Общество
Газета.RuНазваны города России, лидирующие по уровню зарплат
Стали известны города России, которые стали лидерами по уровню зарплат в 2019 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующее исследование. Как отмечается, самая высокая зарплата была зафиксирована в Москве.
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Армия и оружие
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
RT на русском вчера в 22:23
Шоу-бизнес
Ксения Собчак не считает свое отношение к людям высокомерным
Ведущая обнаружила, что немалое количество людей воспринимают её нежелание переходить на "ты" с незнакомым человеком или неприятие неуставных взаимоотношений с коллегами по работе как проявление высокомерия.
Территория новостей вчера в 04:00
Здоровье
Онкоцентр Блохина продолжит работать в штатном режиме
Пятеро специалистов из РДКБ заступают на их место в режиме дежурств. Никто из пациентов при этом без помощи не останется.
iReactor 04 октября в 03:21
Происшествия
Швейные иглы обнаружены в свежем винограде в австралийском Мельбурне
Известия вчера в 20:55
Политика
AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Происшествия
Четверо детей и взрослый погибли при пожаре в Волоколамске
По данным управления МЧС по Московской области, пожар произошел в квартире в деревне Чисмена (входит в городской округ Волоколамский).
Известия 00:32
Политика
Расторгуев рассказал о попытке вручить $100 Путину
Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев рассказал, как пытался вручить президенту России Владимиру Путину сто долларов.
Мойка78 вчера в 16:00
Экономика
Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»
Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
Lenta.ru 00:11
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru 05 октября в 06:07
Политика
Трамп призвал к импичменту Пелоси
Президент США Дональд Трамп обвинил спикера контролируемой демократами Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси в госизмене и высказался за ее немедленный импичмент.
Российская газета вчера в 23:44
Футбол
Глушаков показал фото из бани и подколол жену
Тихонову-младшему @tikhonov.mike17 провели мастер-класс в бане, и показали как держать веники 😂 Подумываю открыть сеть бань «Глушаковские бани».
Нева Спорт вчера в 15:44
Происшествия
В Донецкой области гражданин Молдавии убил ребенка
В Донецкой области гражданин Молдавии убил 14-летнюю девочку. Об этом 7 октября сообщил портал ТСН.
Известия вчера в 21:57
Шоу-бизнес
СМИ сообщили об исчезновении актрисы Натальи Бочкаревой
РИА Новости вчера в 18:39
Общество
В Петербурге бастуют курьеры Ozon
Сотрудники курьерской службы компании Ozon в Петербурге после встречи с руководителями решили продолжать начатую накануне забастовку до принятия их требований.
BFM.ru вчера в 06:17
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опроверг слухи о смерти актрисы
«Нет», — резко ответила она в ответ на просьбу подтвердить смерть актрисы.
Телеканал 360° вчера в 12:14
Армия и оружие
США отказались поддержать турецкую операцию в Сирии
РИА Новости вчера в 23:33
Политика
Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
В понедельник, 7 октября, Путину исполняется 67 лет. День рождения президент проведет на природе в кругу родных и друзей, говорил Песков.
РБК вчера в 17:55
Общество
Диетолог назвала самый полезный хлеб
РИА Новости вчера в 19:51
Общество
В России снова начнут производить кальвадос
Винзавод «Прасковейское» в Ставропольском крае начнет производство кальвадоса, сообщила начальник производственной лаборатории винзавода Наталья Алимова.
Коммерсантъ 00:59
Общество
Гороскоп на неделю 7 – 13 октября: Рыбы рассеяны, Девы получат деньги
Тельцы в первой половине недели смогут многое сделать для своей семьи и дома.
Амур.инфо вчера в 20:00
Футбол
Киевское «Динамо» одержало 4-ю победу подряд в чемпионате Украины
"Динамо" одержало четвертую победу подряд в чемпионате и с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице, "Колос" (14) идет на шестой строчке.
РИА Новости вчера в 12:27
Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 04:29
Общество
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета вчера в 06:16
Фигурное катание
Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одном прокате
15-летняя фигуристка выполнила два тулупа, сальхов и лутц в четыре оборота, а также тройные тулуп и сальхов, уточняет Sports.ru.
62инфо 05 октября в 04:51
Политика
Спикер Рады обозначил условия для закона об особом статусе Донбасса
Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
REGNUM вчера в 23:50
Происшествия
Северокорейское и японское суда столкнулись в море
Газета.Ru вчера в 22:59
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия 05 октября в 15:35
Авто
Внедорожники УАЗ «Патриот» подорожали
Автоновости дня 04 октября в 03:00
Волейбол
Российские волейболисты победили сборную Египта на Кубке мира
Российские волейболисты одержали победу в матче со сборной Египта на Кубке мира в Японии.
iReactor вчера в 02:39
Происшествия
Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги
Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
РИА Новости вчера в 06:36