с чего всё началось

Главными симптомами коронавируса у детей являются лихорадка, диарея и рвота, сообщает издание PLoS Medicine со ссылкой на исследование, проведенное в четырех больницах в Западном Китае. Как утверждается, проблемы с легкими у детей появляются позже.

Экономика Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год. 3,4K

Общество Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край. 1,3K

Общество На Россию надвигается похолодание В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. 454

Политика Трамп разозлился из-за публикации «сверхсекретной информации» о себе Президент США Дональд Трамп разозлился из-за публикации новой книги бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме», в которой раскрывается «сверхсекретная информация».

Общество В Кузбассе за сутки выявили 58 случаев коронавируса Заражение коронавирусом за последние сутки выявили еще у 58 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. 329

Происшествия В Челябинской области умерли пять пациентов с COVID-19 Челябинск, 18 июня 2020, 09:50 — REGNUM В Челябинской области скончались ещё пять человек с коронавирусом.

Политика Нуланд объяснила успешность России на международной арене «За рубежом Путин смог хорошо разыграть слабую карту потому, что США и их союзники позволили ему, дав России нарушать договоры о контроле над вооружениями, международное право, суверенитет своих соседей и честность выборов в США и Европе», — подчеркнула Нуланд. 22

Политика В «Роскосмосе» предупредили о возможных проблемах сотрудничества с США Милитаризация космоса со стороны США может нарушить сотрудничество с Россией, заявил заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Сергей Савельев.

Экономика В США предсказали крах доллара в следующем году Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg. 105

Общество В Санкт-Петербурге медсестру оштрафовали за расстегнутый комбинезон В Санкт-Петербурге суд оштрафовал медсестру госпиталя ветеранов войн, пишет Российская газета со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города. 371

Политика «Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2 Дания лишилась возможности помешать завершению строительства Северного потока — 2, рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. 15

Общество На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1". 743

Происшествия В Саранске в столкновении двух машин погибли шесть человек В Саранске в ночь на 18 июня лоб в лоб столкнулись две Lada Granta и загорелись. Погибли шесть человек, сообщили в МВД Мордовии. 64

Технологии Дуров призвал бороться с Google и Apple Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store. 32

Экономика СМИ узнали о долгах Burger King по аренде на фоне ограничений из-за COVID Два консультанта на рынке коммерческой недвижимости рассказали «Коммерсанту», что «Бургер Рус» отказывается платить аренду, ссылаясь на ограничения из-за коронавируса, однако речь идет о выплатах за период до введения самоизоляции и о проценте от доставки в то время, когда меры уже вступили в силу.

Общество Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ Министерство просвещения утвердило даты проведения ЕГЭ. Пробные экзамены назначены на 29 и 30 июня, они пройдут без выпускников. 106