Общество

Газета.RuГазета.RuНазваны города России, лидирующие по уровню зарплат

Стали известны города России, которые стали лидерами по уровню зарплат в 2019 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующее исследование. Как отмечается, самая высокая зарплата была зафиксирована в Москве.
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