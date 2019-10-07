Общество
Вести.RuНазваны города с самыми высокими и низкими зарплатами
Эксперты соотнесли среднюю зарплату со стоимостью стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России, в который вошли товары, продукты, транспорт и услуги ЖКХ. Так, самая высокая в этом году зарплата зафиксирована в Москве — она составила 97 тысяч рублей.
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Как считали показатели Эксперты агентства РИА Рейтинг по заказу РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России и подготовили их рейтинг по уровню зарплат.РИА Новостивчера в 17:09
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Директор Анастасии Заворотнюк прокомментировал информацию о ее смерти
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Ugpressa.ru вчера в 09:34
Экономика
ЦБ предложили убрать запрет на анонимное пополнение электронных кошельков
Ассоциация «Финтех» (создана по инициативе Банка России и объединяет основных участников рынка) передала в ЦБ предложения отправить новые ограничения для электронных кошельков под «регуляторную гильотину», о запуске которой регулятор объявил в сентябре.
РБК 02:00
Происшествия
Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребенка на пешеходном переходе
РИА Новости вчера в 08:22
Общество
Диетолог назвала самый полезный хлеб
РИА Новости вчера в 19:51
Армия и оружие
США отказались поддержать военную операцию Турции в Сирии
РИА Новости вчера в 23:33
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.
Московский Комсомолец 05 октября в 05:16
Политика
Аргентина отложила покупку российских МиГ-29
Аргентина приостановила переговоры о покупке российских истребителей МиГ-29 до окончания президентских выборов в стране.
Lenta.ru вчера в 23:15
Происшествия
Японское судно и рыболовецкая шхуна из КНДР столкнулись в море
Мойка78 вчера в 22:51
Армия и оружие
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
Бойцы добровольческого полка «Азов» заняли село Золотое в Донбассе, следует из обращения главы подразделения Андрея Билецкого.
RT на русском вчера в 22:23
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 05 октября в 12:25
Шоу-бизнес
Валерий Комиссаров: «У Бузовой есть три великих качества звезды»
StarHit.ru вчера в 07:00
Здоровье
В Саратовской области главврач уволен за перевозку пациентов с овощами
Аргументы и Факты 05 октября в 08:06
Кино
В Сети появился трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»
Американский канал Cartoon Network представил трейлер четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти».
NewInform 02:44
Транспорт
В ПДД введут гироскутеры и электросамокаты
В ПДД намерены внести термин "средства индивидуальной мобильности", который будет касаться в то числе электросамокатов и гироскутеров.
Газета.Ru 05 октября в 01:51
Армия и оружие
В США разработали план по «сдерживанию» России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Политика
МИД Турции вызвал дипломата США из-за лайка посольства в Twitter
Временного поверенного в делах США в Анкаре Джеффри Ховенье вызвали в МИД Турции для дачи объяснений из-за лайка аккаунта дипмиссии в Twitter.
Daily Storm вчера в 09:05
Культура
Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.
iReactor вчера в 07:57
Происшествия
В Петербурге вылетевшая на остановку иномарка насмерть сбила пешехода
На севере Петербурга на остановку общественного транспорта на проспекте Энгельса вылетел автомобиль Ford Mondeo.
Российская газета 00:34
Экономика
В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Известия вчера в 16:00
Политика
Спикер Рады обозначил условия для закона об особом статусе Донбасса
Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
REGNUM вчера в 23:50
Футбол
«Уфа» призвала к отставке Егорова из-за судейства в матче с «Ахматом»
Пресс-служба «Уфы» опубликовала видеоподборку спорных эпизодов из матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:1), прикрепив хештег #ЕгоровУходи.
Чемпионат 05 октября в 07:39
Общество
Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения
Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Интерфакс 01:32
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Россия хочет занять четверть мирового рынка угля
Увеличится внутреннее потребление (+12% до 196 млн т к 2035 г.), а также доля российского угля на экспортных рынках (+11 процентных пунктов до 25%).
Ведомости вчера в 16:40
Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
Ночь на 7 октября 2019 г. стала самой холодной в столице с начала осени. Соответствующие данные опубликованы на сайте Гидрометцентра России.
Агентство Москва 00:52
Экономика
ЦБ рассказал о незаконном поиске клиентов банками
За три квартала 2019 года Центробанк 47 раз штрафовал кредитные организации за незаконные запросы кредитных историй, которые они делают для того, чтобы предложить свои услуги.
Известия вчера в 19:19
Экономика
МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
В России естественный прирост населения начнётся не ранее 2024 года. это следует из прогноза социально-экономического развития страны на 2020−2022 годы.
REGNUM 02:39
Происшествия
В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и взрослый
В Волоколамском районе Подмосковья произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый.
Lenta.ru 01:30
Происшествия
Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье
Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.
РБК вчера в 22:45