online 05:48
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В своем микроблоге девушка поделилась архивным фото в коротком платье с мелким принтом и белоснежным воротником.
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В Саратовской области скончался ещё один пациент с коронавирусом
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REGNUM 16 июня в 07:32
Политика
Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, лидеры обсудили борьбу с коронавирусом и двусторонние отношения, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 05:33
Экономика
Кабмин выделит на выплаты медикам ещё более 1 млрд рублей
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RT на русском 05:30
Здоровье
В Минздраве Украины призвали носить маски
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал носить маски и не забывать о дистанции, чтобы избежать возвращения к жесткому карантину.
РИА Новости 02:44
Интернет
В Twitter появилась функция записи голосовых сообщений
В соцсети Twitter с сегодняшнего дня появилась функция записи голосовых сообщений.
НТВ вчера в 14:45
Общество
PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов
Корпорация PepsiCo решила внести изменения в продукты для завтрака Aunt Jemima — это смеси для выпекания блинов и сиропы.
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УЕФА утвердил новый календарь матчей Евро-2020
Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласовал новый календарь чемпионата Европы-2020.
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Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
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REGNUM вчера в 22:32
Игры
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Команда независимых разработчиков уже некоторое время трудится над ремейком Deus Ex на движке Unreal Engine 4. Недавно энтузиасты поделились результатами своих трудов, выпустив демоверсию проекта.
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