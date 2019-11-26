Политика

Lenta.ruLenta.ruНазваны главные сторонники развязывания войны в Чечне

Перед началом чеченской войны в 1994 году в Кремле не было четкого понимания, как поступить с объявившей о независимости республикой, а главными сторонниками силовой операции были председатель правительства Виктор Черномырдин и его зам Олег Сосковец, считает сопредседатель Московской Хельсинкской группы, в 1994-1995 годах — депутат Государственной Думы Валерий Борщев.
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Названа «настоящая причина» войны в Чечне

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