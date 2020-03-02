В России назвали главных владельцев золота в стране. Ими стали предприниматели, которые контролируют производство драгоценного металла. В список, составленный журналом Forbes, вошли 17 человек.

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