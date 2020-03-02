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Lenta.ruНазваны главные владельцы золота России
В России назвали главных владельцев золота в стране. Ими стали предприниматели, которые контролируют производство драгоценного металла. В список, составленный журналом Forbes, вошли 17 человек.
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Forbes включил Андрея Козицына в список бизнесменов, контролирующих рынок золота в России
Коммерсантъ Екатеринбург04:39
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СМИ сообщили о том, что китайцы заменят российские двигатели на истребителях пятого поколения J-10 собственными.
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Ровно 20 лет назад, 1 марта 2000 года бойцы 6-й роты 104-го полка Псковской воздушно-десантной дивизии в горах Аргунского ущелья вступили в бой с отрядами боевиков Хаттаба и Басаева, во много раз превосходящими их по численности и вооружению.