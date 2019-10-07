Как считали показатели Эксперты агентства РИА Рейтинг по заказу РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России и подготовили их рейтинг по уровню зарплат.

с чего всё началось

Эксперты соотнесли среднюю зарплату со стоимостью стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России, в который вошли товары, продукты, транспорт и услуги ЖКХ. Так, самая высокая в этом году зарплата зафиксирована в Москве — она составила 97 тысяч рублей.

Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами

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