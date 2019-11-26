Общество

BFM.ruBFM.ruНазваны города России с лучшим качеством жизни

В рейтинге 2018 года Казань занимала четвертое место, Тюмень была лидером списка. В топ-10 по общему рейтингу качества жизни также вошли Краснодар, Москва, Петербург, Иркутск, Севастополь, Уфа и Кемерово. В опросе участвовали жители 78 российских городов.
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с чего всё началось
Ни Москва, ни Санкт-Петербург не являются тем городом России, жители которого ведут наиболее качественную жизнь, следует из данных исследования
, проведенного экспертами Финансового университета.
РБК07:59

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Казань, Грозный и Тюмень возглавили рейтинг городов с самым высоким качеством жизни

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Названы лучшие российские города по качеству жизни

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Назван лучший город России по качеству жизни

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Газета.Ru05:35

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