Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазваны главные симптомы коронавируса у детей

Главными симптомами коронавируса у детей являются лихорадка, диарея и рвота, сообщает издание PLoS Medicine со ссылкой на исследование, проведенное в четырех больницах в Западном Китае. Как утверждается, проблемы с легкими у детей появляются позже.
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с чего всё началось
Как сообщает
 издание PLoS Medicine, китайские ученые обнародовали результаты исследований, которые проводились в четырех больницах на Западе КНР и касались особенностей протекания коронавируса у детей.
Московский Комсомолецвчера в 20:23

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Названы основные симптомы коронавируса у детей

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Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
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РИА Новости 01:46
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Указ Путина о голосовании 1 июля оспорили в Верховном суде

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Трамп разозлился из-за публикации «сверхсекретной информации» о себе

Президент США Дональд Трамп разозлился из-за публикации новой книги бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме», в которой раскрывается «сверхсекретная информация».
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РИА Новости 00:35
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В Челябинской области умерли пять пациентов с COVID-19

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Желание Грузии производить свои Су-25 удивило даже американскую прессу

Грузия объявила о своем решении наладить производство собственных самолетов Су-25.
Актуальные Новости вчера в 10:09
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Политика

Нуланд объяснила успешность России на международной арене

«За рубежом Путин смог хорошо разыграть слабую карту потому, что США и их союзники позволили ему, дав России нарушать договоры о контроле над вооружениями, международное право, суверенитет своих соседей и честность выборов в США и Европе», — подчеркнула Нуланд.
ИА Красная Весна вчера в 01:34
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Кино

Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском

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Политика

В «Роскосмосе» предупредили о возможных проблемах сотрудничества с США

Милитаризация космоса со стороны США может нарушить сотрудничество с Россией, заявил заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Сергей Савельев.
РИА Новости 01:59
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В США предсказали крах доллара в следующем году

Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости вчера в 01:00
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Происшествия

К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании

К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
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Общество

В Санкт-Петербурге медсестру оштрафовали за расстегнутый комбинезон

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал медсестру госпиталя ветеранов войн, пишет Российская газета со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
9111.ru вчера в 11:49
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Политика

«Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2

Дания лишилась возможности помешать завершению строительства Северного потока — 2, рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.
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Наука

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ГЛАС.RU 16 июня в 07:18
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Общество

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Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 16 июня в 17:09
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Происшествия

В Саранске в столкновении двух машин погибли шесть человек

В Саранске в ночь на 18 июня лоб в лоб столкнулись две Lada Granta и загорелись. Погибли шесть человек, сообщили в МВД Мордовии.
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Космос

В нашей галактике может существовать 36 инопланетных цивилизаций

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Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store.
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Актер Майков призвал оставить Ефремова в покое

Актер Павел Майков, сыгравший роли в сериалах «Бригада» и «Солдаты», прокомментировал аварию с участием Михаила Ефремова.
Профиль вчера в 18:25
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Армия и оружие

Sohu: американский спецназовец не сравнится с российским десантником

Американский спецназовец не может сравниться с российским десантником. Такие выводы сделало китайское издание Sohu.
Политическая Экспертиза 16 июня в 10:17
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Экономика

СМИ узнали о долгах Burger King по аренде на фоне ограничений из-за COVID

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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
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Общество

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения утвердило даты проведения ЕГЭ. Пробные экзамены назначены на 29 и 30 июня, они пройдут без выпускников.
Радио Зенит вчера в 12:13
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Футбол

Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на игру с «Вальядолидом»

Тренерский штаб «Сельты» огласил стартовый состав команды на матч 29-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида».
Матч ТВ вчера в 12:35
Происшествия

Жительница Югры оставила детей в квартире на три дня без еды

Следственный комитет Югры заинтересовался обстоятельствами, при которых несовершеннолетние остались на три дня одни в квартире без еды.
Российская газета 02:17
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