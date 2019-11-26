с чего всё началось

В рейтинге 2018 года Казань занимала четвертое место, Тюмень была лидером списка. В топ-10 по общему рейтингу качества жизни также вошли Краснодар, Москва, Петербург, Иркутск, Севастополь, Уфа и Кемерово. В опросе участвовали жители 78 российских городов.

Политика Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.

Шоу-бизнес Фото лысого Киркорова шокировало Сеть Фотограф Владимир Широков опубликовал в своем Инстаграм снимок Филиппа Киркорова, на котором он в очередной раз шокировал поклонников своим внешним видом.

Экономика Саратовский депутат ничего не смог купить в магазине за 1000 рублей Председатель комитета по финансам городской администрации Александр Струков рассказал, что доходную и расходную части городской казны предлагается утвердить в размере 14,434 млрд рублей при отсутствии дефицита.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Общество NBC: в небе над Вашингтоном обнаружен подозрительный самолет Американские истребители по тревоге подняты в воздух, доступ к Белому дому был временно ограничен, а людей из Капитолия начали эвакуировать после появления подозрительного самолета в воздушном пространстве над Вашингтоном.

Футбол ЦСКА — Крылья Советов 1:0 В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Фигурное катание Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Политика Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, прибывшему в понедельник, 25 ноября, с визитом в Таллин, велосипед.

Космос Редкие полеты россиянок в космос связали с менструациями Космонавт Сергей Рязанский рассказал, что российские женщины не так часто летают в космос из-за «сугубо мужских требований к работе на орбите», которые действуют в России, сообщает ТАСС.

Культура Шнуров и Васильева обсудили проблему образа «сварщика с водкой» Музыкант и член Общественного совета при Комитете по культуре Госдумы РФ Сергей Шнуров и министр просвещения Ольга Васильева обсудили проблему рабочих профессий в России.

Здоровье Скворцова поручила вернуть на работу трансплантолога Каабака По итогам встречи Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей вернуть на работу Каабака и его коллегу Надежду Бабенко.

Шоу-бизнес Евгений Алдонин в третий раз стал отцом Бывший муж трагически умершей певицы Юлии Началовой, у которой на фоне сепсиса отказали внутренние органы – футболист Евгений Алдонин, стал отцом в третий раз.