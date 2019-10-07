Общество

Газета.RuГазета.RuНазваны города России, лидирующие по уровню зарплат

Стали известны города России, которые стали лидерами по уровню зарплат в 2019 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующее исследование. Как отмечается, самая высокая зарплата была зафиксирована в Москве.
Читать в источнике
Комментировать104
с чего всё началось
Эксперты агентства РИА Рейтинг обнародовали итоги исследования
 соотношения средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах РФ.
Московский Комсомолец18:15

Подробнее о событии

Стали известны российские города — лидеры по уровню зарплат

РБК19:42

Названы российские города—лидеры по уровню зарплат

Коммерсантъ19:17

Названы российские города-лидеры по уровню зарплат

РИА Новости17:09

Названы города России с самой высокой зарплатой

RT на русском18:19

Эксперты назвали города с самыми большими и маленькими зарплатами

Комсомольская правда17:41

В России назвали города-лидеры по уровню зарплат

РЕН ТВ17:40

Озвучен рейтинг городов-лидеров по уровню зарплат в России

Московский Комсомолец18:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 23:46, Ашберн
Политика

Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте

РИА Новости 08:35
Происшествия

Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье

Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.
РБК 22:45
Культура

Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»

На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда 09:02
Армия и оружие

США отказались поддержать турецкую операцию в Сирии

РИА Новости 23:33
Гаджеты

Владельцы iPhone 11 жалуются на проблемы с камерой в смартфоне

Камеры последнего поколения iPhone 11 искажают изображение и не соответствуют статусу аппарата, скорее, походя на кадры, снятые бюджетниками.
OAnews вчера в 13:16
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

Российская газета 12:14
Политика

Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео

Видео с отдыха президента России Владимира Путина в сибирской тайге накануне дня рождения опубликовало РИА Новости.
Lenta.ru 19:07
Политика

Названы «расценки» на участие в митинге против «формулы Штайнмайера»

Lenta.ru 11:20
Общество

Диетолог назвала самый полезный хлеб

Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью "Вечерней Москве" рассказала, какой хлеб является наиболее полезным для человеческого организма.
РИА Новости 19:51
Происшествия

В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке

В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki.
РИА Новости 22:32
Политика

Аргентина отложила покупку российских МиГ-29

Аргентина приостановила переговоры о покупке российских истребителей МиГ-29 до окончания президентских выборов в стране.
Lenta.ru 23:15
Политика

Дипломаты РФ в Нью-Йорке проводят депутата Юмашеву на обратный рейс

Сотрудники российского консульства в Нью-Йорке проводят депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая ранее была допрошена сотрудниками ФБР, на обратный рейс до Москвы.
ТАСС 19:43
Политика

Американские бизнесмены пытались сменить руководство «Нафтогаза»

Уточняется, что, согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым.
Интерфакс 21:34
Музыка

В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге

Взгляд.ру 05:40
Происшествия

На Урале проводят проверку после жестокой расправы детей над щенками

По данным очевидцев, несколько шестиклассников школы № 10 на глазах детей трёх и пяти лет закопали несколько живых щенков, а потом решили выкопать и добить животных камнями и палками.
REGNUM 23:33
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы

19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Происшествия

У берегов Японии столкнулись северокорейское и японское суда

Столкновение северокорейского и японского судов произошло в понедельник у берегов Японии к северу от полуострова Ното, передает телеканал NHK.
РИА Новости 22:45
Происшествия

В Красноярске за взятку в 2 млн рублей арестована чиновница мэрии

ИА Запад24 23:25
Здоровье

В РПЦ разъяснили отношение к абортам по медицинским показаниям

В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали высказывание протоиерея Димитрия (Смирнова), который ранее осудил женщин, делающих аборт по медицинским показаниям.
Lenta.ru 14:34
Шоу-бизнес

Преобразившаяся Лариса Долина вышла в свет и собрала комплименты

Сама Долина не ведет социальных сетей, поэтому поклонники певицы чаще видят свежие фотографии Ларисы на страничках ее коллег.
Uznayvse.ru 07:17
Политика

Путин рассказал, что ему неинтересно положение Зеленского

Президенту России Владимиру Путину неинтересно, в каком положении находится его украинский коллега Владимир Зеленский.
RT на русском 10:08
Политика

В Польше жителя Львова заставили съесть флаг украинских националистов

ФАН вчера в 11:02
Происшествия

В центре Читы нашли расчлененное тело девушки

Российская газета 08:53
Политика

Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск

RT на русском 22:23
Наука

Японские ученые создали универсальную искусственную кровь

Волга-Медиа 15:58
Происшествия

В Донецкой области гражданин Молдавии убил ребенка

В Донецкой области гражданин Молдавии убил 14-летнюю девочку. Об этом 7 октября сообщил портал ТСН.
Известия 21:57
Общество

Нобелевская неделя стартует в Стокгольме 7 октября

Экономика сегодня 17:37
Спорт

Глава РУСАДА сообщил о возможных санкциях со стороны WADA

Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал о возможных санкциях со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), если 9 октября российское спортивное руководство не сможет объяснить WADA, откуда взялись изменения, найденные в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, пишет газета «Известия».
Аргументы и Факты 20:56
Общество

В Кузбассе ищут директора филиала на зарплату от 200 000 рублей

Лидером рейтинга стало предложение для директора филиала с вознаграждением от 200 000 рублей.
КузПресс 23:13
Политика

Немецкий политолог рассказал о возможных действиях Зеленского по Донбассу

Немецкий политолог Александр Рар считает, что Берлин и Париж будут давить на Киев, чтобы предоставить Донбассу подлинную автономию в рамках украинского государства.
News.ru 12:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное