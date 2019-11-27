Общество

ТАССТАССКазань признана лидером по качеству жизни в России

Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни. Об этом говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ, материалы которого есть в распоряжении ТАСС.
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с чего всё началось
Ни Москва, ни Санкт-Петербург не являются тем городом России, жители которого ведут наиболее качественную жизнь, следует из данных исследования
, проведенного экспертами Финансового университета.
РБКвчера в 07:59

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Названы лучшие российские города по качеству жизни

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Исследование: Казань признана лидером по качеству жизни в России

Будущее России. Национальные проектывчера в 05:10

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАССвчера в 05:10
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Общество

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В новом году первым рабочим днем станет четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится два дня — до пятницы, 10 января.
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Шакро Молодой на допросе в суде сообщил об отношении к делу Дрыманова

РБК 05:17
Наука

Ученые обнаружили вызывающие отвращение к курению клетки мозга

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Минздрав внес в правительство законопроект о ВИЧ-диссидентстве

Минздрав РФ разработал и внес в правительство проект федерального закона, предусматривающий запрет на распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
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Уладить конфликт родственницы смогли только недавно, а теперь звезда пообщалась с семьей на дне рождения своего отца, который они вчера отметили в тесном семейном кругу.
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В Роскачестве назвали лучшее вино страны

Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».
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Путин рассказал об особом значении Евро-2020

Президент России Владимир Путин рассказал об особенности предстоящего чемпионата Европы 2020 года.
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В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП в Тамбове

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Бывшая жена защитника «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева Маргарита заявила в полицию о нападении родственников хоккеиста на няню и похищении их детей.
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В России могут объявить кредитную амнистию

С 1 января 2020 года в России могут объявить кредитную амнистию.
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Происшествия

Затравленную на чаепитии девочку из Новосибирска избили в школе

Восьмилетнюю жительницу Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за якобы несданных родителями денег, избили в школе, сообщает сайт "kp.ru".
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«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика

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Спорт

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Определились соперники сборной России в олимпийской квалификации

Сборная России в отборе к Олимпийским играм-2020 встретится с командами Мексики и Германии в группе A, встречи пройдут в хорватском Сплите.
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