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Газета.Ru
Газета.Ru

Названы города РФ с самыми высокими зарплатами

Жители Москвы, Южно-Сахалинска и Салехарда получают самые высокие зарплаты в России. Это следует из данных исследования РИА "Новости". Так, средняя чистая зарплата в столице России составила 103,1 тыс. рублей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы города России с самыми высокими зарплатами

Самое низкое соотношение зарплат и стандартного набора товаров и услуг в городе Шахты (Ростовская область) – 1,43, где средняя зарплата составляет 28,5 тысячи рублей.
РИА Новости17:04
Подробнее о событии
РБК

Эксперты назвали российские города с самыми высокими зарплатами

РБК19:11
URA.Ru

Стало известно, где в России самые высокие зарплаты. В лидерах — города УрФО

URA.Ru19:04
Lenta.ru

Названы российские города с самыми высокими зарплатами

Lenta.ru17:40
RT на русском

Названы города — лидеры по уровню зарплат в России

RT на русском18:23
Известия

Названы российские города с самой высокой зарплатой

Известия17:59
Газета.Ru

Названы города РФ с самыми высокими зарплатами

Газета.Ru18:35
РИА Новости

Названы города России с самыми высокими зарплатами

РИА Новости17:04

В России создали противовирусное средство с уникальным действием

Совместить в одной молекуле вещества с противовирусной и антиоксидантной активностью смогли ученые Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина.
Российская газета00:26
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Девять человек получили ожоги глаз после посещения побережья Камчатки

Девять человек обратились к медикам с жалобами на жжение в глазах после посещения загрязненного Халактырского пляжа на Камчатке, сообщила 5 октября врио министра здравоохранения края Марина Волкова.
Известия00:04

Инвестиции в коммерческую недвижимость России выросли на 40%

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России вырос за девять месяцев 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 40% - до 2,2 миллиарда евро, сообщается в аналитическом отчете консалтинговой компании Cushman & Wakefield.
РИА Новости17:00