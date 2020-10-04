Жители Москвы, Южно-Сахалинска и Салехарда получают самые высокие зарплаты в России. Это следует из данных исследования РИА "Новости". Так, средняя чистая зарплата в столице России составила 103,1 тыс. рублей.

С чего всё началось Названы города России с самыми высокими зарплатами Самое низкое соотношение зарплат и стандартного набора товаров и услуг в городе Шахты (Ростовская область) – 1,43, где средняя зарплата составляет 28,5 тысячи рублей. РИА Новости 17:04