Экономика
Lenta.ruНазваны главные жертвы проблем в мировой торговле
В начале октября эксперты Всемирной торговой ассоциации (ВТО) оценивали рост мировой торговли по итогам года немного хуже, чем Euler Hermes — в 1,2 процента. Еще в апреле оценка ВТО по 2019 году находилась на уровне 2,6 процента.
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Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Футбол
Элистинский стадион из-за драки дисквалифицировали на год
Общество
В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ru" поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.
Происшествия
Сахалинец, избивший ребенка, заплатит ему полмиллиона рублей
Углегорский городской прокурор обратился в суд в интересах несовершеннолетнего ребенка с иском о взыскании компенсации морального вреда в связи с совершением в его отношении преступления.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Здоровье
Неспящие в больницах. Могут ли врачи спать на дежурствах или за это нужно штрафовать?
Встречается «дежурный врач» и в федеральном законе «Об охране здоровья граждан», где сказано о том, что дежурный врач принимает решения о проведении медицинского вмешательства в отношении пациентов без его согласия или согласия его законных представителей в установленных случаях.
Политика
Военный эксперт призвал США признать Крым российским
Американский военный эксперт Лайл Голдстайн призвал Вашингтон наладить отношения с Россией и перестать "слепо" поддерживать претензии Киева, передает National Interest.
Происшествия
Туристы из России пострадали во время аварии автобуса в Доминикане
Автобус, в котором находились 39 российских туристов, перевернулся в результате ДТП в Доминикане, сообщает ФАН.
Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
Политика
На Украине хотят отбирать транзитный газ у России
Исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев намерен закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища.
Футбол
Промес оформил дубль в матче против «Хераклеса»
В матче 14-го тура чемпионата Голландии «Аякс» обыграл «Хераклес» со счетом 4:1.
Кино
«Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате
Напомним, первая часть мультфильма вышла шесть лет назад. За пять дней с начала проката она заработала 93 миллиона долларов.
Общество
В Россию прибыла первая партия радиоактивных отходов из Германии
Иностранные агенты "Росатома" Остатки уранового производства, которые ввозят в Россию с немецких предприятий Urenco смертельно опасны, поскольку радиоактивны и токсичны, но для кого-то очень выгодны Судя по всему, "Росатом" не собирается отказываться от своих планов по возобновлению ввоза в Россию отходов обогащения урана, а власти регионов решили государственной корпорации не мешать.
Фигурное катание
Загитова подвела итоги этапа Гран-при в Японии
Олимпийская чемпионка - 2018 Алина Загитова подвела итоги своего выступления на этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии, передает "Чемпионат.com".
Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Общество
Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ
Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ), отметив, что идея прорабатывалась и над ней еще предстоит думать.
Общество
В России зафиксирован миллион вакансий
В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
Армия и оружие
Фото Т-72Б1МС из новой партии появилось в Сети
Т-72Б1МС создан по теме «Прорыв» и выпущен на 61-ом ремонтном заводе, который находится в пригороде Санкт-Петербурга.
Спорт
Россия проиграла ОАЭ в матче ЧМ по пляжному футболу
Сборная России потерпела поражение от команды ОАЭ на групповом этапе чемпионата мира по пляжному футболу.
Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Кино
Британские режиссеры разработали инструкции по съемке интимных сцен
Британский эксперт уверен, что актеры не против сниматься в откровенных сценах, но они также хотят пойти домой и провести время со своими близкими, не думая о том, что они делали на съемочной площадке.
Экономика
Часть россиян оставят без пенсии
Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Гаджеты
Xiaomi показала новую версию флагмана Redmi Note 8 Pro
Информация о новой версии Redmi Note 8 Pro появилась еще в начале текущего месяца.
Культура
Певец Дмитрий Колдун примерил для клипа дамские колготки
Общество
Казань стала лидером по качеству жизни в России
Казань признана лучшим городом в России по качеству жизни.
Армия и оружие
Россия вывела на орбиту военный спутник-инспектор
Россия запустила с космодрома Плесецк военный спутник-инспектор, который может проводить съемку Земли и осматривать другие аппараты.
Общество
Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе
Первую леди США Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе, сообщили журналисты из пула первой леди.
Культура