Общество
ТАССКазань признана лидером по качеству жизни в России
Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни. Об этом говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ, материалы которого есть в распоряжении ТАСС.
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с чего всё началось
Ни Москва, ни Санкт-Петербург не являются тем городом России, жители которого ведут наиболее качественную жизнь, следует из данных исследования, проведенного экспертами Финансового университета.РБКвчера в 07:59
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Казань, Грозный и Тюмень возглавили рейтинг городов с самым высоким качеством жизни
Эхо Москвывчера в 12:31
Исследование: Казань признана лидером по качеству жизни в России
Будущее России. Национальные проектывчера в 05:10
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Общество
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В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП в Доминикане россиянах
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Политика
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Ученые обнаружили вызывающие отвращение к курению клетки мозга
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Здоровье
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На борту Международной космической станции из строя вышли все туалеты, в связи с чем астронавты вынуждены пользоваться памперсами.
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Гинекологов из Одессы поймали на изготовлении порнографии
Одесские гинекологи на протяжении полутора лет изготавливали порнографические материалы с участием своих пациенток.
Общество
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Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».
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На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись четыре грузовых авто
В среду, 27 ноября, в 15.47, на федеральной трассе М-5 в горнозаводской зоне Челябинской области случилась крупная авария.
Футбол
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Президент России Владимир Путин рассказал об особенности предстоящего чемпионата Европы 2020 года.
Гаджеты
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Происшествия
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Бывшая жена Никиты Зайцева обвинила отца хоккеиста в похищении детей
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Экономика
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Происшествия
Затравленную на чаепитии девочку из Новосибирска избили в школе
Восьмилетнюю жительницу Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за якобы несданных родителями денег, избили в школе, сообщает сайт "kp.ru".
Общество
«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика
Общество
Олег Дерипаска лишился гражданства Кипра
Отмечается, что помимо российского миллиардера паспорта Кипра лишились двое его детей, экс-президент «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко, его супруга и дочь, а также бывший вице-президент этого банка Александр Бондаренко, его супруга и двое детей.
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Врач Каабак возглавит группу трансплантации в НМИЦ здоровья детей
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Спорт
Ласицкене призвала главу USADA следить за языком
Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отреагировала на призыв главы Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта отстранить всех российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2020 года, передает РИА "Новости".
Баскетбол
Определились соперники сборной России в олимпийской квалификации
Сборная России в отборе к Олимпийским играм-2020 встретится с командами Мексики и Германии в группе A, встречи пройдут в хорватском Сплите.