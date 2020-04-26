Коронавирус
ИзвестияНазваны города-лидеры Подмосковья по числу зараженных коронавирусом
Города Одинцово и Люберцы лидируют в Подмосковье по числу инфицированных коронавирусом. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщили в оперативном штабе региона.
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В Московской области рассказали, где фиксируют больше всего заболевших коронавирусом
Московский Комсомолец18:24
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Происшествия
Заместитель главврача российской больницы выпала из окна
Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
Происшествия
В Бурятии 138 человек с коронавирусной инфекцией проходят лечение
В Улан-Удэ разрастается очаг коронавирусной инфекции в Городской больнице №4.
Тивиком 21:30
Армия и оружие
В ДНР заявили о 19 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки
РИА Новости 02:52
Общество
Кабмин поручил подготовить предложения о поэтапном снятии ограничений
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить до 30 апреля предложения по поэтапному снятию ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей, введённых из-за ситуации с распространением в стране коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:49
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили порядок выплаты пенсий в мае
Отделение ПФР по Москве и Московской области опубликовало обновленный график выплат пенсий в мае.
Радио Sputnik вчера в 14:43
Финансы
Россияне стали забирать валюту со вкладов
На фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне начали забирать валюту с депозитов в банках.
РИА Новости вчера в 12:18
Технологии
Доказана возможность жизни микроорганизмов на Марсе и Венере
Телеканал 360° 21:23
Происшествия
В Уфе заключенные пытались устроить беспорядки в колонии
Шестеро заключенных отказались выполнять требования сотрудников колонии, не пускали их в помещение отряда, а также призывали других осужденных к беспорядкам.
Российская газета 07:01
Общество
Еще 44 человека заболели коронавирусом в Самарской области
Сегодня, 24 апреля, в Самарской области выявлено 44 новых случая заболевания коронавирусом, передает региональный оперштаб.
Волжская коммуна вчера в 03:46
Происшествия
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости 16:44
Общество
Голикова признала, что россияне устали от карантина
Российским властям очень важно в ближайшее время взвесить, насколько можно ослабить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19, потому что жители России устали от карантина, пояснила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.
Газета.Ru вчера в 15:11
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для властей регионов по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
9111.ru 04:29
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
Происшествия
В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны
Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия 07:34
Общество
Максима Леонидова задержала полиция за прогулку в парке
АиФ Санкт-Петербург 07:17
Здоровье
Коронавирус выявлен у медсестры тындинской больницы
На 26 апреля в Амурской области зарегистрировано 33 случая заболевания COVID-19. Диагноз подтвержден лабораторно.
Амурская правда 22:25
Экономика
Набиуллина рассказала о рисках раздачи денег населению
Прямая раздача денег населению может привести к инфляционному "взрыву".
Российская газета вчера в 13:14
Хоккей
Ожиганов: «В системе СКА есть игрок, который на миллиард процентов выйдет на уровень Гусева и Кучерова»
Защитник СКА и сборной России Игорь Ожиганов высказал мнение, что в системе питерского клуба есть игрок, по своему потенциалу сопоставимый с нападающими «Нью-Джерси» Никитой Гусевым и «Тампа-Бэй» Никитой Кучеровым.
Sport24.ru 12:38
Происшествия
Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве
Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе.
Коммерсантъ вчера в 15:21
Авто
Ferrari представит две новинки в 2020 году
В 2019 году итальянская марка выпустила пять новых моделей, в том числе Ferrari F8 Tributo, SF90 Stradale и Roma, в рамках исполнения масштабного плана по расширению ассортимента, которое должно включать новых 15 автомобилей до 2025 года.
SpeedMe 23 апреля в 23:40
Музыка
Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей вчера в 17:58
Здоровье
Дивеевский монастырь закрыли на карантин из-за коронавируса
С сегодняшнего дня Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области закрыт на карантин из-за коронавируса.
Российская газета 12:55
Происшествия
В Забайкалье заболевшего коронавирусом ожидает уголовное дело
В Могочинском районе был госпитализирован мужчина, который прибыл в Забайкалье из Иркутской области и попытался добраться до Сахалина.
ДВ-РОСС 11:36
Транспорт
В Москве закроют вестибюли ещё 13 станций метро
Московское метро с 26 апреля временно закроет вестибюли ещё 13 станций, сообщается на сайте столичной подземки.
Комсомольская правда 09:14
Общество
В Москве умерли 38 пациентов с коронавирусом
Еще 38 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Lenta.ru 16:32
Общество
New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции
Коммерсантъ 16:41
Общество
Онищенко: самоизоляцию для пожилых можно ослабить с приходом летней погоды
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке России Геннадий Онищенко заявил, что режим самоизоляции для пожилых людей в России может быть ослаблен с наступлением летней погоды, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:10