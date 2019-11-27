Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазваны главные жертвы проблем в мировой торговле

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В начале октября эксперты Всемирной торговой ассоциации (ВТО) оценивали рост мировой торговли по итогам года немного хуже, чем Euler Hermes — в 1,2 процента. Еще в апреле оценка ВТО по 2019 году находилась на уровне 2,6 процента.
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Названы главные жертвы проблем в мировой торговле

Lenta.ru19:00

Мировая торговля замедляется до самых низких темпов роста с 2009 года

Вести.Финанс14:28
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В Ингушетии прошли обыски по делу об убийстве главы Центра «Э»

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Элистинский стадион из-за драки дисквалифицировали на год

РИА Калмыкия 09:09
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В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ru" поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.
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Сахалинец, избивший ребенка, заплатит ему полмиллиона рублей

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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

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Неспящие в больницах. Могут ли врачи спать на дежурствах или за это нужно штрафовать?

Встречается «дежурный врач» и в федеральном законе «Об охране здоровья граждан», где сказано о том, что дежурный врач принимает решения о проведении медицинского вмешательства в отношении пациентов без его согласия или согласия его законных представителей в установленных случаях.
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Военный эксперт призвал США признать Крым российским

Американский военный эксперт Лайл Голдстайн призвал Вашингтон наладить отношения с Россией и перестать "слепо" поддерживать претензии Киева, передает National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:11
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Туристы из России пострадали во время аварии автобуса в Доминикане

Автобус, в котором находились 39 российских туристов, перевернулся в результате ДТП в Доминикане, сообщает ФАН.
Слово и Дело 16:16
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ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
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Политика

На Украине хотят отбирать транзитный газ у России

Исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев намерен закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища.
РЕН ТВ вчера в 15:59
Футбол

Промес оформил дубль в матче против «Хераклеса»

В матче 14-го тура чемпионата Голландии «Аякс» обыграл «Хераклес» со счетом 4:1.
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«Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате

Напомним, первая часть мультфильма вышла шесть лет назад. За пять дней с начала проката она заработала 93 миллиона долларов.
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Общество

В Россию прибыла первая партия радиоактивных отходов из Германии

Иностранные агенты "Росатома" Остатки уранового производства, которые ввозят в Россию с немецких предприятий Urenco смертельно опасны, поскольку радиоактивны и токсичны, но для кого-то очень выгодны Судя по всему, "Росатом" не собирается отказываться от своих планов по возобновлению ввоза в Россию отходов обогащения урана, а власти регионов решили государственной корпорации не мешать.
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Фигурное катание

Загитова подвела итоги этапа Гран-при в Японии

Олимпийская чемпионка - 2018 Алина Загитова подвела итоги своего выступления на этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 24 ноября в 14:02
Политика

К посольству Украины в Москве принесли унитазы

РИА Новости 06:19
Общество

Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ

Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ), отметив, что идея прорабатывалась и над ней еще предстоит думать.
РИА Новости вчера в 12:21
Общество

В России зафиксирован миллион вакансий

В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
Lenta.ru 19:19
Армия и оружие

Фото Т-72Б1МС из новой партии появилось в Сети

Т-72Б1МС создан по теме «Прорыв» и выпущен на 61-ом ремонтном заводе, который находится в пригороде Санкт-Петербурга.
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Спорт

Россия проиграла ОАЭ в матче ЧМ по пляжному футболу

Сборная России потерпела поражение от команды ОАЭ на групповом этапе чемпионата мира по пляжному футболу.
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Наука

Заболевают раком чаще всего с первой группой крови

Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
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Британские режиссеры разработали инструкции по съемке интимных сцен

Британский эксперт уверен, что актеры не против сниматься в откровенных сценах, но они также хотят пойти домой и провести время со своими близкими, не думая о том, что они делали на съемочной площадке.
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Часть россиян оставят без пенсии

Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
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Xiaomi показала новую версию флагмана Redmi Note 8 Pro

Информация о новой версии Redmi Note 8 Pro появилась еще в начале текущего месяца.
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Певец Дмитрий Колдун примерил для клипа дамские колготки

Пятый канал вчера в 10:40
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Казань стала лидером по качеству жизни в России

Казань признана лучшим городом в России по качеству жизни.
Газета.Ru 05:35
Армия и оружие

Россия вывела на орбиту военный спутник-инспектор

Россия запустила с космодрома Плесецк военный спутник-инспектор, который может проводить съемку Земли и осматривать другие аппараты.
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Общество

Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе

Первую леди США Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе, сообщили журналисты из пула первой леди.
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Культура

«Союзмультфильм» покажет продолжение «Умки» к 50-летию мультфильма

Афиша Daily вчера в 07:28
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