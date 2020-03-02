Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазваны главные владельцы золота России

В России назвали главных владельцев золота в стране. Ими стали предприниматели, которые контролируют производство драгоценного металла. В список, составленный журналом Forbes, вошли 17 человек.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Драгоценные миллиардеры: кому принадлежит российское золото

Forbes02:30

Forbes назвал имена людей, контролирующих две трети российского золота. В списке — уральские олигархи

URA.Ru04:33

Forbes рассказал, кому принадлежит российское золото

БИЗНЕС Online02:57

Владельцы УГМК контролируют производство золота на $367 млн

Znak.com04:43

Названы главные владельцы золота России

Lenta.ru12:47

«Золотые» акционеры УГМК заняли пятое место в рейтинге Forbes

ФедералПресс06:00

Forbes включил Андрея Козицына в список бизнесменов, контролирующих рынок золота в России

Коммерсантъ Екатеринбург04:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 13:48, Ашберн
Политика

Тимошенко призвала к смене политического курса Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала изменить политический курс Украины, который ведёт страну к «полному коллапсу».
RT на русском 08:43
Общество

Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда

Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Газета.Ru 11:18
Экономика

«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам

Минкомсвязь не сумела в срок согласовать выход постановления правительства, согласно которому россияне получат доступ бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам.
Газета.Ru вчера в 23:51
Политика

Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию

Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
РБК 12:41
Армия и оружие

Bloomberg сообщил, что Турция развернула «рой дронов» в Сирии

Анкара развернула "рой дронов" в ответ на сирийский авиаудар, после которого погибли 33 турецких солдата.
Piter.tv 08:35
Общество

У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру

«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
РБК 13:29
Гаджеты

Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro

Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
ToDay News Ufa 09:04
Политика

США сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
РИА Новости 11:20
Политика

Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Депутат Рады Никита Потураев выразил сожаление, что Украина не может сбросить на Россию атомную бомбу.
РИА Новости 10:13
Общество

Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Коммерсантъ 11:27
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости вчера в 08:46
Технологии

Последнее февральское обновление Windows 10 вызывает сбои в работе ОС

Пользователи пожаловались на последнее обновление Windows 10, выпущенное 27 февраля 2020 года.
Актуальные Новости 07:27
Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина подтвержден коронавирус

У вернувшегося из Италии россиянина подтвержден коронавирус, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Москва 24 06:25
Армия и оружие

Китайцы заменят российские двигатели на истребителях собственными

СМИ сообщили о том, что китайцы заменят российские двигатели на истребителях пятого поколения J-10 собственными.
Ferra вчера в 11:00
Авто

Mercedes-Benz показал интерьер нового E-Class на видео

Обновленный Mercedes-Benz E-Class, который до недавнего времени планировали презентовать в рамках работы международного автосалона в Женеве, отменённого из-за эпидемии короновируса, продемонстрируют на специальном онлайн-показе.
Pnzdrive 07:45
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК 05:05
Происшествия

На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей

На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Газета.Ru 12:46
Космос

В РКК «Энергия» считают, что «лифт» на Луну можно сделать многоразовым

Российский лунный взлетно-посадочный комплекс может стать частично многоразовым.
Аргументы и Факты 03:05
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Говорит Москва вчера в 05:10
Фигурное катание

Тарасова обратилась к завершившей карьеру Сотниковой

Lenta.ru 12:29
Гаджеты

Reuters: Apple готова выплатить до $500 млн истцам за ухудшение работы смартфонов

Apple согласилась выплатить до $500 млн владельцам смартфонов, которые предъявили этой американской компании коллективный иск за умышленное замедление работы этих устройств с конечной целью подтолкнуть потребителей к покупке новых.
ТАСС 12:45
Музыка

Little Big представит Россию на «Евровидении»

Группа Little Big представит Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме - Первый канал.
ТАСС 13:42
Технологии

Sony PlayStation 5 окажется слабее Xbox Series X, но есть ещё PlayStation 5 Pro. Цена шокирует

Согласно новым сообщениям, компания Sony выпустит в 2020 году сразу две приставки — более слабую и дешёвую PlayStation 5, а также более дорогую и мощную PlayStation 5 Pro.
iXBT.com 03:29
Авто

Peugeot 208 стал европейским автомобилем года

Хетчбэк Peugeot 208 получил международную награду "Европейский автомобиль года".
Народные новости 13:01
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

REGNUM 00:32
Происшествия

Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев

Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
РБК 05:20
Финансы

Курс евро поднялся до 75 рублей впервые с марта 2019 года

Курс евро в ходе торгов поднялся до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 08:51
Энергетика

Вице-президент «Лукойла» пообещал эпоху дешевой нефти до 2040 года

Сегодня топ-менеджер представил в Брюсселе долгосрочный прогноз "Лукойла" по основным тенденциям развития рынка жидких углеводородов до 2035 года.
Вестник Кавказа 13:12
Шоу-бизнес

Данила Козловский впервые стал отцом

Зуева опубликовала фото с младенцем в Instagram.
РИА Новости 09:30
Армия и оружие

В Оренбуржье сегодня вспоминают десантников 6-й роты, погибших в Чечне

Ровно 20 лет назад, 1 марта 2000 года бойцы 6-й роты 104-го полка Псковской воздушно-десантной дивизии в горах Аргунского ущелья вступили в бой с отрядами боевиков Хаттаба и Басаева, во много раз превосходящими их по численности и вооружению.
Газета Оренбуржье 29 февраля в 09:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Анатольевич Козицын
Предприниматель
Предприниматель, менеджер, генеральный директор Уральской горно-металлургической компании и УГМК-Холдинг. Доктор экономических наук. Президент Союза предприятий металлургического комплекса Свердловской области, член президиума Ассоциации металлургов России, председатель комитета по металлургии Торгово-промышленной палаты РФ. Президент благотворительного фонда «Дети России», президент баскетбольного клуба УГМК, вице-президент Всероссийской федерации самбо. Брат Александра Козицына.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сулейман Абусаидович Керимов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и политик, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Республики Дагестан. Контролирует финансово-промышленную группу «Нафта Москва». Депутат Госдумы РФ в 1999-2007 годах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное