Коронавирус
РИА НовостиНазваны главные симптомы коронавируса у детей
Главными симптомами коронавируса у детей являются лихорадка, диарея и рвота, сообщает издание PLoS Medicine со ссылкой на исследование, проведенное в четырех больницах в Западном Китае. Как утверждается, проблемы с легкими у детей появляются позже.
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с чего всё началось
Как сообщает издание PLoS Medicine, китайские ученые обнародовали результаты исследований, которые проводились в четырех больницах на Западе КНР и касались особенностей протекания коронавируса у детей.Московский Комсомолецвчера в 20:23
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Экономика
Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
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Общество
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REGNUM вчера в 22:32
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На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Происшествия
Внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве
Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в ДФО.
РИА Новости 01:46
Политика
Указ Путина о голосовании 1 июля оспорили в Верховном суде
Верховный суд зарегистрировал административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по поправкам к Конституции, сообщает «Интерфакс».
Право.ру 02:27
Общество
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Pravda.Ru вчера в 07:19
Политика
Трамп разозлился из-за публикации «сверхсекретной информации» о себе
Президент США Дональд Трамп разозлился из-за публикации новой книги бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме», в которой раскрывается «сверхсекретная информация».
Lenta.ru вчера в 22:43
Общество
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РИА Новости 00:35
Происшествия
В Челябинской области умерли пять пациентов с COVID-19
Челябинск, 18 июня 2020, 09:50 — REGNUM В Челябинской области скончались ещё пять человек с коронавирусом.
REGNUM 02:50
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Желание Грузии производить свои Су-25 удивило даже американскую прессу
Грузия объявила о своем решении наладить производство собственных самолетов Су-25.
Актуальные Новости вчера в 10:09
Политика
Нуланд объяснила успешность России на международной арене
«За рубежом Путин смог хорошо разыграть слабую карту потому, что США и их союзники позволили ему, дав России нарушать договоры о контроле над вооружениями, международное право, суверенитет своих соседей и честность выборов в США и Европе», — подчеркнула Нуланд.
ИА Красная Весна вчера в 01:34
Кино
Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском
Профиль вчера в 12:51
Политика
В «Роскосмосе» предупредили о возможных проблемах сотрудничества с США
Милитаризация космоса со стороны США может нарушить сотрудничество с Россией, заявил заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Сергей Савельев.
РИА Новости 01:59
Экономика
В США предсказали крах доллара в следующем году
Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости вчера в 01:00
Происшествия
К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании
К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
Общество
В Санкт-Петербурге медсестру оштрафовали за расстегнутый комбинезон
В Санкт-Петербурге суд оштрафовал медсестру госпиталя ветеранов войн, пишет Российская газета со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
9111.ru вчера в 11:49
Политика
«Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2
Дания лишилась возможности помешать завершению строительства Северного потока — 2, рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.
Политическая Экспертиза вчера в 11:02
Наука
Генетически модифицированные козы смогут производить лекарства от рака в своем молоке
ГЛАС.RU 16 июня в 07:18
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
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Происшествия
В Саранске в столкновении двух машин погибли шесть человек
В Саранске в ночь на 18 июня лоб в лоб столкнулись две Lada Granta и загорелись. Погибли шесть человек, сообщили в МВД Мордовии.
Интерфакс 02:56
Космос
В нашей галактике может существовать 36 инопланетных цивилизаций
МИР 24 16 июня в 02:13
Технологии
Дуров призвал бороться с Google и Apple
Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store.
Lenta.ru 01:52
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Актер Майков призвал оставить Ефремова в покое
Актер Павел Майков, сыгравший роли в сериалах «Бригада» и «Солдаты», прокомментировал аварию с участием Михаила Ефремова.
Профиль вчера в 18:25
Армия и оружие
Sohu: американский спецназовец не сравнится с российским десантником
Американский спецназовец не может сравниться с российским десантником. Такие выводы сделало китайское издание Sohu.
Политическая Экспертиза 16 июня в 10:17
Экономика
СМИ узнали о долгах Burger King по аренде на фоне ограничений из-за COVID
Два консультанта на рынке коммерческой недвижимости рассказали «Коммерсанту», что «Бургер Рус» отказывается платить аренду, ссылаясь на ограничения из-за коронавируса, однако речь идет о выплатах за период до введения самоизоляции и о проценте от доставки в то время, когда меры уже вступили в силу.
РБК 02:35
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
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Радио Зенит вчера в 12:13
Футбол
Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на игру с «Вальядолидом»
Тренерский штаб «Сельты» огласил стартовый состав команды на матч 29-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида».
Матч ТВ вчера в 12:35
Происшествия
Жительница Югры оставила детей в квартире на три дня без еды
Следственный комитет Югры заинтересовался обстоятельствами, при которых несовершеннолетние остались на три дня одни в квартире без еды.
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