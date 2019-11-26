Общество
BFM.ruНазваны города России с лучшим качеством жизни
В рейтинге 2018 года Казань занимала четвертое место, Тюмень была лидером списка. В топ-10 по общему рейтингу качества жизни также вошли Краснодар, Москва, Петербург, Иркутск, Севастополь, Уфа и Кемерово. В опросе участвовали жители 78 российских городов.
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Ни Москва, ни Санкт-Петербург не являются тем городом России, жители которого ведут наиболее качественную жизнь, следует из данных исследования, проведенного экспертами Финансового университета.РБК07:59
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Исследование: Казань признана лидером по качеству жизни в России
Будущее России. Национальные проекты05:10
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