Общество

BFM.ruBFM.ruНазваны города России с лучшим качеством жизни

Казань в 2019 году стала лидером по качеству жизни в России, следует из данных исследования, проведенного экспертами Финансового университета. Жители Казани наиболее высоко оценили общее состояние дел в городе и ситуацию на дорогах.
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с чего всё началось
Ни Москва, ни Санкт-Петербург не являются тем городом России, жители которого ведут наиболее качественную жизнь, следует из данных исследования
, проведенного экспертами Финансового университета.
РБК07:59

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Казань, Грозный и Тюмень возглавили рейтинг городов с самым высоким качеством жизни

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Названы лучшие по качеству жизни города России

РБК07:59

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Казань стала лидером по качеству жизни в России

Газета.Ru05:35

Исследование: Казань признана лидером по качеству жизни в России

Будущее России. Национальные проекты05:10

Названы лучшие российские города по качеству жизни

РИА Новости09:00
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