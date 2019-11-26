Политика
Lenta.ruНазваны главные сторонники развязывания войны в Чечне
Перед началом чеченской войны в 1994 году в Кремле не было четкого понимания, как поступить с объявившей о независимости республикой, а главными сторонниками силовой операции были председатель правительства Виктор Черномырдин и его зам Олег Сосковец, считает сопредседатель Московской Хельсинкской группы, в 1994-1995 годах — депутат Государственной Думы Валерий Борщев.
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Политика
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже
Президент РФ Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита "нормандского формата" в Париже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
Против митингующих в Тбилиси применили водометы
Футбол
В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле
Спорт
ВАДА рекомендует полностью изолировать Россию от мирового спорта
России в мировом спорте больше не будет Рекомендации комиссии по соответствию однозначные: на ближайшие четыре года Россия должна быть вымарана, затёрта на карте мирового спорта.
Хоккей
Американский хоккеист с удовольствием вспомнил о жизни в России
Бывший американский хоккеист Брайан Берард с удовольствием вспомнил о жизни в России, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Происшествия
Возбуждено дело о хищениях в энергетической сфере Дагестана
В сообщении на сайте говорится, что в 2017-2018 г. подозреваемые в преступлении вносили на лицевые счета абонентов необоснованные показания, составляли незаконные акты безучетного потребления электроэнергии, а также скрывали потери электроэнергии при ее транспортировке.
Политика
В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища
Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
Общество
В России планируют маркировать домашних животных
Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Футбол
«Локомотив» примет «Байер» в Лиге чемпионов
Локомотив сыграет дома с Байером в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. После четырех туров у обеих команд по три очка.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Происшествия
В Пскове задержан мужчина, напавший на врача детской больницы
В Пскове задержали подозреваемого в нападении на врача детской больницы.
Шоу-бизнес
Музыка вне политики: Николай Басков заступился за Софию Ротару
Пригожин, Галкин, Лолита, Лазарев и Королёва поддержали певца Золотой голос России не выдержал оскорблений в адрес коллеги и заступился за неё.
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок
Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Происшествия
Мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД
Сотрудники Главка окажут помощь в проведении служебной проверки по факту суицида Марии Клочковой, следователя отдела полиции Хостинского района города Сочи.
Происшествия
Сотни человек пострадали при землетрясении в Албании
Число пострадавших в результате сильного землетрясения в Албании, которое произошло в ночь на вторник, 26 ноября, по последним данным, возросло до 325.
Происшествия
Еще один экс-фигурант «московского дела» подал иск к Минфину
Бывший фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Абаничев подал в Тверской суд столицы иск о реабилитации с требованием взыскать с Минфина РФ компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей, сообщил председатель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков.
Армия и оружие
Турция поставила С-400 на дежурство вопреки угрозам США
Энергетика
Казахстан рассматривает возможность присоединения к «Силе Сибири-2»
Казахстан изучает вопрос присоединения к газопроводу «Сила Сибири-2» для газификации объектов Восточно-Казахстанской области, сообщил первый заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов.
Общество
Операторы связи выступили против единого онлайн-поставщика ТВ-контента
Телеком-компании выступили против единой системы трансляции каналов в интернете.
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поставил подпись под контрактом о бое с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном.
Космос
Китай запустил два спутника навигационной системы BeiDou
Запущенные аппараты стали 50-ым и 51-ым спутником навигационной группировки BeiDou.
Политика
Медведев отказался отменять контрсанкции
Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Происшествия
Адвокат заявил об отмене дела против замглавы Росалкогольрегулирования
Адвокат заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной подтвердил, что прокурор отменил постановление о возбуждении дела против его подзащитной.
Спорт
Россия может лишиться Олимпиады, Евро-2020, а спортсмены уедут. Интервью с главой РУСАДА о будущем российского спорта
Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил, что если Россия пропустит Олимпиаду, то многие спортсмены покинут российскую юрисдикцию.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать дольщикам процент с эскроу-счетов
Принятие инициативы «позволит гражданам, заключающим договора долевого участия, получить дополнительный доход в виде процентов от средств, которые будут размещены на счетах эскроу», говорится в пояснительной записке.
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Авто
У каких подержанных авто чаще всего скручивают пробег
Эксперты «Авто.ру» изучили историю объявлений и назвали автомобили, у которых чаще всего скручивают пробег.