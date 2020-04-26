Коронавирус

ИзвестияИзвестияНазваны города-лидеры Подмосковья по числу зараженных коронавирусом

Города Одинцово и Люберцы лидируют в Подмосковье по числу инфицированных коронавирусом. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщили в оперативном штабе региона.
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В Московской области рассказали, где фиксируют больше всего заболевших коронавирусом

Московский Комсомолец18:24

Оперштаб назвал наиболее зараженные коронавирусом города в Подмосковье

РБК19:42

Оперштаб Подмосковья назвал города — лидеры по числу зараженных COVID-19

Вечерняя Москва19:18

Названы города-лидеры Подмосковья по числу зараженных коронавирусом

Известия18:56

Одинцово и Люберцы оказались лидерами среди городов Подмосковья по числу жителей, зараженных коронавирусом

Эхо Москвы21:04

Названы города, лидирующие по числу зараженных COVID-19 в Подмосковье

РЕН ТВ18:12

В Подмосковье рассказали, в каких городах больше всего больных COVID-19

РИА Новости18:01
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 23:35, Ашберн
Происшествия

Заместитель главврача российской больницы выпала из окна

Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
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Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК 12:25
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Происшествия

В Бурятии 138 человек с коронавирусной инфекцией проходят лечение

В Улан-Удэ разрастается очаг коронавирусной инфекции в Городской больнице №4.
Тивиком 21:30
Армия и оружие

В ДНР заявили о 19 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

РИА Новости 02:52
Общество

Кабмин поручил подготовить предложения о поэтапном снятии ограничений

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить до 30 апреля предложения по поэтапному снятию ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей, введённых из-за ситуации с распространением в стране коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:49
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Общество

В Пенсионном фонде разъяснили порядок выплаты пенсий в мае

Отделение ПФР по Москве и Московской области опубликовало обновленный график выплат пенсий в мае.
Радио Sputnik вчера в 14:43
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Общество

Вывозной рейс с россиянами прибыл из Бангкока в Хабаровск

РБК 23:07
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Финансы

Россияне стали забирать валюту со вкладов

На фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне начали забирать валюту с депозитов в банках.
РИА Новости вчера в 12:18
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Технологии

Доказана возможность жизни микроорганизмов на Марсе и Венере

Телеканал 360° 21:23
Происшествия

В Уфе заключенные пытались устроить беспорядки в колонии

Шестеро заключенных отказались выполнять требования сотрудников колонии, не пускали их в помещение отряда, а также призывали других осужденных к беспорядкам.
Российская газета 07:01
29
Общество

Еще 44 человека заболели коронавирусом в Самарской области

Сегодня, 24 апреля, в Самарской области выявлено 44 новых случая заболевания коронавирусом, передает региональный оперштаб.
Волжская коммуна вчера в 03:46
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Происшествия

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости 16:44
326
Общество

Голикова признала, что россияне устали от карантина

Российским властям очень важно в ближайшее время взвесить, насколько можно ослабить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19, потому что жители России устали от карантина, пояснила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.
Газета.Ru вчера в 15:11
1,6K
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru вчера в 11:52
5,8K
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для властей регионов по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
9111.ru 04:29
261
Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
3,8K
Происшествия

В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны

Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия 07:34
139
Общество

Максима Леонидова задержала полиция за прогулку в парке

АиФ Санкт-Петербург 07:17
1,2K
Здоровье

Коронавирус выявлен у медсестры тындинской больницы

На 26 апреля в Амурской области зарегистрировано 33 случая заболевания COVID-19. Диагноз подтвержден лабораторно.
Амурская правда 22:25
Экономика

Набиуллина рассказала о рисках раздачи денег населению

Прямая раздача денег населению может привести к инфляционному "взрыву".
Российская газета вчера в 13:14
1,8K
Хоккей

Ожиганов: «В системе СКА есть игрок, который на миллиард процентов выйдет на уровень Гусева и Кучерова»

Защитник СКА и сборной России Игорь Ожиганов высказал мнение, что в системе питерского клуба есть игрок, по своему потенциалу сопоставимый с нападающими «Нью-Джерси» Никитой Гусевым и «Тампа-Бэй» Никитой Кучеровым.
Sport24.ru 12:38
Происшествия

Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве

Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе.
Коммерсантъ вчера в 15:21
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Авто

Ferrari представит две новинки в 2020 году

В 2019 году итальянская марка выпустила пять новых моделей, в том числе Ferrari F8 Tributo, SF90 Stradale и Roma, в рамках исполнения масштабного плана по расширению ассортимента, которое должно включать новых 15 автомобилей до 2025 года.
SpeedMe 23 апреля в 23:40
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Музыка

Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей вчера в 17:58
300
Здоровье

Дивеевский монастырь закрыли на карантин из-за коронавируса

С сегодняшнего дня Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области закрыт на карантин из-за коронавируса.
Российская газета 12:55
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Происшествия

В Забайкалье заболевшего коронавирусом ожидает уголовное дело

В Могочинском районе был госпитализирован мужчина, который прибыл в Забайкалье из Иркутской области и попытался добраться до Сахалина.
ДВ-РОСС 11:36
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Транспорт

В Москве закроют вестибюли ещё 13 станций метро

Московское метро с 26 апреля временно закроет вестибюли ещё 13 станций, сообщается на сайте столичной подземки.
Комсомольская правда 09:14
161
Общество

В Москве умерли 38 пациентов с коронавирусом

Еще 38 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Lenta.ru 16:32
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Общество

New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции

Коммерсантъ 16:41
1,3K
Общество

Онищенко: самоизоляцию для пожилых можно ослабить с приходом летней погоды

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке России Геннадий Онищенко заявил, что режим самоизоляции для пожилых людей в России может быть ослаблен с наступлением летней погоды, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:10
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