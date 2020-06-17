с чего всё началось

Китайские врачи назвали главными симптомами коронавирусной инфекции у детей лихорадку, диарею и рвоту. Об этом сообщает издание PLoS Medicine со ссылкой на исследование, проведенное в четырех больницах в Западном Китае. Как утверждается, проблемы с легкими у детей появляются позже.

Общество Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации. 1,1K

Экономика Правительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых граждан Ранее журнал Forbes со ссылкой на внутренние источники сообщил, что российское правительство на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса обсуждало вопрос увеличения налоговых сборов для людей с доходом выше 2-3 млн рублей в год. 4,2K

Экономика Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики По словам Якобашвили, в мире стремительно развиваются все направления, связанные с электричеством, батареями и так далее, и России в этой ситуации необходимо стремиться к тому, чтобы суметь использовать те возможности, которые были даны ей во время нефтяного изобилия, и заместить их чем-то другим.

Общество Попова назвала условие для возобновления международного авиасообщения Накануне спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что международное авиасообщение стоит возобновить при условии одновременного согласия стран-участниц всех авиационных конвенций.

Общество В Краснодарском крае снимают карантин Краснодар, 18 июня 2020, 12:26 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края будет отменён с 21 июня, об этом 18 июня заявил на заседании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев. 86

Происшествия В Иркутске арестовали чиновника мэрии за взятку Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону. 35

Авто Назвали 5 рискованных способов сэкономить на автомобиле Российские автоэксперты назвали три способа экономии на автомобиле, которые могут привести к гораздо большим тратам в дальнейшем. 5

Здоровье Признаки алкогольной зависимости назвали британские медики Глава организации Alcohol Change UK Ричард Пайпер из Британии рассказал РИА Новости о специфике помощи алкозависимым в Соединенном Королевстве. 6

Общество Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка. 114

Здоровье На Кубани подтверждено 69 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 18 июня 2020, 10:52 — REGNUM 69 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 18 июня в региональном оперативном штабе. 1,7K

Общество Путин подписал указы о присуждении госпремий 2019 года Президент РФ Владимир Путин подписал указы о присуждении государственных премий Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, литературы и искусства, а также науки и технологий 2019 года.

Политика Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, лидеры обсудили борьбу с коронавирусом и двусторонние отношения, сообщает пресс-служба Кремля.

Здоровье В Минздраве Украины призвали носить маски Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал носить маски и не забывать о дистанции, чтобы избежать возвращения к жесткому карантину.

Общество PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов Корпорация PepsiCo решила внести изменения в продукты для завтрака Aunt Jemima — это смеси для выпекания блинов и сиропы. 1

Футбол УЕФА утвердил новый календарь матчей Евро-2020 Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласовал новый календарь чемпионата Европы-2020.