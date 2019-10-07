Как считали показатели Эксперты агентства РИА Рейтинг по заказу РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России и подготовили их рейтинг по уровню зарплат.

с чего всё началось

Стали известны города России, которые стали лидерами по уровню зарплат в 2019 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующее исследование. Как отмечается, самая высокая зарплата была зафиксирована в Москве.

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